Спорт при гипертонии: мифы и правда о физических нагрузках

Физическая активность играет огромную роль в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Однако многие до сих пор уверены, что людям с гипертонией тренировки противопоказаны. Фитнес-тренер Лера Буры в беседе с "АиФ в Кузбассе" развеяла этот миф и объяснила, какие виды нагрузок действительно полезны.

Какие тренировки подходят гипертоникам

По словам эксперта, людям с повышенным давлением стоит отдавать предпочтение упражнениям на выносливость:

• йога;

• бег в умеренном темпе;

• прыжки через скакалку;

• функциональные тренировки;

• табата;

• длительные прогулки по пересечённой местности.

Такая активность помогает поддерживать тонус сосудов, улучшает работу сердца и укрепляет организм в целом.

Силовые тренировки — миф и реальность

"Вопреки распространённым мифам, силовые тренировки после 45 лет не просто возможны, а необходимы. Они помогают сохранить мышечную массу, укрепить кости, улучшить обмен веществ. И особенно важно для гипертоников — силовые упражнения стабилизируют давление в долгосрочной перспективе, влияя на тонус сосудов", — подчеркнула Буры.

Таким образом, силовые нагрузки не только не вредят, но и способствуют снижению рисков осложнений, если выполняются грамотно.

Важные условия безопасности

Тренер отметила, что любая физическая активность должна проводиться с разрешения лечащего врача и под руководством специалиста. Это особенно важно для гипертоников, так как неправильно подобранная нагрузка может спровоцировать скачки давления.

Итог

Гипертония — не повод отказываться от спорта. При разумном подходе и медицинском контроле физическая активность становится важной частью терапии, помогая укрепить здоровье и стабилизировать давление.