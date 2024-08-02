Все способы размножения гортензии для вашего сада

Гортензия — один из самых популярных декоративных кустарников, с роскошными, пышными соцветиями. Но чтобы ежегодно любоваться цветением гортензии, необходимо правильно размножать эти растения. Какие простые способы размножения гортензии можно использовать в домашних условиях?
Размножение черенкованием
Один из самых распространённых и эффективных методов получения новых гортензий — черенкование. Для этого в конце весны — начале лета нужно срезать здоровые побеги длиной 10-15 см с 2-3 парами листьев. Обязательно остаётся часть стебля с нижним междоузлием.
Нижние листья обрезают, а срез обрабатывают стимулятором роста корней. Затем черенки высаживают в увлажнённый субстрат — песок, торф или смесь. Важно обеспечить хороший дренаж и поддерживать постоянную влажность. Через 4-6 недель на черенках появятся корни.
Размножение делением куста
Ещё один простой способ размножения гортензии — деление куста. Эту процедуру лучше проводить весной, когда растение выходит из зимовки. Аккуратно выкопайте куст, разделите его на несколько частей, следя, чтобы у каждого делённого побега были корни. Затем высадите новые растения в подготовленные лунки.
Размножение отводками
Гортензию можно размножать и с помощью отводков. Для этого в период активного роста растения пригните к земле нижние побеги и присыпьте их грунтом. Через некоторое время на них появятся корни, после чего отделите новые растения и высадите их на постоянное место.
Вне зависимости от выбранного способа размножения, новые гортензии лучше высаживать в слегка затенённом месте с плодородной, хорошо дренированной почвой. Соблюдая эти несложные правила, вы сможете ежегодно получать новые красивоцветущие кусты гортензии для сада или дома.
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