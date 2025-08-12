Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гортензия
Гортензия
© commons.wikimedia.org by Takashi Hososhima from Tokyo, Japan is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:11

Гортензия не цветёт? Ошибка может быть в секаторе, а не в погоде

Садоводам напомнили три причины, почему гортензия не цветёт на участке

Если гортензия упрямо отказывается цвести, несмотря на все ваши старания, возможно, причина вовсе не в болезни, а в неправильном уходе. Даже опытные садоводы нередко совершают ошибки, которые мешают кусту показать себя во всей красе. Вот три главные причины "цветочного бойкота" и способы их устранения.

Обрезка, которая всё испортила

Первая и, пожалуй, самая распространённая ошибка — неправильная обрезка. Особенно это критично для крупнолистных сортов, которые формируют цветочные почки на побегах прошлого года. Если обрезать такие ветки слишком коротко или слишком рано, вы просто удалите зачатки будущих цветов.

Вместо пышного куста получится аккуратный, но бесплодный "зелёный шар".
Чтобы этого избежать, важно знать особенности сорта и обрезать только те побеги, которые действительно нуждаются в формировке или омоложении.

Зимовка без тепла — гарантия провала

Вторая причина отсутствия цветения — переохлаждение почек зимой. Даже при лёгких морозах незащищённые цветочные почки могут погибнуть. Особенно это актуально для регионов с суровыми зимами.

Важно: даже правильное укрытие не спасёт, если куст посажен на ветреном или солнечном участке, где почва промерзает глубже.

Почва имеет значение: кислотность и питание

Третья ошибка — неподходящая почва и нехватка питания. Гортензии плохо переносят щелочные грунты: на таких участках они страдают от хлороза и недостатка питательных веществ.

Прямое солнце и пересушенный грунт тоже вредят растению: соцветия "сгорают", а куст уходит в экономию ресурсов.

Что помогает:

  • мульчирование органикой;
  • регулярный полив подкисленной водой (с добавлением лимонной или уксусной кислоты);
  • специальные удобрения для гортензий.

Иногда одной только коррекции кислотности хватает, чтобы куст начал цвести уже в следующем сезоне.

Итого: три секрета пышного цветения

  • Обрезка по правилам, с учётом сорта.
  • Надёжное укрытие на зиму, особенно в холодных регионах.
  • Подкисленный и питательный грунт, защищённый от пересыхания.

Гортензия капризна, но благодарна. Достаточно немного внимания и терпения — и ваш сад заиграет её пышными шапками в полную силу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Секреты подкормки свеклы: как получить богатый урожай сочных корнеплодов сегодня в 14:45

Свекла вырастет сладкой, как конфета: простой трюк с поливом перед уборкой

Мечтаете о богатом урожае свеклы? Узнайте о секретах подкормки, полива и ухода. Следуйте простым советам, чтобы свекла выросла сочной и сладкой!

Читать полностью » Как избавиться от тли: эффективный чесночный спрей сегодня в 14:26

Тля отступит навсегда: использую этот кухонный секрет — вредители в панике бегут с участка

Тля уничтожает сад? Приготовьте простой спрей из чеснока. Всего 4 ингредиента, и вредители отступят.

Читать полностью » Клещи в саду: какие растения нужно убрать, чтобы защитить себя и питомцев сегодня в 13:17

Клещи атакуют ваш участок? Срочно избавьтесь от этих растений — они как магнит для паразитов

Узнайте, какие растения создают идеальную среду для клещей на вашем участке и как от них избавиться, чтобы защитить себя и своих питомцев.

Читать полностью » Как навсегда ограничить малину: эффективные барьеры против разрастания сегодня в 13:09

Злые языки соседей молчат: как ограничить малину, чтобы избежать конфликтов – 4 эффективных решения

Малина активно разрастается? Узнайте, как ограничить её рост и предотвратить захват соседних территорий! Эффективные методы, барьеры и уход, всё для контроля над малинником.

Читать полностью » Устойчивые к ветру цветущие растения: что выбрать для Иркутской области сегодня в 12:12

Байкальский ветер не помеха: 7 способов вырастить цветущий сад даже в штормовом климате

В Иркутской области сильный — обычное дело. Какие цветы выдержат такие условия? 7 лучших ветроустойчивых растений и советы по защите сада от ветра.

Читать полностью » Корни растений после урожая: как использовать их для улучшения почвы и урожайности сегодня в 12:09

Урожай будет в 2 раза больше: узнайте, как правильно использовать корни растений после сбора урожая

Узнайте, как правильно использовать корни растений после сбора урожая: от обогащения почвы азотом до защиты от болезней. 5 простых советов для повышения урожая.

Читать полностью » Сезонная замена однолетников в Самарской области: что и когда сажать сегодня в 11:44

Забудьте про унылый сад: 2 этапа замены однолетников для яркой осени в Самарской области

Узнайте, когда и какие однолетники лучше всего сажать в Самарской области, чтобы ваш сад радовал яркими красками до самых заморозков.

Читать полностью » Удвойте урожай смородины: осенняя подкормка – вот что нужно кустам сегодня в 11:09

Секретный ингредиент: добавьте это осенью под смородину – забудете о болезнях и вредителях

Осенняя подкормка смородины – залог богатого урожая! Узнайте, чем подкормить кусты осенью, как правильно вносить удобрения и подготовить к зиме. Суперфосфат и калий для роста!

Читать полностью »

Новости
ЮФО

VIII музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова стартовал в Севастополе
Красота и здоровье

6 ошибок, из-за которых ваши зубы теряют белизну — как их избежать
Авто и мото

Горящие индикаторы на приборной панели могут стать причиной эвакуации автомобиля
УрФО

В ямальском селе Лопхари обнаружены уникальные серебряные артефакты XII века
Авто и мото

Штраф 500 рублей или передача автомобиля полиции: что выбрать водителю
Наука и технологии

Молоко и здоровье: влияние молочных продуктов на сердечно-сосудистую систему — исследование
СЗФО

В Петербурге борщевик начали выявлять с помощью искусственного интеллекта
Наука и технологии

Новое исследование: моргание связано с защитой глаз от сухости, по данным офтальмологов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru