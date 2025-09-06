Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Уставшая девушка
Уставшая девушка
© freepik.com is licensed under Public domain
Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:44

Давление атакует молодых: болезнь перестала быть "возрастной"

Кардиологи рекомендовали ограничить соль до 2300 мг в день для снижения давления

Артериальная гипертония давно перестала быть исключительно проблемой пожилого возраста. Сегодня всё больше врачей сталкиваются с тем, что пациенты младше 40 лет приходят с диагнозом повышенного давления. По данным последних отчётов, уже около четверти молодых людей от 18 до 39 лет страдают гипертонией, а среди подростков и даже детей встречаются первые тревожные случаи. Такая статистика объясняет, почему специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям решили обновить рекомендации по контролю артериального давления впервые с 2017 года.

Почему это касается молодых

Высокое давление называют "тихим убийцей": оно может долго не проявляться, но постепенно разрушает сосуды и сердце. В итоге растёт риск инсульта, инфаркта, заболеваний почек и когнитивных нарушений. По данным CDC, гипертония ежегодно становится причиной или сопутствующим фактором почти 686 тысяч смертей только в США. Особенно тревожно, что число инсультов у людей моложе 45 лет за последние десять лет выросло примерно на 15%.

К факторам риска относят неправильное питание, малоподвижный образ жизни, избыточный вес, злоупотребление алкоголем и наркотиками. Но даже у физически активных людей гипертония может развиться, если есть наследственная предрасположенность или хронический стресс.

Новые инструменты для контроля

Американская кардиологическая ассоциация представила калькулятор PREVENT (Predicting Risk of Cardiovascular Disease Events). С его помощью можно рассчитать риск сердечно-сосудистых осложнений на 10 и 30 лет вперёд у людей в возрасте от 30 до 79 лет. Учитываются возраст, пол, показатели давления, уровень холестерина, а также социальные факторы здоровья, включая почтовый индекс.

Кроме того, новые рекомендации уделяют внимание лечению гипертонии у женщин во время беременности и после родов, ведь именно в этот период осложнения могут представлять серьёзную угрозу для жизни.

Питание и соль

Одним из ключевых пунктов стала пересмотренная стратегия питания. Эксперты советуют взрослым ограничить потребление натрия до 2300 мг в день и стремиться к идеальному уровню — 1500 мг. Для этого стоит внимательно читать этикетки на продуктах и по возможности использовать заменители соли на основе калия. Такой подход особенно эффективен для людей, которые готовят еду дома и активно подсаливают блюда.

Кардиологи также рекомендуют диету DASH. Она предполагает снижение потребления соли и увеличение доли овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов и семян. В рацион включаются молочные продукты с низким содержанием жира, нежирное мясо и птица, рыба и полезные масла. Всё это помогает не только снизить давление, но и улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Алкоголь и образ жизни

В обновлённых рекомендациях есть и уточнения по алкоголю: мужчинам не стоит превышать две порции напитков в день, женщинам — одну. Оптимальным вариантом считается полный отказ от алкоголя.

Не менее важным фактором является физическая активность. Взрослым советуют уделять спорту не менее 75-150 минут в неделю, совмещая кардионагрузку и силовые упражнения. Поддержание здорового веса и регулярные тренировки помогают держать давление в норме и снижают нагрузку на сердце.

Стресс под контролем

Современный ритм жизни часто приводит к хроническому стрессу, который напрямую связан с повышением давления. Поэтому в список профилактических мер включены дыхательные практики, медитация и йога. Они помогают снизить уровень стресса и поддерживать эмоциональное равновесие, что положительно отражается на здоровье сосудов.

Насколько осведомлены пациенты

Одна из главных проблем заключается в том, что многие не знают о своём диагнозе. По данным CDC, только 27% людей в возрасте от 18 до 39 лет осведомлены о том, что у них есть гипертония, тогда как среди пожилых этот показатель достигает 74%. В итоге молодёжь реже получает лечение: терапию проходят всего 14% пациентов до 40 лет, тогда как среди старших этот процент приближается к 70%.

При этом, несмотря на наличие лекарств и рекомендаций, давление удаётся довести до здорового уровня лишь примерно у каждого пятого пациента. Это подтверждает: без активных профилактических мер изменить ситуацию будет сложно.

Почему изменения необходимы

Распространённость гипертонии остаётся на высоком уровне — почти половина взрослого населения США живёт с повышенным давлением. Среди мужчин этот показатель выше (50,8%), чем среди женщин (44,6%). Несмотря на снижение в старших возрастных группах, среди молодёжи фиксируется небольшой, но тревожный рост. Это одна из причин увеличения числа инфарктов и инсультов среди тех, кто ещё совсем недавно считался "неуязвимым".

Новые рекомендации призваны изменить восприятие гипертонии. Это не болезнь пожилых, а состояние, которое может коснуться любого. И чем раньше человек начнёт следить за своим здоровьем, тем выше шансы избежать тяжёлых последствий.

