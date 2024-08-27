Как очистить двигатель без разбора, чтобы он стал как новый: мастер СТО назвал простой способ

Водородная чистка двигателя автомобиля позволяет экономить топливо и масло и улучшает мощность мотора в текущем режиме, рассказал мастер СТО журналу "За рулём". По словам эксперта, этот способ оптимален по соотношению цена-качество и не требует разбора двигателя.
"Во-первых, он гораздо удобнее, чем химическая, и занимает намного меньше времени. Нет необходимости разбирать двигатель, замачивать детали в химии и потом возиться со скребком. По поводу страшилок, что водородная чистка якобы убивает мотор — я лично пока ничего такого в своей практике не заметил. Метод относительно новый, но у меня есть клиенты, которые прошли уже 2-3 очистки водородом, и все очень довольны", — поделился собеседник.
Что такое водородная очистка двигателя
При водородной очистке мотора в камеру сгорания работающего двигателя насыщенным водородом накачивают сухой пар. Так как его температура сгорания значительно выше, чем у воздуха, горящая смесь эффективно выжигает нагар из цилиндра. При этом эффект заметен сразу, а занимает процедура не больше часа.
Чем опасно загрязнение двигателя
Не до конца сгоревшее топливо оседает в виде нагара на стенках и деталях мотора. Это происходит при работе транспортного средства на пониженной передаче, из-за частого простаивания в пробках, использования плохого масла и некачественных присадок. Копоть препятствует закрытию клапанов, из-за чего увелиичивается расход топлива, а мощность машины снижается.
При сильном нагреве копоти возможно возгорание топлива до начала цикла, из-за чего двигатель перегревается и расходует больше бензина. Также нагар забивает сажевые фильтры, и выхлопная система выходит из строя, падает компрессия — из-за этого процесс сгорания ухудшается, снижая мощность автомобиля.
Если двигатель вовремя не очистить, машина начнёт хуже ездить и сжигать масло и топливо и в конце концов двигатель сломается. Менять его сложно и дорого. В целях профилактики водородную чистку советуют проводить каждые 15-20 тыс. км либо, если машина используется нечасто, во время каждого техобслуживания.
Признаки нагара в моторе
- резко упавшая мощность мотора;
- увеличение расхода топлива и масла;
- проблемы с запуском двигателя;
- сильный шум мотора на холостых оборотах, вибрация;
- запах гари в выхлопных газах.
Мастер СТО посоветовал проводить водородную очистку двигателя только у квалифицированных специалистов, имеющих необходимое оборудование.
Фото: Freepik/peoplecreations.
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