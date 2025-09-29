Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
беременная девушка
беременная девушка
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:12

Токсикоз или что-то серьёзнее? 3 признака, когда нужно срочно бежать к врачу

Гиперемезис связан с повышенным риском депрессии и тревожности у беременных

Гиперемезис беременных (ГБ) — редкое, но тяжёлое состояние, которое встречается у части женщин в начале беременности. В отличие от обычного токсикоза, оно сопровождается непрекращающейся тошнотой и рвотой, приводя к обезвоживанию, снижению веса и госпитализациям. Новое исследование, опубликованное в The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women's Health, показало: последствия ГБ могут быть гораздо серьёзнее, чем считалось раньше.

Что показало исследование

Учёные из Королевского колледжа Лондона проанализировали данные почти полумиллиона женщин с диагнозом ГБ. Материал был собран из 135 клиник в 18 странах и основан на глобальной базе электронных медицинских карт TriNetX.

Выяснилось, что у женщин, перенёсших гиперемезис, заметно повышен риск развития психических и нейропсихиатрических заболеваний в течение года после постановки диагноза. Особенно часто встречались тревожность, депрессия, ПТСР, расстройства пищевого поведения и даже послеродовой психоз.

Насколько распространён ГБ

По данным исследования, примерно 3,6% беременных сталкиваются с гиперемезисом. Это одна из главных причин госпитализации в первом триместре.

Помимо физических проблем (обезвоживание, потеря массы тела, слабость), женщины отмечали и психологические трудности: изоляцию, отчаяние, мысли о прерывании беременности.

Сравнение: лёгкий токсикоз и гиперемезис

Симптом Лёгкий токсикоз Гиперемезис беременных
Тошнота Утренняя, кратковременная Постоянная, изнуряющая
Рвота Несколько раз в день Многократная, с риском обезвоживания
Потеря веса Незначительная Сильная, опасная
Госпитализация Редко требуется Частая мера

Советы шаг за шагом

  1. При первых признаках тяжёлого токсикоза обратиться к врачу.

  2. Следить за уровнем гидратации — при рвоте пить небольшими порциями.

  3. Вести дневник симптомов, чтобы отслеживать их динамику.

  4. Не стесняться обращаться за психологической поддержкой.

  5. Обсудить с врачом безопасные методы облегчения симптомов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать ГБ "обычным токсикозом".

  • Последствие: поздняя диагностика, ухудшение состояния.

  • Альтернатива: раннее обращение за медицинской и психологической помощью.

А что если…

А что если лечение ГБ изначально будет включать не только капельницы и поддерживающую терапию, но и консультации психолога? Это может снизить риск развития депрессии и тревожных расстройств у будущих мам.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Плюсы Минусы
Снижение риска осложнений Требует внимательного мониторинга
Возможность поддержки психики Не во всех клиниках есть психологи
Повышение качества жизни Увеличение расходов на лечение

FAQ

Как отличить ГБ от обычного токсикоза?
Если рвота многократная, сопровождается потерей веса и обезвоживанием, это повод обратиться к врачу.

Сколько стоит лечение ГБ?
Стоимость зависит от страны и клиники: обычно это госпитализация, капельницы, медикаментозная поддержка.

Что лучше: медикаменты или психотерапия?
В большинстве случаев требуется комбинация: лекарства снимают физические симптомы, психотерапия помогает справиться с тревогой.

Мифы и правда

  • Миф: ГБ — просто "тяжёлый токсикоз".

  • Правда: это отдельное заболевание, способное приводить к осложнениям.

  • Миф: тошнота — нормальная часть беременности.

  • Правда: изнуряющая рвота и потеря веса требуют медицинской помощи.

  • Миф: ГБ не влияет на психику.

  • Правда: риск психических расстройств после ГБ значительно выше.

3 интересных факта

  1. ГБ стал причиной госпитализации даже у известных женщин, например, Кейт Миддлтон.

  2. В тяжёлых случаях требуется внутривенное питание.

  3. Исторические источники описывают ГБ ещё в античности, но только сегодня раскрываются его психиатрические последствия.

