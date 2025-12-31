Он не учил этот язык, но говорил свободно: загадка из детства Якубовича

Необычный эпизод из детства телеведущего Леонида Якубовича спустя годы стал поводом для разговоров о возможных "испанских корнях". По его словам, странный опыт произошёл во время сеанса гипноза и до сих пор остаётся для него необъяснимым. Об этом Якубович рассказал в интервью изданию kp.ru.

Сеанс гипноза и неожиданный язык

Как сообщил телеведущий, случай произошёл, когда ему было около 12 лет. Вместе с отцом он находился в гостях у известного профессора-гипнолога, который без предварительного согласия ввёл мальчика в состояние гипноза. Сам Якубович утверждает, что не придавал этому значения до тех пор, пока не узнал подробности сеанса.

Позже выяснилось, что профессор записал происходящее на катушечный магнитофон.

"А говорил я, знающий только пару слов на английском в пределах школьной программы, на чистом испанском языке", — рассказал телеведущий Леонид Якубович.

При этом он подчеркнул, что и сейчас не знает испанского и никогда его не изучал.

Рисунок и версия о происхождении

По словам Якубовича, во время того же сеанса он также нарисовал картину, посвящённую взятию средневековой крепости. Этот эпизод, как утверждает телеведущий, ещё больше удивил присутствующих, поскольку ранее он не проявлял интереса к подобной тематике.

После произошедшего один из знакомых Якубовича предположил, что у него могут быть испанские корни. Сам телеведущий, комментируя эту версию, допустил, что в прошлой жизни мог быть испанцем, однако отметил, что относится к этому скорее философски, чем буквально.

Портрет с поразительным сходством

Спустя много лет история получила неожиданное продолжение. По словам Якубовича, его друг Андрей Константинович Деллос передал ему портрет, случайно найденный в одном из польских изданий. На изображении был запечатлён испанский герцог, посол в Ватикане, внешне поразительно похожий на телеведущего.

Якубович признался, что сходство произвело на него сильное впечатление. Однако он подчеркнул, что не воспринимает эту историю как доказательство происхождения, рассматривая её скорее как любопытное совпадение и часть личных воспоминаний.