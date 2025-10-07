Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гортензия
Гортензия
© Own work by Dominicus Johannes Bergsma is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:48

Снег не спасёт: тайная причина, из-за которой гортензии вымерзают даже под толстым слоем мульчи

В Подмосковье гортензии укрывают агроволокном и мульчей — рекомендации по регионам России

Гортензия — одно из самых эффектных декоративных растений. Но её зимовка напрямую зависит от вида и региона. Одни кусты спокойно выдерживают морозы до -35 °C, другие теряют побеги уже при -10 °C. Чтобы весной не наблюдать грустные сухие ветки вместо пышных соцветий, важно знать особенности каждого вида и правильно подготовить их к зиме.

Основные виды гортензий и их особенности

Существует три основных вида, которые чаще всего выращивают в садах России. Они различаются не только внешне, но и по устойчивости к холоду.

Вид Популярные сорта Морозостойкость Особенности
Метельчатая "Лаймлайт", "Пинки Винки" до -35 °C Хорошо зимует без укрытия, подходит даже для Урала. Молодые кусты до 3 лет стоит прикрывать.
Древовидная "Анабель", "Стерилис" до -30 °C Морозостойкая, но чувствительна к промерзанию корней. В Сибири возможны подмерзания.
Крупнолистная "Эндлесс Саммер", "Бесконечное лето" до -10 °C Самая капризная: цветёт на прошлогодних побегах, поэтому нуждается в плотном укрытии.

Советы шаг за шагом: подготовка гортензий к зиме

1. Обрезка

  • Метельчатая и древовидная: осенью побеги укорачивают на треть длины, удаляют слабые и тонкие ветви.
  • Крупнолистная: только санитарная обрезка — убирают сухие соцветия, не затрагивая живые побеги с почками.

2. Подкормка

В сентябре-октябре под каждый куст вносят фосфор и калий:
1 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия на 10 л воды (5-7 л под растение).
Азотные удобрения исключают: они стимулируют рост зелёной массы и снижают зимостойкость.

3. Влагозарядный полив

За две недели до морозов проводят обильный полив (20-30 л на куст). Влага создаёт защитный буфер, не давая корням пересохнуть. Однако при затяжных дождях полив пропускают — избыток влаги в сочетании с заморозками губителен.

Укрытие по регионам

Средняя полоса и Подмосковье

  • Метельчатая и древовидная: достаточно замульчировать приствольный круг торфом, корой или сухими листьями (слой около 10 см). Молодые растения оборачивают спанбондом.
  • Крупнолистная: побеги пригибают к земле, накрывают двойным слоем агроволокна и лапником, сверху — ящик или щит от снега.

Урал и Сибирь

  • Метельчатая: дополнительно окучивают основание на высоту 20 см.
  • Крупнолистная: создают каркас из проволоки, заполняют его сухими листьями, накрывают рубероидом и мешковиной. Такой "термос" защищает куст от промерзания.

Южные регионы

  • Метельчатая и древовидная: укрытие не требуется, достаточно мульчи.
  • Крупнолистная: прикрывают только при прогнозах ниже -10 °C лёгким агроволокном. Плёнку не используют, чтобы избежать выпревания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Укрытие слишком рано Куст не проходит естественную закалку Ждать первых лёгких заморозков (-3…-5 °C)
Использование плёнки Конденсат и грибок Агроволокно, мешковина
Отказ от мульчи Промерзание корней Торф, кора, опавшая листва
Сильная обрезка крупнолистной Потеря цветения Только санитарная чистка
Полив жёсткой водой Хлороз, ослабление куста Использовать отстоянную или дождевую воду

А что если гортензия подмерзла?

Даже если весной куст выглядит мёртвым, не стоит торопиться с выводами.

  1. Обрежьте все сухие побеги до живой древесины.

  2. Полейте раствором стимулятора роста ("Циркон", 1 ампула на 10 л воды).

  3. Опрыскайте "Эпином" для пробуждения спящих почек.
    При хорошем уходе растение восстановится к середине лета.

Плюсы и минусы популярных видов

Вид Плюсы Минусы
Метельчатая Максимальная морозостойкость, обильное цветение Соцветия мельчают без обрезки
Древовидная Быстро восстанавливается, неприхотлива Требует защиты корней
Крупнолистная Крупные яркие соцветия Плохо переносит морозы, требует укрытия

Мифы и правда о зимовке гортензий

Миф 1. "Гортензия зимует без укрытия везде".
Правда. Только метельчатая может зимовать без защиты в большинстве регионов.

Миф 2. "Если обрезать крупнолистную под ноль, она зацветёт лучше".
Правда. Цветочные почки формируются на старых побегах, поэтому после сильной обрезки цветения не будет.

Миф 3. "Чем плотнее укрытие, тем теплее".
Правда. Воздух должен циркулировать. Плотная изоляция без вентиляции приводит к выпреванию и плесени.

