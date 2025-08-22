Мочалка, зубная щётка и полотенце — источники бактерий, если не ухаживать за ними
Личное пространство для гигиенических принадлежностей, таких как расчёски, мочалки, зубные щётки, часто остаётся без должного внимания, несмотря на их важную роль для здоровья. Но вот вам неприятная новость: многие из них надо менять куда раньше, чем мы привыкли. Хорошая новость: если правильно ухаживать за ними, то срок службы некоторых аксессуаров можно значительно продлить.
Расчёска: источник накопления кожного жира
Независимо от того, насколько любимая и привычная ваша расчёска, она нуждается в регулярном уходе. На ней скапливаются кожное сало, остатки средств для укладки и пыль, что может привести к раздражению кожи головы.
Когда менять?
Модели с натуральной щетиной стоит менять раз в год, а пластиковые — по мере износа. Но в любом случае важно регулярно их чистить.
Как мыть расчёску?
- Удалите волосы с помощью зубочистки или старой зубной щётки.
- Пластиковую расчёску замочите на 15-20 минут в тёплой воде с шампунем или содой.
- Деревянную расчёску протрите влажной салфеткой с мылом.
- Промывайте и сушите в перевёрнутом виде на полотенце.
- Для расчёсок с металлическими элементами (например, массажных) используйте спиртовые салфетки, чтобы избежать коррозии.
Мочалка: идеальная среда для бактерий
Мочалка — это не только аксессуар для комфортного мытья, но и место для размножения бактерий. Чтобы избежать неприятных последствий, её нужно менять и правильно ухаживать.
Как часто менять?
- Натуральные мочалки — раз в месяц.
- Синтетические — каждые 2-3 месяца.
- Запах — сигнал к немедленной замене.
Уход и продление срока службы:
- Убедитесь, что мочалка безопасна для обработки в микроволновке или кипячения.
- Смочите её перед обработкой в микроволновке, прогревайте 1-2 минуты в подходящей посуде, затем дайте остыть.
Правила хранения:
- Мочалка должна быть полностью высушена после использования.
- Храните её в проветриваемом месте (не в закрытых контейнерах).
Зубная щётка: менять вовремя, чтобы избежать заболеваний
Смена зубной щётки — это обязательная мера, которую многие забывают. К тому же неправильный уход может способствовать распространению бактерий.
Когда менять зубную щётку?
Зубную щётку нужно менять каждые 3 месяца или раньше, если щетина деформировалась. Также сразу замените щётку после ОРВИ или другого простудного заболевания.
Как ухаживать за щёткой?
- Храните щётку в сухом, чистом месте, вдали от других щёток.
- Промывайте щётку после каждого использования, можно даже кипятить её.
- Щётку лучше хранить щетиной вверх.
Бамбуковые щётки:
Эко-альтернатива пластиковым щёткам — бамбуковые щётки. Их нужно менять ещё чаще — раз в два месяца.
Полотенца: влажная среда для грибков
Неправильный уход за полотенцами может привести к размножению бактерий и грибков. Поэтому регулярная стирка и сушка важны для предотвращения таких проблем.
Как часто стирать полотенца?
- Банные полотенца — после 3-4 использований.
- Полотенца для лица — ежедневно.
- Полотенца для рук — через 1-2 дня.
- Полотенца для интимной гигиены — после каждого использования.
- Полотенца нужно тщательно просушивать и хранить в сухом, проветриваемом месте.
