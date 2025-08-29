Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Драцена
Драцена
© flickr.com by Forest and Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 4:20

Гидрофиты в вашем аквариуме: 5 видов растений, которые сделают ваше пространство уникальным

Какие растения можно выращивать в воде: список гидрофитов от ботаников

Природа вновь удивляет своей изобретательностью: существуют растения, которые могут расти и процветать без привычного для нас основания — почвы. Эти удивительные виды, называемые гидрофитами, обитают в воде или в условиях высокой влажности и используют её как основной источник питания.

Экологическая и декоративная роль

Такие растения выполняют важнейшую функцию в экосистемах — обогащают воду кислородом и создают среду обитания для множества живых организмов. При этом они обладают и эстетической ценностью, украшая водоёмы и аквариумы. В последние годы в крупных мегаполисах, например в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, всё большую популярность набирают городские водные сады.

Уникальные приспособления

Особенность беспочвенных растений в том, что они получают питательные вещества напрямую из воды. Их корни в основном служат для закрепления, а не для питания. Листья зачастую тонкие, что облегчает газообмен, а некоторые виды имеют специальные структуры, позволяющие им удерживаться на поверхности. Эти биологические адаптации делают растения не только выносливыми, но и крайне важными для природных циклов.

Какие растения живут без почвы

Среди наиболее известных:

  • Эпипремнум золотистый (Epipremnum aureum) - очищает воздух, легко укореняется в воде и продолжает активно расти.
  • Драцена Сандера (Dracaena sanderiana), или "бамбук удачи" - несмотря на название, к бамбуку не относится, но прекрасно развивается в воде. Широко используется в фэн-шуй.
  • Водяной гиацинт (Eichhornia crassipes) - плавающее растение с яркими фиолетовыми цветами, особенно распространено в тропиках, например в Бразилии.
  • Кувшинка (Nymphaea) - её плавающие листья и крупные цветы стали украшением декоративных прудов по всему миру.
  • Водяной папоротник (Ceratopteris thalictroides) - часто используется аквариумистами, хорошо чувствует себя в пресной воде.

Как выращивать дома

Разведение водных растений доступно даже новичкам. Для этого подойдут аквариумы, стеклянные вазы или декоративные сосуды. Важно использовать воду без хлора и регулярно её менять, чтобы избежать накопления вредных веществ. В некоторых случаях полезно добавлять специальные растворимые удобрения. Подробные инструкции по уходу можно найти, например, в обучающих видео на Youtube.

Почему стоит выбрать гидрофиты

Такие растения — находка для тех, кому сложно ухаживать за традиционными культурами. Они украшают интерьер, создают особую атмосферу и даже помогают очищать воздух. А главное — дают возможность почувствовать близость к природе и полюбоваться её невероятной изобретательностью.

Мировое признание

Интерес к водным растениям растёт во многих странах. Так, на Сингапурской международной выставке садоводства особое внимание уделяют именно этим видам — как символу устойчивости и красоты природы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зона отдыха у огня в Адыгее: материалы и конструкции для мягкого климата сегодня в 0:48

Как построить идеальный уголок для костра в Адыгее: 5 секретов безопасности

Летние вечера в Адыгее требуют уюта: мы расскажем, как создать идеальное местечко для отдыха с костром и выносить комфорт на улицу! Безопасность и стиль.

Читать полностью » Дешево и сердито: молочная подкормка для томатов – никакой химии сегодня в 0:06

3 секрета молочной подкормки: как правильно использовать молоко для томатов, чтобы сорвать большой куш

Молочная подкормка – дешевый и эффективный способ для защиты томатов от болезней. Простой рецепт с молоком и водой для здорового роста и обильного урожая.

Читать полностью » Заморозка овощей на зиму: рекомендации по перцу, фасоли, томатам и капусте вчера в 23:21

Зима без овощей — это прошлый век: несколько приёмов, и свежесть остаётся до весны

Августовский урожай можно сохранить до зимы: рассказываем, какие овощи лучше замораживать и как правильно подготовить их к хранению в морозилке.

Читать полностью » Перезревшие огурцы можно мариновать, замораживать и тушить вчера в 22:16

Овощи, которые уже не идут в банки, могут спасти зиму: неожиданные применения огурцов

Поздние огурцы — это не лишний урожай, а возможность для экспериментов: от быстрых закусок и заморозки до домашних масок и необычных блюд.

Читать полностью » Роскачество: воду из скважины на даче можно брать без лицензии при соблюдении норм вчера в 21:10

Где можно бурить без лицензии: простая схема для дачников

Собственный колодец на даче может обернуться штрафом: эксперты рассказали, когда бурение разрешено без лицензии и какие санитарные правила обязательны.

Читать полностью » Алексей Орехов: трубы, газ и электричество требуют особого контроля при консервации дачи вчера в 20:07

Зимовка дачи может обернуться катастрофой: ошибки, которые стоят хозяевам слишком дорого

Как сохранить дачу в безопасности зимой: советы эксперта о том, какие системы отключить, что убрать из дома и как защититься от сырости и пожаров.

Читать полностью » Экономим время и силы: мульчирование травой – секрет ленивых огородников против сорняков вчера в 19:36

Урожай будет как никогда: избавляемся от сорняков без химии - поможет обычная трава

Эффективный метод борьбы с сорняками – оставляем скошенную траву. Мульчирование травой снижает трудозатраты, повышает плодородие и защищает от сорняков.

Читать полностью » В Италии для отпугивания скворцов на виноградниках используют звуковые установки вчера в 19:04

Скворцы и осы атакуют лозу: как виноградарю спасти ягоды

Как спасти виноград от скворцов и ос без ущерба для урожая? Сетки, органзовые мешочки и правильный уход помогут сохранить сладкие гроздья до сбора.

Читать полностью »

Новости
Еда

Сметанный соус: как приготовить идеальную подливку для блюд
Туризм

Вьетнам в сентябре: актуален ли отдых в Нячанге и на Фукуоке
Спорт и фитнес

Каролина Араухо представила 20-минутную лестничную HIIT-тренировку
Культура и шоу-бизнес

Райан Рейнольдс удалил пост о дне рождении Блейк Лайвли и не поздравил её в 2025 году
Питомцы

Эксперты назвали породы, трудные для содержания в семьях: акита, афганская борзая и бульдог
Спорт и фитнес

Грейсон Уикхэм: массажный ролик снижает риск травм и облегчает боль в мышцах
Спорт и фитнес

Программа: 20 секунд работы и 10 отдыха в формате табата плюс AMRAP на 4 минуты
Авто и мото

Mercedes, BMW и Audi возглавили рейтинг самых аварийных машин по данным "Ингосстраха"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru