Гипноз или любовь? Как Анна Седокова изменила Яниса Тимму

Экс-солистку группы "ВИА Гра" Анну Седокову заподозрили в манипулировании своим бывшим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, с помощью гипноза. Близкие спортсмена начали замечать странное поведение Яниса после того, как его отношения с певицей стали публичными. По словам их знакомых, он "стал неузнаваем" и вел себя как будто находился под каким-то контролем.

Странное поведение Яниса Тиммы

После того как Тимма и Седокова начали встречаться, друзья баскетболиста заметили резкие изменения в его поведении. Он казался неким образом "под гипнозом", а его действия начали вызывать вопросы. Так, ради своей возлюбленной он разрушил свой брак и ушел от маленького сына. Этого поведения в нем не замечали раньше.

Марк Пугачев, один из друзей Яниса, отметил, что он сильно изменился.

"Он был от жены без ума: ради нее он разрушил брак и ушел от маленького сына", — рассказал Марк.

Такие слова не могли не вызвать у близких спортсмена беспокойства. Они удивлялись, почему он так легко был готов поступиться важными семейными ценностями ради Седоковой.

Гипноз или манипуляции?

Некоторые утверждают, что причиной этих изменений могла быть не просто влюбленность, а использование психотехник, например, гипноза. Это, конечно, остаётся лишь предположением, но его активно обсуждают среди близких друзей Тиммы. Анну Седокову обвиняют в том, что она могла использовать гипноз, чтобы контролировать поведение спортсмена. Друзья Тиммы вспоминают, как он однажды сидел с детьми Седоковой, когда она сама флиртовала с другими мужчинами. По их словам, такой выбор действий с его стороны был бы невозможен без постороннего воздействия.