Садовник
Садовник
© freepik.com
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 2:11

Секретные свойства перекиси водорода: дешёвое средство оказалось врагом грибка и плесени

Садовник Гиффорд: перекись водорода помогает садоводам бороться с грибковыми болезнями растений

Перекись водорода в быту чаще всего ассоциируется с аптечкой, но садоводы давно нашли ей применение и на участке. Этот недорогой и доступный препарат способен помочь и в уходе за растениями, и в борьбе с вредителями. Однако важно понимать, как правильно его использовать, чтобы средство стало помощником, а не причиной проблем.

Чем полезна перекись водорода в саду

Многие садовые болезни вызваны грибками и бактериями, и именно здесь перекись проявляет свои антисептические свойства. Она подходит для обработки почвы, горшков, лотков с рассадой, а также для обработки больных листьев.

"Перекись — это просто вода с дополнительной молекулой кислорода. При разложении она выделяет кислород, создавая неблагоприятную среду для спор грибов и вредных бактерий", — пояснил мастер-садовник Табар Гиффорд.

Кроме того, дополнительный кислород облегчает дыхание корней, которые ослаблены из-за переувлажнения или других стрессовых факторов.

Борьба с болезнями и профилактика

Садоводы отмечают, что обработка лотков и поддонов раствором перекиси помогает защитить рассаду от внезапных инфекций. Сам Гиффорд вспоминал случай, когда потерял весь лоток с цинниями из-за болезни, но после совета колеги начал стерилизовать емкости раствором — и больше не сталкивался с подобной проблемой.

Также перекисью можно опрыскивать листья при первых признаках мучнистой росы или других грибковых заболеваний.

Перекись против вредителей

Применение перекиси водорода не ограничивается борьбой с микробами. Она помогает справиться с грибными комариками, личинки которых часто поселяются в почве.

"Это помогает убить личинок комара в почве, не причиняя вреда растению", — отметил основатель Pistils & Pollen доктор Джеймс С. Масталер.

При этом он подчеркнул, что использует средство не как основной метод борьбы, а скорее как быстрый и доступный вариант в экстренных случаях.

Как правильно разводить перекись

Эффективность перекиси напрямую зависит от концентрации. Садоводы советуют несколько схем разведения в зависимости от задачи:

  • Для обработки почвы от личинок комаров — 1 часть 3% перекиси на 4 части воды.
  • Для поддержки корней — 2 столовые ложки на литр воды, полив под корень.
  • Для опрыскивания листьев — 1 чайная ложка на стакан воды с каплей моющего средства.
  • Для дезинфекции инструментов и контейнеров — неразбавленный раствор.

Важные предостережения

Даже простое и привычное средство требует осторожности. Перед обработкой растения стоит проверить действие раствора на одном листе.

"Я всегда сначала тестирую спреи на одном листе, потому что некоторые растения могут быть чувствительными", — сказала Гиффорд.

Также эксперты предупреждают: не стоит превращать перекись в регулярное удобрение или панацею. При слишком частом использовании она может нарушить микробный баланс в почве, от которого напрямую зависит здоровье растений.

