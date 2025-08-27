Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:19

Вода против стресса: 50% разницы в реакции организма – поразительные результаты исследования

Связь обезвоживания и стресса: новое исследование о влиянии воды на кортизол

Учёные из Ливерпульского университета имени Джона Мура установили, что недостаточная гидратация повышает уровень гормона стресса и может негативно сказаться на здоровье. Результаты опубликованы в журнале Journal of Applied Physiology.

Как проводилось исследование

В проекте приняли участие 62 здоровых добровольца — мужчины и женщины. Их разделили на две группы: с низким и высоким уровнем потребления жидкости. Первая группа выпивала менее 1,5 литра воды в сутки, а вторая придерживалась рекомендуемых норм — около 2 литров для женщин и 2,5 литра для мужчин.

В течение недели специалисты контролировали объём жидкости, а также проводили социальный стресс-тест Трира (TSST). Дополнительно анализировались показатели крови и мочи.

Основные выводы

Исследование показало: у людей, которые пили мало воды, реакция кортизола на стресс оказалась на 50% выше, чем у тех, кто соблюдал рекомендации. При этом уровень тревожности и учащение пульса во время теста у обеих групп были одинаковыми.

По словам руководителя проекта профессора Нила Уолша, наличие рядом бутылки воды в стрессовых ситуациях может стать важным фактором защиты здоровья в долгосрочной перспективе. Учёный подчеркнул, что кортизол — ключевой гормон стресса, и его повышенная реактивность связана с риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и депрессии.

Доктор Даниэль Каши, участник исследовательской группы, отметил, что именно у "низкожидкой" группы наблюдалось значительное повышение уровня кортизола в слюне. При этом чувство жажды у участников не отличалось, однако анализ мочи показал более тёмный цвет и высокую концентрацию — признаки обезвоживания. Учёный добавил, что повышенная реакция кортизола на стресс-тест в будущем может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Риски для организма

Как напоминают специалисты Кливлендской клиники, хроническое обезвоживание способно вызвать поражение почек, сердечно-сосудистые нарушения, диабет, тревожность и депрессию. Дефицит жидкости стимулирует выработку вазопрессина — гормона, который затрудняет работу почек и влияет на реакцию мозга на стресс, дополнительно усиливая выделение кортизола.

Практические советы

Учёные рекомендуют следить за цветом мочи: светло-жёлтый оттенок говорит о нормальной гидратации, тогда как более тёмный сигнализирует о нехватке воды.

Авторы подчёркивают: хотя результаты указывают на необходимость соблюдать нормы потребления жидкости, требуются дальнейшие и более долгосрочные исследования.

