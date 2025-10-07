Снег не спасёт: тайная причина, из-за которой гортензии вымерзают даже под толстым слоем мульчи

Вид Плюсы Минусы Метельчатая Максимальная морозостойкость, обильное цветение Соцветия мельчают без обрезки Древовидная Быстро восстанавливается, неприхотлива Требует защиты корней Крупнолистная Крупные яркие соцветия Плохо переносит морозы, требует укрытия

Мифы и правда о зимовке гортензий

Миф 1. "Гортензия зимует без укрытия везде".

Правда. Только метельчатая может зимовать без защиты в большинстве регионов.

Миф 2. "Если обрезать крупнолистную под ноль, она зацветёт лучше".

Правда. Цветочные почки формируются на старых побегах, поэтому после сильной обрезки цветения не будет.

Миф 3. "Чем плотнее укрытие, тем теплее".

Правда. Воздух должен циркулировать. Плотная изоляция без вентиляции приводит к выпреванию и плесени.

Часто задаваемые вопросы

1. Как выбрать укрывной материал?

Лучше использовать дышащие материалы — агроволокно, мешковину, старые покрывала. Плёнку применяют только как временный навес от дождя.

2. Сколько стоит подготовить куст к зиме?

Минимальный набор — агроволокно, торф, шпильки для фиксации и удобрения — обойдётся примерно в 600-1000 ₽ на куст.

3. Что делать с гортензией в кадке?

Её убирают в прохладное помещение (+5…+8 °C), сокращают полив и оставляют до весны. На улице горшок промерзнет полностью.

4. Когда снимать укрытие?

После установления стабильной плюсовой температуры, обычно в конце апреля. Делать это нужно постепенно, чтобы избежать солнечных ожогов.

3 интересных факта