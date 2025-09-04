Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка больна
© Freepik by prostooleh is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:11

ОРВИ уходит быстрее, если пить правильно: врачи раскрыли секрет

Врачи назвали самый доступный способ лечения ОРВИ

Профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Владимир Никифоров и врач-телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказали о самом доступном и эффективном способе помочь организму при ОРВИ. Выпуск доступен на платформе "Смотрим".

Обильное питьё как основа лечения

По словам профессора Никифорова, быстрее вывести вирусы и их токсины из организма помогает именно большое количество жидкости:

"Если представить нашу кровь, в которой циркулируют вирусные токсины, то самый простой способ избавиться от них — это развести их обычной водой и заставить почку выводить вместе с мочой".

Он подчеркнул, что такой подход закреплён и в последних клинических рекомендациях.

Что добавил Мясников

Телеведущий Александр Мясников напомнил, что организм избавляется от токсинов не только через почки, но и другими путями:

"Влага с токсинами также выходит, когда человек потеет или дышит. Пить надо обильно — это 100 процентов".

Итог

  • Обильное питьё помогает быстрее вывести токсины при ОРВИ.

  • Эффективность метода подтверждена клиническими рекомендациями.

  • Жидкость выводится не только через мочу, но и через пот и дыхание.