Исторический контекст

Древность — первые упоминания о тяжёлой рвоте у беременных.

XIX век — первые медицинские описания гиперемезиса.

XX век — развитие внутривенной терапии для поддержания женщин.

XXI век — исследования связи ГБ с психическими заболеваниями.

2024 год — публикация в The Lancet, подтверждающая рост рисков психиатрических расстройств.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Содержание озона в атмосфере достигло максимальных показателей за последние 20 лет сегодня в 16:29

Защитный купол Земли крепнет: учёные зафиксировали небывалые темпы восстановления

Учёные фиксируют восстановление озонового слоя. Последние данные показывают, что этот процесс идёт быстрее прогнозов, и мир может вернуться к уровню 1980-х.

Читать полностью » Даляньские учёные открыли уникальные возможности биоугля для разрушения загрязнителей сегодня в 8:41

От фильтра до оружия против токсинов: как биоуголь может изменить процесс очистки воды

Узнайте, как биоуголь не только фильтрует, но и разрушает загрязнители, открывая новые возможности для очистки воды.

Читать полностью » Технология восстановления микроглии обещает новые возможности для лечения болезни Альцгеймера сегодня в 7:54

От лечения до восстановления мозга: как микроглия может спасти жизни при нейродегенеративных расстройствах

Узнайте, как трансплантация микроглии и её использование для доставки лекарств открывают новые возможности в лечении нейродегенеративных заболеваний.

Читать полностью » Открытие в Барселоне: древнейший предмет из кости бегемота расширяет знания об обменах сегодня в 6:54

Почему кости бегемота — это не просто артефакт: ученые нашли связь, которая меняет представления о древних цивилизациях

Археологи сделали удивительное открытие: древний предмет из кости бегемота на Пиренейском полуострове подтверждает существование обменных сетей между Африкой и Европой.

Читать полностью » Астрономы изучают атмосферу блуждающей планеты SIMP-0136 с помощью телескопа JWST сегодня в 5:54

Сироты космоса: как блуждающие планеты могут изменить всё, что мы знали о вселенной

Как учёные изучают атмосферу планеты, не имеющей звезды? Узнайте о новых открытиях, сделанных с помощью телескопа им. Джеймса Уэбба, и как это меняет наше понимание планет.

Читать полностью » Профессор Беатрис Маримон: деревья нетронутых лесов Амазонки стали крупнее сегодня в 4:31

Амазонка меняется на глазах: деревья становятся толще, чем когда-либо

Новое исследование показывает, что тропические леса Амазонки меняются быстрее, чем предполагали ученые, и это открывает неожиданные перспективы.

Читать полностью » NASA: возврат образцов с Марса по программе MSR ожидается к 2035–2039 годам сегодня в 3:31

Кто вырвется вперёд: тяжёлый проект NASA или лёгкий план Китая

Борьба США и Китая за возвращение образцов с Марса может изменить не только науку, но и баланс сил в космосе. Кто сделает это первым?

Читать полностью » Телескоп сегодня в 2:31

Вселенная нарушила собственные законы: гамма-всплеск тянулся почти сутки

Астрономы зафиксировали аномально долгий гамма-всплеск, продолжавшийся почти сутки. Что скрывается за этим загадочным явлением?

Читать полностью »

Новости
УрФО

В Челябинской области собрали 1,6 млн тонн зерна — убрано 70% площадей
Дом

Соль в холодильнике нейтрализует запахи и продлевает свежесть продуктов — советы по использованию
Спорт и фитнес

Тренировки для суставов снижают боль и улучшают подвижность
Дом

Мебель для маленькой спальни: эффективные приёмы расстановки и хранения
Дом

Эксперты назвали лучшие варианты шкафов для маленькой и просторной спальни
Питомцы

Собаки оценивают людей по 300 миллионам обонятельных рецепторов
Дом

Зонирование квартиры: приёмы разделения спальни и гостиной
Культура и шоу-бизнес

Кей-поп-композиция "Golden" удерживает лидерство в мировых чартах Spotify 72 дня
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet