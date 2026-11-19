В сердце водородного топливного элемента, где атомы водорода встречаются с кислородом и превращаются в воду, происходит реакция, порождающая электрический ток. Катализатор, ускоряющий этот процесс, традиционно состоит из платины — металла, чья редкость и цена делают его использование в масштабах энергетики стратегически уязвимым. Ученые Химического факультета Южного федерального университета (ЮФУ) вместе с коллегами из Сколковского института науки и технологий (Сколтех) предложили способ обойти эту проблему, управляя не результатом, а самим процессом рождения наночастиц. Они научились контролировать момент, когда к формирующейся структуре платины добавляется палладий, превращая хаотичный химический синтез в точную сборку материала.

Точность на атомном уровне

Проблема создания эффективного биметаллического катализатора кроется в природе химических превращений. Соединения платины и палладия восстанавливаются в металлическое состояние с разной скоростью. Их атомы взаимодействуют в реакционной среде асинхронно: одни начинают образовывать металлические кластеры раньше других, меняя при этом химический контекст для последующих частиц. В классическом подходе синтез завершается, и лишь затем исследователи анализируют, что именно получилось, подбирая условия метода проб и ошибок.

Группа под руководством профессора Владимира Гутермана, д. х.н., главного научного сотрудника лаборатории "Технологии синтеза каталитически активных материалов" Химического факультета ЮФУ, сместила фокус на временну́ю динамику реакции. Разработанный метод позволяет отслеживать трансформацию соединения платины в металлические частицы в реальном времени. Это дает возможность точно определить тот момент, когда химическая среда готова принять атомы палладия. Меняя время добавления второго металла, ученые формируют различные варианты структуры наночастиц, целенаправленно влияя на их финальные свойства.

Теория в действии

Эмпирические наблюдения подкреплены теоретическими расчетами. Илья Чепкасов, старший научный сотрудник Центра технологий материалов Сколтеха, отвечавший за моделирование, объясняет, что компьютерные симуляции позволили проследить распределение атомов в наночастице. Расчеты показали, что атомы палладия, расположенные под поверхностью, обогащенной платиной, создают условия для ускорения восстановления кислорода — ключевого этапа работы топливного элемента. Такой симбиоз не просто заменяет часть дорогих атомов, но и улучшает электронику поверхности, отвечающей за реакцию с кислородом.

Подобный подход меняет логику материаловедения: от анализа готового продукта к управлению его генезисом. "Раньше мы могли только догадываться, что происходит в процессе синтеза, — отмечает Владимир Гутерман. — Теперь мы отслеживаем ход превращений в реальном времени и можем точно задавать момент добавления палладия — как будто собираем материал из деталей конструктора по инструкции".

Сверхчистая эффективность

Эффективность новых катализаторов была проверена не только в лабораторных реакциях, но и в натурных условиях — в составе водородно-воздушного топливного элемента. Результаты превзошли ожидания: некоторые синтезированные материалы оказались активнее и долговечнее коммерческого катализатора на основе чистой платины (Pt/C). Лидером стал образец Pt3Pd/C: после 30 тысяч циклов испытаний его удельная мощность — мощность, приходящаяся на единицу массы драгоценных металлов, — оказалась на 28% выше, чем у промышленного аналога.

Исследование, результаты которого опубликованы в международном журнале Applied Catalysis B: Environment and Energy (входит в топ 1% по цитируемости Scopus), демонстрирует, что палладий способен не просто экономически подменить часть платины, но и качественно улучшить характеристики катализатора. Это снимает двойное ограничение: зависимость от дефицитной платины и предел эффективности чистых металлических наночастиц.

Работа ведется в рамках программы "Приоритет-2030" и гранта РНФ, направленных на развитие технологий водородной энергетики. Пока речь идет о лабораторных образцах, но сам принцип — управление синтезом через контроль кинетики восстановления металлов — открывает путь к созданию катализаторов со строго заданными параметрами. Это позволяет проектировать материалы под конкретные требования энергетических устройств, где каждая единица мощности и каждый час работы имеют критическое значение.