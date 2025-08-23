Самая крупная ГЭС в мире рождается в Тибете — соседи уже в панике

В июле в Тибете состоялось событие, способное изменить баланс сил в регионе: Китай приступил к строительству самой крупной гидроэлектростанции на планете. Церемонию закладки фундамента возглавил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Новый проект реализуется на реке Ярлунг Цангпо, чьи воды берут начало на Тибетском нагорье.

Масштаб и амбиции проекта

Будущая гидроэлектростанция в районе Мото уже называют "проектом века". По словам китайских чиновников, она станет одним из важнейших инфраструктурных объектов страны.

"Концептуальный проект гидроэлектростанции Мото на реке Ярлунг Зангбо, столетнего проекта", — заявил Чжан Мэйфан.

Строительство подразумевает возведение мощной плотины, что должно обеспечить Китаю новые источники электроэнергии и поддержать планы по "зелёному" переходу.

Реакция соседей

Однако амбициозные планы Пекина вызвали тревогу у Индии и Бангладеш. Обе страны зависят от течения этой реки, которая, покидая Тибет, снабжает водой миллионы людей. Эксперты опасаются, что вмешательство в естественный поток может изменить экосистему, ухудшить условия для земледелия и поставить под угрозу доступ к воде.

Экологические риски

Критики проекта указывают не только на политические последствия, но и на угрозы для природы. В зону строительства попадают территории, где проживают местные тибетцы, а также уникальные природные комплексы. Специалисты не исключают, что вмешательство в реку приведёт к необратимым изменениям в экологии региона.