Как ухаживать за гортензией в сентябре: пошаговый план по неделям

Гортензии осенью словно ждут заботливых рук садовода. Именно в сентябре решается, будет ли куст пышно цвести в следующем году или ограничится скромными соцветиями. Ошибки в уходе в этот период могут стоить целого сезона красоты, поэтому важно учитывать особенности каждого вида.

Что важно всем гортензиям в сентябре

Полив - без крайностей. Корневая система у гортензий поверхностная, поэтому им вредны как пересушка, так и застой воды. В засушливые дни — глубокий полив раз в неделю, ближе к холодам полив сокращают.

Подкормка - только фосфорно-калийная. Суперфосфат и сульфат калия помогают укрепить корни и заложить будущие почки. Азот откладывают до весны: он провоцирует рост мягкой зелени, которая зимой вымерзнет.

Мульча - обязательна. Хвойная подстилка, кора или кислый торф слоем 5-7 см удержат влагу и защитят корни от перепадов температур.

Особенности обрезки по видам

Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata)

Цветёт на побегах текущего года. Осенью делают только санитарную обрезку — убирают сломанные, больные ветки. Метёлки можно оставить: зимой они задержат снег. Основная обрезка — в конце зимы или ранней весной.

Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens)

Также формирует цветы на новом приросте. В сентябре только лёгкая корректировка, глобальная обрезка — зимой. Для зимовки ей достаточно мульчи и лёгкой защиты корней.

Гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla)

Самая капризная: её почки формируются на прошлогодних побегах. Поэтому осенью нельзя срезать ветви полностью — вместе с ними уйдут будущие цветы. Удаляют лишь сухие и больные части. На зиму побеги укрывают, чтобы сохранить заложенные почки.

Подготовка к зиме

Paniculata — достаточно мульчирования.

Arborescens — мульча + защита корней при бесснежной зиме.

Macrophylla — полное укрытие: побеги стягивают "снопом", пригибают, кладут на лапник и накрывают агроволокном, сверху — слой листвы или лапника.

Цвет зависит от почвы

Hydrangea macrophylla умеет менять оттенок в зависимости от кислотности почвы:

pH до 5,5 — синие цветки;

около 6,5 и выше — розовые;

промежуточные значения дают фиолетовые тона.

Осенью полезно проверить кислотность и скорректировать её, если хочется изменить гамму на следующий сезон.

Типичные ошибки сентября

Срезать куст "под ноль" — для macrophylla это потеря всего будущего цветения.

Переливать почву — переувлажнение осенью так же опасно, как засуха.

Вносить азотные удобрения — побеги не вызреют и погибнут зимой.

Игнорировать укрытие крупнолистных гортензий в холодных регионах.

Забывать проверять pH почвы.

Как распределить работы по неделям

Первая неделя - санитарная обрезка paniculata и arborescens, уборка опавших листьев. Вторая неделя - внесение фосфорно-калийных удобрений, обновление мульчи. Третья неделя - контроль влажности, лёгкий полив, подготовка материалов для укрытия. Четвёртая неделя - в холодных регионах укрытие macrophylla.

Заключение

Сентябрь — ключевой месяц в уходе за гортензиями. Полив, фосфорно-калийная подкормка, мульчирование и правильная обрезка обеспечат кустам здоровье и заложат основу для будущего цветения. Немного внимания осенью — и летом вас ждут пышные облака нежных соцветий.