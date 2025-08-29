Энергетическая революция: неожиданный элемент заменил драгоценный металл в инновационной технологии

Топливные элементы с протонообменной мембраной (ТОТЭМ) давно называют "чистой энергетикой будущего". Они производят электричество из водорода и кислорода, а единственным побочным продуктом становится вода. Однако их массовое внедрение сдерживала дороговизна ключевого компонента — катализатора на основе платины.

Проблема катализатора

Катализатор в топливном элементе отвечает за реакцию восстановления кислорода, и именно от него зависит эффективность всей системы. Платина была идеальным материалом: она обладала высокой активностью и стабильностью. Но её высокая стоимость и дефицит делали массовое производство ТОТЭМ экономически неоправданным.

Китайское решение

Команда профессора Ван Дань предложила заменить платину железом, но в особой форме. Учёные создали катализатор по принципу "внутренняя активация, внешняя защита".

В его основе — наночастицы оксида железа, встроенные в многослойные углеродные оболочки. Внутренние изогнутые поверхности активируют реакцию, а внешние слои защищают катализатор от разрушения и препятствуют нежелательным связям.

Достижения новой технологии

Такое решение позволило устранить сразу несколько проблем:

• катализатор стал устойчивым к реакциям Фентона, которые обычно разрушают металл;

• удалось снизить образование радикалов и побочных продуктов;

• устройство сохранило активность даже после 300 часов непрерывной работы.

Расчёты показали, что особая микросреда в структуре катализатора играет ключевую роль: атомы азота во внешней оболочке отталкивают кислородные молекулы и не дают им блокировать активные центры. Это ускоряет процесс и снижает перенапряжение до рекордных 0,34 В — раньше такой показатель был возможен только с платиной.

Перспективы

Разработка открывает путь к созданию более доступных и долговечных водородных аккумуляторов. Если технология будет внедрена в промышленное производство, топливные элементы перестанут быть дорогостоящей экзотикой и смогут конкурировать с традиционными батареями и двигателями внутреннего сгорания.

Три интересных факта по теме