Пять рекордов за неделю — как гиперкар Czinger поставил автоспорт на уши

Если бы вам сказали, что один и тот же автомобиль за неделю сумел переписать историю пяти автодромов, вы бы поверили? Американский гиперкар Czinger 21C сделал именно это — и при этом не прибегал к перевозке в закрытом транспортере. Вместо привычной для суперкаров логистики компания устроила 1600-километровое автопробег-турне по дорогам Калифорнии, в котором 21C сам добирался до каждой трассы и затем выходил на рекорд.

Сила и технологии под капотом

Czinger 21C — это двухместный гибрид с выдающимися характеристиками. Его сердце — 2,8-литровый битурбо V8, работающий в тандеме с тремя электромоторами: два установлены спереди, один — сзади. Совокупная мощность достигает 1350 л. с., при этом 1050 из них передаются на задние колеса. Вес — всего 1315 кг, а разгон до 60 миль/ч занимает всего 1,9 секунды. Такой результат ставит 21C в один ряд с самыми быстрыми автомобилями в истории.

Пять трасс — пять рекордов

Маршрут начался с культовой WeatherTech Raceway Laguna Seca. Здесь 21C превзошел собственное прошлогоднее время, установив новый ориентир — 1:24.39.

Следующей остановкой стала Thunderhill Raceway Park: результат 1:48.30 оказался на 3,39 секунды быстрее предыдущего рекорда.

На Sonoma Raceway гиперкар показал 1:35.05, улучшив прежнее достижение на 0,70 секунды.

На Willow Springs Raceway Czinger обошёл легендарный Porsche 911 GT2 RS, замкнув круг за 1:19.73.

И, наконец, на трассе The Thermal Club — впечатляющее время 2:03.17, что на 10,33 секунды быстрее прежнего рекорда.

Не просто гонка, а шоу надёжности

Особенность этой серии заездов в том, что они стали одновременно тестом выносливости. Один и тот же автомобиль в реальных дорожных условиях проехал сотни километров между треками, сохраняя идеальную форму для рекордных заездов. Это демонстрация не только скорости, но и инженерной надёжности.