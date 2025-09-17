Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ботаническая оранжерея
Ботаническая оранжерея
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:06

Как ухаживать за гортензией в сентябре: пошаговый план по неделям

Цвет гортензии зависит от кислотности почвы: садоводы советуют проверить pH осенью

Гортензии осенью словно ждут заботливых рук садовода. Именно в сентябре решается, будет ли куст пышно цвести в следующем году или ограничится скромными соцветиями. Ошибки в уходе в этот период могут стоить целого сезона красоты, поэтому важно учитывать особенности каждого вида.

Что важно всем гортензиям в сентябре

  • Полив - без крайностей. Корневая система у гортензий поверхностная, поэтому им вредны как пересушка, так и застой воды. В засушливые дни — глубокий полив раз в неделю, ближе к холодам полив сокращают.

  • Подкормка - только фосфорно-калийная. Суперфосфат и сульфат калия помогают укрепить корни и заложить будущие почки. Азот откладывают до весны: он провоцирует рост мягкой зелени, которая зимой вымерзнет.

  • Мульча - обязательна. Хвойная подстилка, кора или кислый торф слоем 5-7 см удержат влагу и защитят корни от перепадов температур.

Особенности обрезки по видам

  • Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata)
    Цветёт на побегах текущего года. Осенью делают только санитарную обрезку — убирают сломанные, больные ветки. Метёлки можно оставить: зимой они задержат снег. Основная обрезка — в конце зимы или ранней весной.

  • Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens)
    Также формирует цветы на новом приросте. В сентябре только лёгкая корректировка, глобальная обрезка — зимой. Для зимовки ей достаточно мульчи и лёгкой защиты корней.

  • Гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla)
    Самая капризная: её почки формируются на прошлогодних побегах. Поэтому осенью нельзя срезать ветви полностью — вместе с ними уйдут будущие цветы. Удаляют лишь сухие и больные части. На зиму побеги укрывают, чтобы сохранить заложенные почки.

Подготовка к зиме

  • Paniculata — достаточно мульчирования.

  • Arborescens — мульча + защита корней при бесснежной зиме.

  • Macrophylla — полное укрытие: побеги стягивают "снопом", пригибают, кладут на лапник и накрывают агроволокном, сверху — слой листвы или лапника.

Цвет зависит от почвы

Hydrangea macrophylla умеет менять оттенок в зависимости от кислотности почвы:

  • pH до 5,5 — синие цветки;

  • около 6,5 и выше — розовые;

  • промежуточные значения дают фиолетовые тона.

Осенью полезно проверить кислотность и скорректировать её, если хочется изменить гамму на следующий сезон.

Типичные ошибки сентября

  • Срезать куст "под ноль" — для macrophylla это потеря всего будущего цветения.

  • Переливать почву — переувлажнение осенью так же опасно, как засуха.

  • Вносить азотные удобрения — побеги не вызреют и погибнут зимой.

  • Игнорировать укрытие крупнолистных гортензий в холодных регионах.

  • Забывать проверять pH почвы.

Как распределить работы по неделям

  1. Первая неделя - санитарная обрезка paniculata и arborescens, уборка опавших листьев.

  2. Вторая неделя - внесение фосфорно-калийных удобрений, обновление мульчи.

  3. Третья неделя - контроль влажности, лёгкий полив, подготовка материалов для укрытия.

  4. Четвёртая неделя - в холодных регионах укрытие macrophylla.

Заключение

Сентябрь — ключевой месяц в уходе за гортензиями. Полив, фосфорно-калийная подкормка, мульчирование и правильная обрезка обеспечат кустам здоровье и заложат основу для будущего цветения. Немного внимания осенью — и летом вас ждут пышные облака нежных соцветий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цветовод Диана Равшанова рассказала о разнообразии видов и сортов крокусов сегодня в 17:53

Дикие и садовые крокусы: чем отличаются, сколько сортов существует и как выбрать лучшие для клумбы

Крокусы можно выращивать до семи лет на одном месте. Эксперты рассказали, когда и как правильно сажать луковицы и какие ошибки чаще всего допускают садоводы.

Читать полностью » Повторное цветение люпина возможно при удалении отцветших кистей сегодня в 17:04

Ядовитый, но любимый: вот как люпин стал украшением деревенских палисадников

Яркие свечи соцветий украсят любой сад, но люпин может стать настоящим захватчиком. Узнайте, как правильно выращивать и контролировать это растение.

Читать полностью » Ботва томатов помогает в борьбе с тлёй и колорадским жуком — мнение специалистов сегодня в 16:53

Ботва томатов вместо мусора: настои, отвары, мульча и компост для здорового и плодородного огорода

Томатная ботва — не мусор, а ценный ресурс. Как из неё сделать удобрение, инсектицид и мульчу, и почему её стоит оставить на участке?

Читать полностью » Учёные насчитали до 40 видов мяты с разным ароматом и применением сегодня в 16:12

Листья пахнут фруктами и цитрусами: вот неожиданные виды мяты

От перечной до шоколадной — мята удивляет разнообразием. Узнайте, какие виды бывают и как использовать их в кулинарии и медицине.

Читать полностью » Агроном Денис Терентьев рассказал, как ускорить созревание баклажанов сегодня в 15:53

Органика или минеральные удобрения: что выбрать для баклажанов, чтобы плоды были крупными и вкусными

Баклажан капризен к условиям, но при правильном уходе дарит отличный урожай. Как ускорить созревание и избежать горечи в плодах?

Читать полностью » Эксперт Денис Терентьев предупредил: слишком поздняя уборка картофеля грозит фитофторой сегодня в 14:20

Пожелтевшая ботва, плотная кожура и потрескавшаяся земля: главные сигналы к уборке картофеля

Когда копать картофель? Агроном Денис Терентьев рассказал, почему ботва не всегда надёжный ориентир и как проверить зрелость клубней.

Читать полностью » Садовод дала необычный совет по борьбе с землеройками на садовом участке сегодня в 14:19

Секретный язык палки и сапог: как опытные садоводы выгоняют кротов с участка

Садовод Ганичкина рассказала NewsInfo о необычных способах борьбы с грызунами.

Читать полностью » Подготовка пионов к зиме в средней полосе: мульча слоем 5–10 см защищает корни от морозов сегодня в 14:12

Пионы без хлопот: 5 минут работы осенью — и цветник расцветёт весной

Узнайте, как помочь пионам пережить морозы и подготовить их к яркому весеннему цветению. Один верный приём станет залогом пышных бутонов.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары предупредили об опасности чистящих средств и ароматизаторов для кошек и собак
Технологии

Исследователи смоделировали заседание ФРС с агентами искусственного интеллекта
ПФО

В Кузнецке школьница перевела мошеннику более 100 тыс. рублей за игру в блогеров — полиция
УрФО

Средняя зарплата в сфере культуры Екатеринбурга достигла 75–76 тысяч рублей — мэрия
Красота и здоровье

Сомнолог Черкасова рассказала, сколько должен длиться дневной сон на работе
Авто и мото

Риски самостоятельной замены свечей зажигания: пять ошибок, которые могут вывести двигатель из строя
Спорт и фитнес

Журналистка Мэдди Биддалф: минута прыжков на скакалке в день улучшила выносливость и кардиоформу
Наука

Археологи обнаружили в Юго-Восточной Азии древние мумии, обработанные дымом и огнём
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet