Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Метановые гидраты
Метановые гидраты
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:14

Гидротермальная система Куньлунь: 20 гигантских впадин служат тайниками для водорода и жизни

Ученые нашли подводную систему с высоким содержанием водорода — как это изменит ученые взгляды на жизнь

Ученые из Института океанологии Китайской академии наук совершили важное открытие, обнаружив богатую водородом гидротермальную систему под морским дном в западной части Тихого океана. Это открытие представляет собой значительный шаг в изучении геологических процессов на нашей планете и может пролить свет на вопросы возникновения жизни в океане. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

Водород в гидротермальной системе образуется в результате серпентинизации — химической реакции богатых железом и магнием пород с водой. Этот процесс происходит в глубоких недрах Земли и является одним из основных источников водорода в океане.

Гидротермальное поле Куньлунь: описание и особенности

Гидротермальное поле Куньлунь, расположенное примерно в 80 километрах к западу от желоба Муссау на Каролинской плите, представляет собой тектонически активный участок. Он состоит из 20 крупных впадин на морском дне, некоторые из которых имеют диаметр более километра. Эти впадины образуют вертикальные или круто наклоненные цилиндрические структуры, которые служат каналами для выхода жидкости или газа из недр Земли.

Система была исследована с помощью пилотируемого батискафа "Фэньдоучжэ", что позволило ученым провести прямые наблюдения богатых водородом флюидов и обнаружить обширные карбонатные образования ниже глубины карбонатной компенсации.

"Система Куньлунь отличается исключительно высоким потоком водорода, масштабом и уникальной геологической обстановкой. Она показывает, что серпентинизация, приводящая к образованию водорода, может происходить далеко от срединно-океанических хребтов, что бросает вызов давним представлениям", — сказал профессор Сунь Вэйдон, подчеркнув важность данного открытия.

Рамановская спектроскопия: измерение концентрации водорода

Используя передовую технологию рамановской спектроскопии морского дна, команда измерила концентрацию молекулярного водорода в рассеянных гидротермальных флюидах на уровне 5,9-6,8 ммоль/кг. Потоки оказались умеренно теплыми (менее 40 °C), но геохимические маркеры указывали на гораздо более высокие температуры в недрах, достаточные для образования доломита.

На основе картирования площади разгрузки и анализа скорости потока, годовой объем водорода в поле Куньлунь оценили в 4,8·1011 моль/год — это составляет не менее 5% от глобального абиотического выброса водорода из всех подводных источников.

Геологические особенности, включая крутостенные кратеры, напоминающие кимберлитовые трубки, отложения взрывных брекчий и слоистые карбонатные структуры, позволяют предположить, что гидротермальная активность прошла поэтапную эволюцию: сначала газовые извержения, затем продолжительная гидротермальная циркуляция и минеральное осаждение.

"Особый интерес вызывает ее экологический потенциал. Мы наблюдали здесь разнообразную глубоководную жизнь — креветок, лангустов, актиний и трубчатых червей — виды, которые могут зависеть от хемосинтеза, основанного на водороде", — поделился профессор, указывая на перспективность изучения этой области.

Потенциал для жизни: аналог ранней Земли

Находка представляет собой естественную лабораторию для изучения связи между выбросами водорода и возникновением примитивной жизни. Щелочные, богатые водородом флюиды считаются аналогами химической среды ранней Земли, что делает эту систему особенно интересной для биологов.

Кроме того, такие гидротермальные системы открывают новые пути для выявления неиспользованных подводных ресурсов водорода, что может иметь практическое значение для развития водородной энергетики.

Интересные факты об океане:

  • Океан покрывает около 70% поверхности Земли.
  • Самая глубокая точка океана — Марианская впадина, глубина которой превышает 11 километров.
  • В океане обитает огромное количество видов, многие из которых еще не изучены.
  • Океан играет важную роль в регулировании климата Земли.

