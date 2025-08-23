Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Священное озеро на Тибете
Священное озеро на Тибете
© Openverse by archer10 (Dennis) is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 16:39

Самая крупная ГЭС в мире рождается в Тибете — соседи уже в панике

Китай начал строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции в Тибете

В июле в Тибете состоялось событие, способное изменить баланс сил в регионе: Китай приступил к строительству самой крупной гидроэлектростанции на планете. Церемонию закладки фундамента возглавил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Новый проект реализуется на реке Ярлунг Цангпо, чьи воды берут начало на Тибетском нагорье.

Масштаб и амбиции проекта

Будущая гидроэлектростанция в районе Мото уже называют "проектом века". По словам китайских чиновников, она станет одним из важнейших инфраструктурных объектов страны.

"Концептуальный проект гидроэлектростанции Мото на реке Ярлунг Зангбо, столетнего проекта", — заявил Чжан Мэйфан.

Строительство подразумевает возведение мощной плотины, что должно обеспечить Китаю новые источники электроэнергии и поддержать планы по "зелёному" переходу.

Реакция соседей

Однако амбициозные планы Пекина вызвали тревогу у Индии и Бангладеш. Обе страны зависят от течения этой реки, которая, покидая Тибет, снабжает водой миллионы людей. Эксперты опасаются, что вмешательство в естественный поток может изменить экосистему, ухудшить условия для земледелия и поставить под угрозу доступ к воде.

Экологические риски

Критики проекта указывают не только на политические последствия, но и на угрозы для природы. В зону строительства попадают территории, где проживают местные тибетцы, а также уникальные природные комплексы. Специалисты не исключают, что вмешательство в реку приведёт к необратимым изменениям в экологии региона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Компания Voltfang начала промышленное производство систем хранения энергии из батарей в Германии сегодня в 17:02

Из отходов в энергию: что делают с отслужившими батареями в Европе

Немецкая Voltfang даёт батареям от электромобилей вторую жизнь, превращая их в накопители зелёной энергии. Смогут ли такие проекты изменить энергетику Европы?

Читать полностью » Астрофизики подтвердили существование космических магистралей между звёздами сегодня в 16:55

Горячие нити в ледяном космосе: что связывает нас с другими мирами

Учёные обнаружили межзвёздные туннели, связывающие Солнечную систему с далёкими звёздами. Как это меняет наше понимание галактики? Новые данные телескопа eROSITA раскрывают удивительную структуру космоса.

Читать полностью » Зуб коровы из Стоунхенджа подтвердил теорию о транспортировке камней из Уэльса сегодня в 10:01

Тайна коровьего зуба из Стоунхенджа: как 400-летний свинец раскрыл секреты древних строителей

Анализ зуба коровы из Стоунхенджа показал: животное родилось в Уэльсе и, возможно, участвовало в транспортировке 4-тонных камней за 200 км. Изотопный анализ свинца и стронция раскрыл сезонный рацион, путь и ключевую роль скота в древней логистике.

Читать полностью » Учёные доказали: 56% новостей о внеземной жизни содержат преувеличения сегодня в 9:29

Спекуляции вместо науки: как пресс — релизы превращают гипотезы в сенсации — данные за 30 лет

Исследование Лейденского университета на основе 630 документов показало: СМИ и пресс-релизы в 5,8% случаев преувеличивают открытия о жизни на экзопланетах вроде K2-18b, тогда как учёные осторожны. Как это влияет на доверие к науке?

Читать полностью » 30 тысяч световых лет от Земли: как нейтронные звезды имитировали темную материю сегодня в 9:13

Млечный Путь лишился соседа: пересмотрено происхождение Ursa Major III — что это меняет для науки

Новое исследование доказало: объект Ursa Major III — не карликовая галактика с темной материей, а плотное скопление черных дыр и нейтронных звезд, что ставит под сомнение прежние теории.

Читать полностью » Учёные обнаружили истинный источник бирюзового свечения Южного океана сегодня в 8:29

Спутники обманули океанологов: что на самом деле светится в ледяных водах Антарктики

Учёные раскрыли 20-летнюю загадку бирюзового свечения в Южном океане: диатомовые водоросли с кремниевыми панцирями ошибочно принимали за кальцитовые организмы. Это открытие меняет подходы к спутниковому мониторингу и понимание экосистем.

Читать полностью » Польские археологи обнаружили 70,000-летнюю мастерскую неандертальцев в долине Золенки сегодня в 8:13

Древний инструмент в руках неандертальцев: находка, которая переписала учебники истории

В долине реки Золенка в Польше обнаружена уникальная 70-тысячелетняя мастерская неандертальцев. Сотни кремнёвых орудий и костей мамонтов раскрывают секреты их охоты и ремонта инструментов.

Читать полностью » Астрономы получили прямое доказательство слоистой структуры звездных недр сегодня в 7:29

Немыслимое зрелище: Хаббл поймал сверхновую, которая оголила сердце умирающей звезды

Телескоп Хаббл зафиксировал уникальную сверхновую SN2021yfj. Впервые астрономы смогли заглянуть в недра умирающей звезды, получив прямое доказательство слоистой структуры звездных недр, похожей на лук.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

NASA подключило Mars Reconnaissance Orbiter для изучения межзвёздного объекта с аномальной траекторией
Наука и технологии

Конгрессмен Майк Тернер предупредил об угрозе ядерного противоспутникового оружия России
Наука и технологии

Учёные обнаружили три новых вида хищных сумчатых в окаменелостях Австралии
Питомцы

Эксперты назвали основные причины, почему собаки сбегают от хозяев
Красота и здоровье

Офтальмолог перечислил продукты для профилактики катаракты и возрастных изменений зрения
Дом

Причины и профилактика плесени в квартире — рекомендации специалистов
Спорт и фитнес

Упражнения при артрозе тазобедренного сустава назвал физиотерапевт Грейсон Уикхэм
Садоводство

Как сделать сад красивым осенью: подбор растений для длительного цветения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru