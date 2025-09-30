Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by GVZpedia is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:42

Xiaomi подставила фанатов: популярные модели лишились крупного обновления

Xiaomi исключила 8 моделей смартфонов из обновления HyperOS 3

Xiaomi пересмотрела планы обновления HyperOS 3 для части смартфонов. В новом списке, опубликованном компанией, отсутствуют восемь моделей, которые ранее ожидали апгрейда. Эти устройства продолжат работать на HyperOS 2.2 с Android 15 и не перейдут на Android 16.

Какие смартфоны не получат HyperOS 3

Перечисленные модели будут ограничены лишь точечными обновлениями безопасности и незначительными исправлениями до окончания их поддержки. Даты завершения поддержки (End of Life, EOL) распределяются следующим образом:

  1. Redmi 13C и POCO C65 — 10 ноября 2026 года

  2. Redmi 12 — 16 июня 2027 года

  3. Redmi Note 12 4G и Note 12 NFC — 23 марта 2027 года

  4. Redmi Note 12S — 10 мая 2027 года

  5. Redmi Note 12R, Redmi 12 5G и POCO M6 Pro 5G — 1 сентября 2027 года

  6. Redmi Note 13 NFC — 15 января 2028 года

  7. Redmi Note 13 — 15 января 2028 года

  8. Redmi 13R 5G, Redmi 13C 5G и POCO M6 5G — 10 ноября 2026 года

Некоторые смартфоны продаются под разными названиями в зависимости от региона. Например, POCO M6 5G на китайском рынке известен как Redmi 13R.

Возможные причины изменений

Xiaomi пока не комментировала, почему эти модели исключены из графика обновлений. Предполагается, что первоначально они могли быть ошибочно включены в список HyperOS 3.

Смартфоны, которые не получат крупное обновление, будут оставаться на текущей версии системы и продолжат получать только исправления безопасности и мелкие улучшения функционала. Такой подход позволит пользователям сохранить стабильность работы устройств, несмотря на отсутствие перехода на Android 16.

Советы шаг за шагом для владельцев исключённых моделей

  1. Убедитесь, что на устройстве включены автоматические обновления безопасности.

  2. Регулярно проверяйте доступность патчей через настройки телефона.

  3. Рассмотрите возможность замены смартфона на более новую модель, если важно получить HyperOS 3 и Android 16.

  4. Сохраняйте резервные копии данных перед установкой любых обновлений.

  5. Следите за официальными новостями Xiaomi для получения последних инструкций и рекомендаций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ожидание HyperOS 3 на устройствах, которые не будут обновляться.

  • Последствие: отсутствие новых функций и улучшений производительности.

  • Альтернатива: использование стабильной версии HyperOS 2.2 и обновлений безопасности или покупка модели с поддержкой HyperOS 3.

А что если…

Если вы продолжите пользоваться устройством без обновления до HyperOS 3, оно останется стабильным, но постепенно будут появляться новые приложения и функции, которые не поддерживаются на Android 15. Это может повлиять на совместимость с современными сервисами и играми.

FAQ

Как выбрать смартфон с поддержкой HyperOS 3?
Смотрите официальные списки на сайте Xiaomi и уточняйте версию Android, поставляемую с обновлением.

Сколько стоит замена модели на более новую?
Стоимость зависит от региона и выбранной модели, обычно это цена актуального смартфона с поддержкой HyperOS 3.

Что лучше делать владельцам исключённых моделей?
Продолжать использовать с обновлениями безопасности или перейти на новые устройства для доступа к последним функциям системы.

Мифы и правда

Миф: "Все устройства Xiaomi получают HyperOS 3".
Правда: только определённые модели обновляются, остальные остаются на старой версии с патчами безопасности.

Интересные факты

  1. Некоторые модели имеют разные имена в зависимости от рынка, что влияет на график обновлений.

  2. HyperOS 3 обещает улучшения интерфейса и энергопотребления.

  3. Точечные обновления безопасности позволяют поддерживать стабильность старых устройств без крупных апгрейдов.

Исторический контекст

Xiaomi регулярно пересматривает свои графики обновлений, чтобы оптимизировать ресурсы и сосредоточиться на актуальных моделях. Ранее компания уже исключала некоторые смартфоны из списка крупных апгрейдов, оставляя их на старой версии с исправлениями безопасности.