Открытие китайских ученых является важным шагом в изучении подводного мира и его роли в формировании нашей планеты. Обнаружение богатой водородом гидротермальной системы открывает новые возможности для исследования геологических процессов, поисков примитивной жизни и освоения новых ресурсов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ливийская пустыня: как археологическое открытие изменит наше понимание раннего христианства сегодня в 9:14

Встреча двух миров: как руины Айн аль-Хараб открывают тайны древних египтян и христиан

Археологи сделали удивительное открытие в Ливийской пустыне: руины древнего коптского города Айн аль-Хараб раскрывают тайны раннего христианства и уникальное культурное наследие Египта.

Читать полностью » Эксперты назвали главные признаки износа современных телевизоров сегодня в 0:27

Опасные полосы и блики на экране телевизора могут обернуться серьёзной проблемой

Пять признаков, что пора менять телевизор: от медленных приложений и битых пикселей до тусклого HDR. Как понять, что экран отжил своё?

Читать полностью » Исследование: проказа присутствовала в Америке за 4000 лет до прибытия европейцев вчера в 23:40

4300 лет назад: проказа в Америке, а Колумб ещё даже не родился

Учёные нашли древнейшие следы проказы в Америке — болезнь поражала людей ещё 4300 лет назад. Как ДНК-анализ раскрыл тайны забытой эпидемии? Читайте в нашем материале.

Читать полностью » Археологи выяснили, что минойцы импортировали медь из Египта вчера в 23:34

Медь из Египта или Урала? Неожиданные открытия, которые ставят под вопрос все известные факты

Ученые переосмысливают происхождение медных слитков с Крита, ставя под сомнение связь с Уралом. Новые данные указывают на Египет как источник меди.

Читать полностью » Эксперимент показал: люди палеолита могли преодолевать 225 км на долблёных лодках вчера в 22:37

Лодка из прошлого: эксперимент, который переписал историю мореплавания

Исследование подтверждает, что древние люди могли пересекать океан на примитивных лодках. Уникальный эксперимент показал, как 225 километров стали возможными!

Читать полностью » Украшения из бивня мамонта разрушались за 2 года — исследование археологов вчера в 22:32

Бусина из бивня мамонта — роскошь с коротким сроком годности

Два года омские археологи носили браслет с бусиной из бивня мамонта. Результат удивил: даже при бережном обращении украшение быстро разрушалось. Что это говорит о древних мастерах? Читайте в нашем материале.

Читать полностью » Археологи обнаружили бумеранг из бивня мамонта возрастом 42 000 лет в Польше вчера в 21:26

Как древний бумеранг может изменить наше понимание эволюции

40 000 лет назад кто-то вырезал бумеранг из бивня мамонта. Новый анализ показал: он старше, чем думали, и принадлежал эпохе первых кроманьонцев.

Читать полностью » Археологи нашли ракушку возрастом 6000 лет в неолитической могиле ребёнка в Сибири вчера в 21:19

Тайна неолитического ребёнка: зачем в Сибирь принесли морской трофей

В детской могиле эпохи неолита на Алтае нашли раковину морской улитки — она проделала путь в тысячи километров. Кто и зачем положил её в захоронение? Учёные раскрывают тайну древнего артефакта.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Сколько яиц можно есть в день без вреда для здоровья: мнение эксперта
Еда

Свиные рёбрышки в рукаве для запекания: рецепт
Питомцы

Вой собаки ночью связан с инстинктами, болезнями и звуковыми триггерами
Культура и шоу-бизнес

Продюсер Максим Фадеев: искусственный интеллект не вытеснит живых музыкантов
Садоводство

Августовская обрезка клубники: раскрываем секрет богатого урожая
Авто и мото

Строительство 3,2 км трассы A100 в Берлине превысило бюджет на 270 млн евро
Авто и мото

Porsche SE заявила, что не планирует производство танков
Еда

Повар рекомендует рецепт куриного паштета с грецкими орехами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru