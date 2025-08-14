Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:41

Гиперактивная кошка — не беда, если направить её энергию правильно

Игры, прогулки и второй питомец: как помочь гиперактивной кошке тратить энергию

Не все кошки любят тихо дремать на подоконнике. Многие из них превращаются в "живые торпеды", которые способны за считанные секунды перевернуть дом вверх дном. Особенно это заметно в сумерках, когда природные охотничьи инстинкты активизируются, и питомец будто получает заряд энергии на целую ночь. Котята в этом плане — чемпионы: они могут играть часами, и попытки "измотать" их часто заканчиваются ничем.

Часть проблемы в том, что домашние кошки, живя в ограниченном пространстве, лишены возможности в полной мере реализовать свои природные инстинкты. Да, дома им безопасно и они живут дольше, чем уличные собратья, но недостаток стимулов порой превращает их энергию в хаос. К счастью, существуют проверенные способы направить этот бурный поток в более безопасное русло.

1. Установите время для игр

Как собакам нужны ежедневные прогулки, так и кошкам необходимо регулярно расходовать энергию. Если питомец весь день спит без стимуляции, вечером вас ждут забеги, прыжки по мебели, внезапные нападения на игрушки и невидимые цели. Чтобы этого избежать, выделяйте время для активных игр утром и вечером.

Чередуйте игрушки, чтобы кошка не теряла к ним интерес. Если у вас нет возможности играть долго, используйте короткие игровые сессии — бросайте мяч или верёвочку между делами. Работа из дома? Отлично! Устройте двухминутную игру во время перерыва — это будет полезно и вам, и питомцу. Подключайте всех членов семьи: детям такие задания особенно по душе, главное — научить их играть безопасно.

2. Разрешайте активность, но контролируйте её

Если кошка решила выплеснуть энергию, не стоит её останавливать без причины. Дайте ей возможность побегать, попрыгать и поохотиться за игрушкой. Вмешательство требуется только тогда, когда действия питомца могут привести к травме или поломкам. В таких случаях лучше переключить внимание на безопасную игрушку.

Когда вы не дома, закройте доступ в помещения, где кошка может что-то повредить или навредить себе. Например, уберите кабели, защитите технику, уберите хрупкие предметы.

3. Подумайте о втором питомце

Если у вас активная и дружелюбная кошка, которой явно скучно одной, возможно, стоит завести ей компаньона. Второй кот может помочь выплеснуть энергию через совместные игры. Но тут важно учитывать характеры и возраст животных — слишком энергичная взрослая кошка и робкий котёнок могут плохо сойтись. Перед таким шагом лучше проконсультироваться с приютом или организацией по защите животных, чтобы подобрать подходящую пару.

4. Попробуйте прогулки на улице

Некоторым активным кошкам полезно бывать на свежем воздухе: лазить по деревьям, нюхать траву, охотиться на насекомых. Но прежде чем выйти в парк, подготовьте питомца:

  • проведите вакцинацию и обработку от паразитов;
  • приучите к шлейке дома, чтобы прогулка не стала стрессом;
  • выбирайте тихие места без собак и опасных объектов;
  • не отпускайте поводок слишком свободно, особенно возле деревьев.

Для пород вроде бенгальской, известной своей активностью, такие вылазки могут стать отличным способом тратить энергию. А для хозяина это шанс провести время на природе в хорошей компании.

Три интересных факта о гиперактивных кошках

  • Бенгальские и абиссинские кошки признаны одними из самых энергичных пород.
  • Активные игры с кошкой не только снижают её гиперактивность, но и укрепляют вашу эмоциональную связь.
  • Кошки, которые регулярно получают умственные и физические задачи, реже портят мебель и обои.

Гиперактивность у кошек — не проблема, а проявление их природных инстинктов. Главное — дать питомцу возможность выплеснуть энергию в безопасной форме. Регулярные игры, новые впечатления и правильная среда помогут сохранить и вашу мебель, и нервы, а кошка останется счастливой и здоровой.

