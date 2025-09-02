Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гортензия
Гортензия
© commons.wikimedia.org by Elizabetth Valerievna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:17

Красота на обочине зимы: как не похоронить гортензию под первым снегом

Подготовка гортензии к зиме: почки повреждаются уже при -3 °C

Крупнолистная гортензия способна цвести пышно и долго, но для этого ей нужен правильный уход. Особенно важно то, как растение подготовлено к зиме: именно от этого зависит сохранность почек и будущий урожай цветов.

Типичные ошибки садоводов

Первая ошибка — сокращение полива в августе. В это время гортензия закладывает цветочные почки и нуждается в большем количестве влаги. Под взрослый куст требуется не меньше 15 литров воды каждую неделю, чтобы земля промокала на глубину 25–30 сантиметров.

Вторая распространённая ошибка — позднее укрытие. Почки повреждаются уже при -3 °C, а многие садоводы ждут морозов в -5 °C и ниже. Потеря даже пары градусов оборачивается отсутствием цветения.

Третья ошибка — укрытие лапником. Под хвоей скапливается влага, почки выпревают, а мыши повреждают побеги. При этом подготовка и уборка лапника требуют много сил, а эффективность низкая.

Четвёртая ошибка связана с удобрениями. Избыточное внесение суперфосфата приводит к наращиванию листвы вместо формирования почек.

Август и сентябрь — решающий период

Конец лета и начало осени — ключевые месяцы для будущего цветения. В первой половине августа гортензии обеспечивают усиленный полив, а азотные удобрения полностью исключают. Подкормку проводят суперфосфатом — около 20 грамм под куст.

В третьей декаде августа удаляют нижние листья до середины побегов. Это помогает стеблям вызреть и пережить зиму.

Сроки подготовки различаются по регионам: в Ленинградской области работы начинают около 10 августа, в Подмосковье — с 20-го числа, на юге — до начала сентября.

Почему лапник неэффективен

Лапник долго считался классическим вариантом, но он не защищает от главной угрозы — перепадов температур. Зимние оттепели опаснее морозов, а под хвоей влага губит почки. Дополнительно лапник создаёт благоприятные условия для грызунов и требует большого количества веток, что вредно для природы.

Три проверенных метода укрытия

1. Картонно-воздушный домик

Применяется для кустов до метра высотой. Ветки пригибаются веером, фиксируются скобами, основание засыпается дубовыми листьями. Сверху ставится коробка и накрывается спанбондом в два слоя. Метод сохраняет до 85% почек при морозах до -18 °C.

2. Земляная подушка с мини-парником

Подходит для кустов 1,5–2 метра. Вокруг основания делают насыпь из земли и торфа, ветки пригибают на доски с опилками, сверху натягивают агроткань. До декабря оставляют вентиляцию, затем закрывают. Эффективность — около 80%.

3. Контейнерный способ

Оптимален для редких сортов. Гортензии выращивают в контейнерах, а на зиму переносят в подвал при температуре 0–5 °C. Зимой поливают редко, но регулярно. Весной кусты возвращают на участок. Эффективность — 100%.

Весенний календарь ухода

В апреле начинают частичное раскрытие, оставляя только спанбонд. В мае укрытие снимают полностью и проводят первую подкормку. В июне делают обрезку и мульчирование.

Если куст не зацвёл, причиной может быть подмерзание почек или недостаточная кислотность почвы. В таком случае помогает полив раствором лимонной кислоты. Для изменения окраски используют сульфат алюминия или древесную золу.

