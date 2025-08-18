Убийца подкрался незаметно: как гаджеты и недосып разрушают ваше сердце – мнение кардиолога

Малоподвижный образ жизни является основной причиной развития гипертонии у молодых людей. Об этом рассказала кардиолог Наталья Гаврилова, подчеркивая важность физической активности для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Современный образ жизни, характеризующийся сидячей работой и недостатком физической активности, создает благоприятные условия для развития этого опасного заболевания.

Врач привела тревожную статистику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): за последние 20 лет число случаев гипертонии среди людей в возрасте от 30 до 39 лет выросло на 30-40%. Это свидетельствует о серьезности проблемы и необходимости принятия мер по профилактике и раннему выявлению заболевания.

Наталья Гаврилова пояснила, что недостаток физической активности приводит к снижению эластичности сосудистых стенок. Сосуды теряют способность к правильному расширению и сужению, что становится причиной проблем с сердцем и кровеносной системой. Регулярные физические упражнения помогают поддерживать эластичность сосудов и снижать риск развития гипертонии.

Хронический стресс: повышение уровня кортизола

Другой распространенной причиной развития гипертонии является хронический стресс. Стресс приводит к повышенному производству гормона кортизола, который оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Кортизол способствует задержке жидкости в организме, что, в свою очередь, приводит к увеличению объема циркулирующей крови и повышению артериального давления. Устранение стресса или минимизация его влияния является важным шагом в профилактике гипертонии.

Длительный стресс также провоцирует воспаление сосудистых стенок, ухудшая их способность к правильному сжатию и расслаблению. Это еще больше усугубляет проблему и повышает риск развития осложнений.

Смартфоны и компьютеры: угнетение синтеза мелатонина

Постоянное использование смартфонов и компьютеров также может провоцировать гипертонию. Яркий синий свет экранов угнетает синтез мелатонина, гормона, регулирующего сон.

Нарушение сна, вызванное использованием гаджетов, является одним из факторов, способствующих повышению артериального давления. Сон играет важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.

Смартфоны и социальные сети увеличивают стрессовую нагрузку, что дополнительно способствует развитию гипертонии. Важно ограничить время, проводимое в социальных сетях, и избегать ситуаций, вызывающих стресс.

Недосып: повышение уровня кортизола и набор веса

Систематический недосып также может привести к гипертонии. Сон менее шести часов в сутки ведет к повышению уровня кортизола, формированию инсулиновой резистентности и набору лишнего веса, что в конечном итоге способствует развитию гипертонии.

Для профилактики гипертонии рекомендуется вести здоровый образ жизни, включая регулярные физические упражнения, сбалансированное питание, ограничение употребления соли и алкоголя, отказ от курения и контроль уровня стресса. Также важно регулярно проходить медицинские обследования и контролировать артериальное давление.

Интересные факты о гипертонии:

Гипертония часто протекает бессимптомно на ранних стадиях.

Гипертония является основной причиной инсультов и инфарктов.

У людей с гипертонией повышен риск развития сердечной недостаточности.

Изменение образа жизни может помочь контролировать артериальное давление и снизить риск осложнений.

Гипертония — серьезное заболевание, которое может привести к тяжелым последствиям. Соблюдение здорового образа жизни, регулярные медицинские обследования и контроль за артериальным давлением являются ключевыми факторами профилактики и раннего выявления этого заболевания.