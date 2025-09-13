Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Динамическая боковая планка стоя
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:33

Спорт при гипертонии: мифы и правда о физических нагрузках

Фитнес-тренер Лера Буры рассказала, какие тренировки подходят людям с гипертонией

Физическая активность играет огромную роль в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Однако многие до сих пор уверены, что людям с гипертонией тренировки противопоказаны. Фитнес-тренер Лера Буры в беседе с "АиФ в Кузбассе" развеяла этот миф и объяснила, какие виды нагрузок действительно полезны.

Какие тренировки подходят гипертоникам

По словам эксперта, людям с повышенным давлением стоит отдавать предпочтение упражнениям на выносливость:
• йога;
• бег в умеренном темпе;
• прыжки через скакалку;
• функциональные тренировки;
• табата;
• длительные прогулки по пересечённой местности.

Такая активность помогает поддерживать тонус сосудов, улучшает работу сердца и укрепляет организм в целом.

Силовые тренировки — миф и реальность

"Вопреки распространённым мифам, силовые тренировки после 45 лет не просто возможны, а необходимы. Они помогают сохранить мышечную массу, укрепить кости, улучшить обмен веществ. И особенно важно для гипертоников — силовые упражнения стабилизируют давление в долгосрочной перспективе, влияя на тонус сосудов", — подчеркнула Буры.

Таким образом, силовые нагрузки не только не вредят, но и способствуют снижению рисков осложнений, если выполняются грамотно.

Важные условия безопасности

Тренер отметила, что любая физическая активность должна проводиться с разрешения лечащего врача и под руководством специалиста. Это особенно важно для гипертоников, так как неправильно подобранная нагрузка может спровоцировать скачки давления.

Итог

Гипертония — не повод отказываться от спорта. При разумном подходе и медицинском контроле физическая активность становится важной частью терапии, помогая укрепить здоровье и стабилизировать давление.

