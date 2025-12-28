Нефтяная копилка страны пополнилась: итоги года, о которых не говорят

Россия по итогам 2025 года получила десятки новых месторождений углеводородов, а прирост запасов нефти и газа сохранился на уровне прошлых лет. Об этом сообщает ТАСС: глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что за год в стране открыли 36 новых месторождений, а результаты геологоразведки обеспечили прирост запасов на сотни миллионов тонн нефти и сотни миллиардов кубометров газа.

36 новых месторождений и устойчивый прирост запасов

По словам Козлова, в 2025 году в России открыли 36 новых месторождений углеводородов. При этом ключевой показатель — прирост запасов — остался на уровне предыдущего года, что, как следует из комментария, демонстрирует стабильность геологоразведочной работы. В Минприроды подчеркивают: речь идет о приросте по всем категориям запасов, который формируется по итогам выполненных разведочных работ.

"Прирост запасов по всем категориям по нефти по результатам геологоразведки составляет 666 млн тонн, по газу — 686 млрд куб. метров. Эти показатели примерно соответствуют прошлым годам. Открыто 36 новых месторождений углеводородов", — говорится в сообщении.

Козлов уточнил, что окончательные цифры будут утверждены на государственном балансе. Это произойдет в начале 2026 года, когда данные пройдут формальное закрепление. Таким образом, приведенные показатели являются итогами оценки по результатам года, но окончательная фиксация пройдет в рамках стандартной процедуры государственного учета.

Что означают цифры геологоразведки

Прирост запасов нефти на уровне 666 млн тонн и газа на уровне 686 млрд кубометров означает, что разведочная деятельность не только компенсирует естественное истощение разрабатываемых месторождений, но и формирует ресурсную базу для будущей добычи. Именно этот показатель рассматривается как индикатор эффективности геологоразведки, поскольку отражает способность отрасли восполнять запасы.

Сохранение значений на уровне предыдущих лет говорит о том, что в 2025 году не произошло ни резкого провала, ни скачка по результативности работ. Такой "ровный" прирост часто трактуется как признак устойчивого планирования и постоянного финансирования геологоразведочных мероприятий, особенно в условиях, когда добывающая отрасль остается стратегически важной для экономики.

Когда будут утверждены итоги и почему это важно

Козлов подчеркнул, что окончательные значения прироста запасов будут утверждены в начале 2026 года на государственном балансе. Для отрасли это принципиально, поскольку именно госбаланс определяет официально признанную ресурсную базу, на которую ориентируются при планировании добычи, лицензировании и расчетах долгосрочных проектов.

Таким образом, год завершается с отчетом о 36 новых месторождениях и приросте запасов, сопоставимом с прошлогодним уровнем. Итоговая фиксация будет сделана уже после Нового года, но предварительные оценки показывают: ресурсная "копилка" страны продолжает пополняться в стабильном режиме.