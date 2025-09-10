Артериальное давление остаётся одной из главных угроз для здоровья сердца

сегодня в 8:47

Тревожные сны не дают спать: секрет, который скрывает ваш мозг — это повод побеспокоиться

Врач-сомнолог София Черкасова раскрывает связь ночных кошмаров со стрессом и заболеваниями. Узнайте, как режим сна, отказ от гаджетов и физическая активность помогут снизить тревожные сны. Три факта о кошмарах у взрослых и детей.

сегодня в 8:19

Самая опасная поза для сна: почему живот превращается во врага здоровья

Терапевт Людмила Лапа рассказала, почему сон на животе опасен для позвоночника и мозга, и назвала оптимальное положение для сна.

сегодня в 7:47

Индивидуальные имплантаты вместо универсальных: как пациенты теперь восстанавливаются вдвое быстрее

В Сан-Диего впервые успешно провели операцию на позвоночнике с использованием персонализированного имплантата, созданного ИИ и 3D-печатью. Новаторский подход экспертов UC San Diego открывает новую эру в медицине, сокращая риски и ускоряя восстановление.

сегодня в 7:16

Когда насморк перестаёт быть безобидным: опасный сигнал для родителей

Педиатр Айгюль Исрафилова объяснила, чем опасен затяжной насморк у детей и почему его нельзя оставлять без внимания.

сегодня в 6:47

Машинное обучение против боли: как новый имплант меняет правила игры в медицине – сенсационные результаты

Новый мозговой имплант адаптивно реагирует на боль, облегчая жизнь пациентам с хроническими страданиями. Узнайте, как эта нейротехнология меняет медицину и дарит надежду миллионам.

сегодня в 6:12

Почему жители Амурской области чаще других страдают от камней в почках

Уролог Алексей Приходько объяснил, почему жители Амурской области чаще сталкиваются с мочекаменной болезнью и как её лечат в региональной клинике.

сегодня в 5:15

Сосуды стареют быстрее без этих жиров: чем опасен их дефицит

Врач Татьяна Солнцева объяснила, как омега-3 жирные кислоты помогают защитить сердце, снизить холестерин и предотвратить атеросклероз.

сегодня в 3:12

Почему у одних людей кровь из носа идёт дольше и опаснее

В Подмосковье врачи за несколько минут остановили недельное носовое кровотечение. Специалисты объяснили, как правильно действовать при подобных случаях.