Часто задаваемые вопросы

1. Как выбрать укрывной материал?
Лучше использовать дышащие материалы — агроволокно, мешковину, старые покрывала. Плёнку применяют только как временный навес от дождя.

2. Сколько стоит подготовить куст к зиме?
Минимальный набор — агроволокно, торф, шпильки для фиксации и удобрения — обойдётся примерно в 600-1000 ₽ на куст.

3. Что делать с гортензией в кадке?
Её убирают в прохладное помещение (+5…+8 °C), сокращают полив и оставляют до весны. На улице горшок промерзнет полностью.

4. Когда снимать укрытие?
После установления стабильной плюсовой температуры, обычно в конце апреля. Делать это нужно постепенно, чтобы избежать солнечных ожогов.

3 интересных факта

  1. Гортензии способны менять оттенок цветков в зависимости от кислотности почвы: на кислой земле — голубые, на щелочной — розовые.

  2. Метельчатая гортензия может жить на одном месте более 40 лет без пересадки.

  3. Первые сорта крупнолистных гортензий вывели японские селекционеры ещё в XVIII веке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Картон помогает избавиться от сорняков без агроволокна и химических средств навсегда сегодня в 11:11
Битва с сорняками окончена — счёт 1:0: зачем огородникам теперь нужен картон, а не лопата

Обычный картон способен заменить дорогую агроткань и избавить от прополки. Узнайте, как использовать его для защиты грядок и улучшения почвы.

Читать полностью » Учёные: яичная скорлупа не восполняет дефицит кальция в почве сегодня в 11:05
Яичная скорлупа — не удобрение, а инструмент: вот как использовать её с умом

Разбираемся, почему яичная скорлупа не решает проблему дефицита кальция и что действительно поможет растениям.

Читать полностью » Титан аморфофаллус и вельвичия цветут раз в десятки лет — Мария Громова сегодня в 7:10
Цветок, который старше твоего рода: редкие растения, живущие по своим законам природы

Есть растения, которые ждут десятилетиями, чтобы зацвести один-единственный раз. Их цветение — не просто зрелище, а напоминание: природа умеет ждать.

Читать полностью » Огненная вспышка адаптируется к слабому освещению и очищает воздух в квартире сегодня в 7:03
Забытая находка из Африки: растение, которое оживит самый мрачный угол комнаты

Узнайте, как вырастить Chlorophytum orchidastrum (Огненная вспышка) дома! Секреты ухода, полива и освещения для яркого и здорового мандаринового растения в тени.

Читать полностью » Ландшафтные дизайнеры советуют использовать ветки и обрезки деревьев вместо традиционного забора сегодня в 6:57
Забор без гвоздей и затрат: садоводы нашли способ, который заменит бетон и доски

Узнайте, как создать "мертвую изгородь" из веток на участке. Экологичный и бюджетный способ заменить традиционный забор.

Читать полностью » Барвинок используют при лечении сосудистых нарушений и повышенного давления сегодня в 6:10
Безобидный цветок или скрытый яд: почему барвинок помогает гипертоникам и губит легкомысленных

Барвинок не только украшает сад, но и помогает укрепить сосуды и снизить давление. Однако эта "травка" требует осторожности — польза легко превращается во вред.

Читать полностью » Эксперты предупредили: удобрять хосты после июля нельзя из-за риска вымерзания сегодня в 5:43
Эти листья не прощают спешки: почему хосту нельзя "кормить напоследок"

Удобрение хост после июля – верный способ погубить растение. Узнайте, почему нельзя этого делать, какие удобрения использовать и как правильно подготовить хосты к зиме.

Читать полностью » Цветок аквилегия придаёт саду лёгкость, воздушность и изящество без хлопот — Анна Литвинова сегодня в 5:09
Пышность без роскоши, изящество без усилий — аквилегия доказывает, что простота тоже умеет цвести

Аквилегия — цветок, который сочетает утончённую красоту и удивительную неприхотливость. Узнайте, как вырастить в саду растение, напоминающее живую сказку.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошки привыкают к сородичам за 2–3 месяца при правильном подходе
Садоводство
Медведка быстро размножается, но её популяцию сокращают биопрепараты — Алексей Герасимов
Красота и здоровье
Невролог Пётр Соков: регулярный недосып приводит к гипертонии и риску инсульта
Садоводство
Подзимний посев укропа в октябре помогает получить ранний урожай и мощные растения
ДФО
Полиция и волонтёры Приморья ищут пропавшую семилетнюю девочку из Артёма
Дом
Как работает умный дом: управление безопасностью, освещением и климатом
Культура и шоу-бизнес
StudioCanal начала работу над сериалом по подростковым детективам Робин Стивенс
Туризм
Иркутск - столица Южного Байкала: достопримечательности и архитектурное наследие
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet