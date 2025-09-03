Технология, которая сделает электрокары устаревшими: шаг BMW

BMW активно готовится к серийному выпуску автомобилей на водородных топливных элементах и уже определил сроки, когда новая технология появится на конвейере. Компания делает ставку на третье поколение силовой установки, которое должно стать заметным шагом вперёд по запасу хода и эффективности.

Новая глава в истории водородных разработок

Работа над системой идёт совместно с Toyota, однако теперь немецкий концерн всё больше опирается на собственные наработки. Если раньше зависимость от японского партнёра была практически полной, то в свежем поколении используются только отдельные его компоненты. Основные инженерные решения BMW разрабатывает самостоятельно, что позволяет концерну свободнее двигаться в выбранном направлении.

Технология топливных элементов в компании изучается ещё с 2014 года. За эти годы BMW удалось накопить богатый опыт и довести систему до уровня, на котором она готова к промышленному применению.

Производственные планы

Ключевой площадкой для запуска станет завод в австрийском Штайре. Именно там в 2028 году начнётся выпуск третьего поколения топливных элементов. Часть комплектующих будет поступать с предприятия в Ландсхуте, что позволит наладить устойчивую цепочку поставок внутри концерна.

"Выбор Штайра в качестве производственной площадки подчёркивает приверженность концерна европейскому инновационному движению", — сказал член правления BMW AG Йоахим Пост.

Помимо этого, прототипы новых агрегатов будут собираться в середине 2026 года на заводе в Дингольфинге. Именно здесь ранее создавались первые машины из линейки Neue Klasse, поэтому площадка уже имеет опыт работы с передовыми технологиями.

Инженерные решения

Инженерам удалось добиться впечатляющих результатов. Система стала на 25% компактнее, при этом плотность хранения энергии увеличилась. Это значит, что автомобили смогут проходить большее расстояние на одной заправке, сохраняя высокий уровень мощности. Дополнительный плюс — сокращение энергопотребления, что положительно скажется как на экономичности, так и на экологии.

Отдельно стоит отметить гибкость интеграции. Третье поколение топливных элементов можно будет встраивать в разные платформы электромобилей, что расширяет потенциал для применения в будущих моделях.

Модели и перспективы

Пока концерн не раскрывает, какая именно модель первой получит новую установку. Однако эксперты уверены, что речь пойдёт о кроссоверах или седанах из линейки Neue Klasse, где ставка сделана на современные технологии и устойчивое развитие.