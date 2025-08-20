Борьба с гипертонией: как ограничение алкоголя и соли спасет ваше здоровье

Американская кардиологическая ассоциация и Американский колледж кардиологии впервые с 2017 года обновили рекомендации по борьбе с гипертонией. Документ, опубликованный 14 августа, акцентирует внимание на двух ключевых изменениях: ограничении употребления алкоголя и снижении потребления соли.

Алкоголь и давление: чем меньше, тем лучше

Эксперты подчеркнули, что полный отказ от алкоголя является наилучшей стратегией, однако допускаются ограничения. Мужчинам рекомендуется не превышать двух напитков в день, женщинам — одного. Исследования показали: у людей, которые полностью избегают спиртного, риск развития гипертонии минимален, а сокращение потребления алкоголя хотя бы наполовину помогает нормализовать давление.

Лечение на ранних стадиях

Обновлённые рекомендации изменили подход к терапии. Если раньше медикаментозное лечение назначалось только при гипертонии второй стадии (систолическое давление от 140 мм рт. ст. и выше), то теперь врачи будут рекомендовать корректировку образа жизни и лечение уже при первой стадии заболевания — то есть при показателях 130-139 мм рт. ст.

По словам председателя комитета по разработке документа доктора Дэниела Джонса, новая стратегия направлена на раннее выявление рисков и индивидуальный подход. Это позволит большему числу пациентов контролировать давление и снизить вероятность развития сердечно-сосудистых болезней, хронической болезни почек, диабета второго типа и деменции.

Соль под строгим контролем

Кардиологи вновь напомнили, что ограничение соли остаётся одним из важнейших факторов профилактики. Рекомендуется снизить потребление натрия до 2300 мг в сутки, а оптимальной целью является 1500 мг. При этом основным источником соли остаются готовые и ресторанные блюда, а не домашнее приготовление. Специалисты советуют внимательнее читать состав продуктов и по возможности выбирать заменители соли с калием.

Диета и физическая активность

Рекомендации включают и изменения в питании: врачи советуют придерживаться диеты DASH, в основе которой — овощи, фрукты, цельные злаки, бобовые, орехи, семена, молочные продукты с низким содержанием жира, нежирное мясо и рыба. Из жиров предпочтение стоит отдавать нетропическим растительным маслам.

Что касается спорта, то взрослым рекомендуется уделять физическим нагрузкам от 75 до 150 минут в неделю — будь то кардиотренировки или силовые упражнения.

Почему это важно

Несмотря на достижения медицины, сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются ведущей причиной смертности в мире. Гипертония первой стадии диагностируется при давлении 130-139/80-89 мм рт. ст., второй — от 140/90 мм рт. ст. и выше.

Факторы, влияющие на давление

В отчёте также перечислены основные причины, формирующие уровень артериального давления: