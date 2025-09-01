Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:03

Магнит вместо сервиса: как сэкономить на ГУР и забыть о ремонтах навсегда

Магнит в системе ГУР предотвращает преждевременный износ деталей автомобиля

Представьте: вы крутите руль, а машина слушается идеально. Но со временем ГУР начинает капризничать, и тут на помощь приходит… магнит! Звучит странно, но опытные водители клянутся, что это работает. Об этом рассказал автомеханик.

Почему ГУР важен и как он работает

Гидроусилитель руля — это система, которая облегчает управление автомобилем. Внутри всё крутится вокруг специальной жидкости: насос перекачивает её через патрубки, распределитель и гидроцилиндр, помогая рулю поворачиваться без лишних усилий. Особенно это актуально для коммерческого транспорта и тяжёлых легковых машин.

В бачке с жидкостью стоит фильтр — сетка, которая ловит металлическую стружку и грязь, образующуюся при работе. Но если её не чистить, засор может привести к серьёзным проблемам.

Распространённые ошибки при обслуживании

Многие водители при замене жидкости в ГУР забывают про фильтр: либо не чистят его, либо не меняют. Сервисные центры тоже часто не напоминают об этом, чтобы не усложнять процесс. В итоге сетка забивается, и система теряет эффективность.

"Как только сетка забивается полностью, ГУР перестает работать надлежащим образом. Это сказывается не только на рулевом управлении, но и на ходовой части", — отмечает автомеханик.

ГУР смягчает удары на рулевую рейку, так что проблемы тут отражаются на всей машине.

Простой способ продлить жизнь ГУР

Чтобы избежать засора, умные автовладельцы используют обычный магнит. Его привязывают к крышке бачка и опускают в жидкость — он притягивает металлические частицы, оставляя фильтр чистым. Это подходит для любых авто с ГУР и заметно увеличивает ресурс системы.

Что важно знать:

  • магнит — это лишь дополнение к регулярному обслуживанию.
  • меняйте жидкость и проверяйте ГУР ежегодно или каждые 10-30 тысяч километров, в зависимости от условий езды.

"Этот способ не освобождает от необходимости своевременно менять техническую жидкость и проводить полноценную ревизию", — подчёркивает специалист.

Этот лайфхак не заменит полный уход, но поможет сохранить машину в форме дольше.

