Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Анна Седокова
Анна Седокова
© commons.wikimedia.org by Юрий Ядров is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:58

Гипноз или любовь? Как Анна Седокова изменила Яниса Тимму

Анна Седокова заподозрена в манипуляции бывшим мужем Янисом Тиммой с помощью гипноза

Экс-солистку группы "ВИА Гра" Анну Седокову заподозрили в манипулировании своим бывшим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, с помощью гипноза. Близкие спортсмена начали замечать странное поведение Яниса после того, как его отношения с певицей стали публичными. По словам их знакомых, он "стал неузнаваем" и вел себя как будто находился под каким-то контролем.

Странное поведение Яниса Тиммы

После того как Тимма и Седокова начали встречаться, друзья баскетболиста заметили резкие изменения в его поведении. Он казался неким образом "под гипнозом", а его действия начали вызывать вопросы. Так, ради своей возлюбленной он разрушил свой брак и ушел от маленького сына. Этого поведения в нем не замечали раньше.

Марк Пугачев, один из друзей Яниса, отметил, что он сильно изменился.

"Он был от жены без ума: ради нее он разрушил брак и ушел от маленького сына", — рассказал Марк.

Такие слова не могли не вызвать у близких спортсмена беспокойства. Они удивлялись, почему он так легко был готов поступиться важными семейными ценностями ради Седоковой.

Гипноз или манипуляции?

Некоторые утверждают, что причиной этих изменений могла быть не просто влюбленность, а использование психотехник, например, гипноза. Это, конечно, остаётся лишь предположением, но его активно обсуждают среди близких друзей Тиммы. Анну Седокову обвиняют в том, что она могла использовать гипноз, чтобы контролировать поведение спортсмена. Друзья Тиммы вспоминают, как он однажды сидел с детьми Седоковой, когда она сама флиртовала с другими мужчинами. По их словам, такой выбор действий с его стороны был бы невозможен без постороннего воздействия.

"Ей все говорили: 'слушай, ты что делаешь?' Янис сидел с ее детьми в тот момент, когда она реально флиртовала с мужиками", — заявил Пугачев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Николай Басков рассказал, что дети приняли его за принца Чарминга из сегодня в 9:36

Баскова перепутали с мультгероем: кто из "Шрека" оказался его двойником

На юбилейном вечере Ларисы Долиной Николай Басков рассказал историю о том, как дети неожиданно сравнили его с героем мультфильма.

Читать полностью » Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн прокомментировал замечания Сэма Асгари о своей книге сегодня в 8:33

Битва бывших: что не поделили экс-мужья Бритни Спирс

Бывшие мужья Бритни Спирс снова оказались в центре внимания: книга мемуаров, язвительные реплики и спор о том, кто лучший отец.

Читать полностью » Анастасия Волочкова продала квартиру в Астрахани ради экранизации шоу сегодня в 7:30

Волочкова рискнула всем: последняя квартира ушла ради одного фильма

Анастасия Волочкова решилась на неожиданный шаг ради своего фильма: личная жертва позволила ей воплотить мечту в реальность.

Читать полностью » Сергей Безруков рассказал, как в Японии его приняли за балетного артиста сегодня в 6:27

Когда кино и жизнь перепутались: как Безрукова в Японии приняли за кумира сцены

В Японии Сергея Безрукова перепутали с героем фильма-балетным артистом. История обернулась неожиданным признанием и особым вниманием публики.

Читать полностью » Певец Niletto рассказал о влиянии песен Александра Розенбаума на своё творчество сегодня в 5:22

Музыка без возраста: как бард 80-х вдохновил звезду TikTok-поколения

Niletto рассказал, как песни Александра Розенбаума вдохновляют его на творчество и побуждают искать новые музыкальные решения.

Читать полностью » Певец Ваня Дмитриенко назвал главные сегодня в 4:17

Красные флажки Дмитриенко: что певец считает предательством в любви

19-летний певец Ваня Дмитриенко составил рейтинг запретных для него поступков в отношениях. Его возлюбленная Анна Пересильд отреагировала с юмором.

Читать полностью » Тина Канделаки сравнила эффект косметологии и пластической операции сегодня в 3:11

Тина Канделаки раскрыла цену красоты — и это не пластика

Тина Канделаки поделилась мнением о том, почему уход за собой не всегда может заменить хирургию и во что на самом деле обходится молодость.

Читать полностью » Лиам Хемсворт и модель Габриэлла Брукс объявили о помолвке сегодня в 2:06

После Майли — тишина, а теперь кольцо: как Лиам снова поверил в любовь

Лиам Хемсворт сделал предложение Габриэлле Брукс. Как пара прошла путь от скрытного романа до помолвки и чем этот союз отличается от брака с Майли Сайрус?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Экономист Балынин: самый выгодный месяц для отпуска россиян — октябрь
Наука

Археологи нашли солнечные часы в древнем городе Эги
Питомцы

Мультивитамины повышают иммунитет домашних животных
Садоводство

Полив деревьев в октябре и ноябре снижает риск вымерзания коры
Спорт и фитнес

Дарья Князева из #sekta представила тренировку для ягодиц, пресса и спины
Дом

Дизайнер Алина Князева назвала главные ошибки, из-за которых ремонт превращается в долгострой
Садоводство

Этиленовый трюк: как яблоки и бананы помогут дозреть томатам за 5 дней
Технологии

Чип Apple A19 Pro показал рекордную производительность в тестах GeekBench
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet