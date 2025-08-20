Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Почва
Почва
© https://www.panoramio.com/ by Aloha19 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 4:00

Как спасти пересохший горшок за 15 минут: проверенный приём садоводов

Садоводы сталкиваются с гидрофобной почвой: причины, признаки и методы восстановления

После засушливого сезона многие садоводы сталкиваются с тем, что почва становится потрескавшейся и пыльной, несмотря на дожди или регулярный полив. Причина кроется в так называемой гидрофобной почве — она отталкивает воду и не способна удерживать влагу, из-за чего растения остаются без необходимого питания.

Почему земля перестает впитывать влагу

Эксперты отмечают, что подобное состояние возникает после длительной засухи или пожаров, когда частицы почвы покрываются воскообразными остатками органики. Чаще всего с этим сталкиваются владельцы участков с песчаными грунтами или после лесных пожаров. Опасность грозит и торфяным смесям для горшков: если они пересохли, вернуть им способность удерживать влагу крайне сложно — вода просто стекает сквозь дренаж, а корни остаются сухими.

Как проверить почву

Чтобы определить гидрофобность, достаточно капнуть воду на поверхность земли. Если через минуту капля не впиталась — проблема очевидна. Признаками также служат трещины, сыпучесть грунта, быстрое стекание воды и отслоение земли от стенок контейнера. Более точный результат дадут приборы для измерения влажности почвы, которые работают на основе электропроводимости или тензиометрии.

Экстренные меры

В качестве временного решения специалисты советуют использовать смачивающие агенты — препараты, разрушающие воскообразные пленки и позволяющие влаге проникать глубже. Они могут называться водоудерживающими или пенетрантами. Есть и народный метод: добавить несколько капель мягкого биоразлагаемого средства для мытья посуды в лейку и полить землю. Мыло снижает поверхностное натяжение, и вода начинает впитываться равномерно.

Также учёные исследуют применение агар-агара и желатина. Эти вещества действуют как губки — впитывают и удерживают влагу в грунте.

Правильный полив

Каким бы способом ни пользовался садовод, поливать почву нужно медленно и глубоко, а лучше всего — ранним утром. Кратковременные ежедневные поливы не помогают, растениям требуется длительное насыщение влагой.

Долгосрочные решения

Для улучшения структуры земли рекомендуется вносить органику — компост или перепревший навоз. Это активизирует микроорганизмы, разрушающие водоотталкивающие вещества. После обработки почву стоит замульчировать древесной щепой, травой или соломой. Такая мульча не только снижает испарение влаги, но и со временем обогащает землю.

Газонные участки лучше аэрировать — вручную или специальной техникой. Делать это нужно весной или осенью, когда трава активно растёт.

Роль микроорганизмов

Поддерживать здоровье грунта помогают и регулярные подкормки компостным чаем или рыбной эмульсией. Но для развития полезных микробов необходима влага, поэтому влажность нужно постоянно контролировать.

Горшечные растения

Особое внимание стоит уделять растениям в контейнерах: их почва быстрее всего становится гидрофобной. Чтобы спасти цветок, горшок советуют погрузить в воду на 10-15 минут, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. После процедуры верхний слой лучше обновить компостом или свежей почвосмесью.

Как не допустить повторения

Чтобы избежать повторного пересыхания, садоводы должны регулярно обогащать грядки органикой, поддерживать режим полива и контролировать влажность не только летом, но и в дождливый сезон. Регулярный анализ почвы поможет сохранить её плодородие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты назвали актуальные тенденции в архитектуре и дизайне дачи вчера в 20:19

Прощай, советский хлам: почему дачи перестали быть музеем ненужных вещей

Дача уже давно не «склад старой мебели». Эксперты рассказали, какие интерьерные решения ушли в прошлое и какие тренды сегодня делают загородный дом стильным и функциональным.

Читать полностью » Эксперты рекомендуют обрезать отплодоносившие побеги малины в конце августа вчера в 19:09

Августовская обрезка: опоздали — потеряли малину на следующий год

Какие работы нужно выполнять с малиной летом? Полив, обрезка, подкормка и советы экспертов для щедрого урожая сочных ягод.

Читать полностью » Виноградари применяют бордоскую жидкость для защиты лозы от грибка вчера в 18:18

Виноградари называют её барьером от болезней, а не лекарством: в чём парадокс бордоской жидкости

Как правильно приготовить и использовать бордоскую смесь для виноградника? Узнайте секреты профилактики болезней и ошибки, которых нужно избегать.

Читать полностью » Осенняя подготовка газона определяет его здоровье весной вчера в 17:02

Зимний мороз не так страшен: всего три шага, чтобы газон легко пережил зиму и ожил весной

Правильный уход за газоном осенью — залог его густоты весной. Эксперты объясняют, как посев, удобрение и тест почвы помогают траве пережить морозы.

Читать полностью » В Карелии жители украшают входные зоны хвойными и камнем вчера в 16:11

Камень и хвоя вместо пластика и блёсток: что делает карельский дом "своим" в природе

Как оформить входную зону в Карелии так, чтобы зимой было удобно, а летом красиво? Несколько идей и примеров, которые работают круглый год.

Читать полностью » Новые нормы строительства заборов на дачных участках: советы эксперта Федора Васильева вчера в 15:49

Секретный материал для забора, который одобрят соседи – раскрываем правила, о которых вы не знали

Эксперт Федор Васильев раскрыл правила строительства забора на даче: выбор материалов, нормы высоты, согласование с соседями. Как избежать штрафов и создать надёжное ограждение — читайте в статье.

Читать полностью » Барбарис, кизильник и дёрен создают глухие зелёные стены на Сахалине вчера в 14:46

Вместо забора из профнастила: посадите это, и ваш участок станет теплее и уютнее — опыт сахалинских садоводов

Создайте уютный и защищенный участок на Сахалине с помощью живой изгороди! Узнайте, какие растения выбрать, как правильно посадить и ухаживать за ними, чтобы они выдержали суровый климат.

Читать полностью » 3 обязательных этапа подготовки теплицы к зиме для защиты будущего урожая вчера в 14:30

Секрет идеального урожая скрывается в осенней теплице — что делать нельзя ни в коем случае

Узнайте, как правильно провести осеннюю дезинфекцию теплицы: от удаления растительных остатков до обработки медным купоросом. Секреты защиты от фитофторы и зимующих вредителей для будущего урожая.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автоэлектрики предупредили об опасности дешевых гаджетов в прикуривателе
Спорт и фитнес

Лучшие упражнения для восстановления ягодичных мышц назвал тренер Бен Лаудер Дайкс
Питомцы

Сон кошки на человеке связан с привязанностью и снижением стресса
Спорт и фитнес

Тренеры объяснили, как масштабировать комплекс с рывками, выпадами и бёрпи
Авто и мото

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнётся сборка Lada Iskra
Еда

Как приготовить свиной карбонат целиком
Дом

Простые приёмы: зеркала, текстиль и подсветка помогут осветлить интерьер
Еда

Как приготовить скумбрию в духовке с овощами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru