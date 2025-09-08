Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гортензия
Гортензия
© commons.wikimedia.org by Hectonichus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:03

Осенняя обрезка превращается в приговор: один неверный срез — и гортензия останется без цветов на годы

Садоводы: раз в 7–10 лет метельчатую и древовидную гортензию омолаживают под корень

Осенняя обрезка гортензий — это не просто сезонная работа, а важный приём, от которого напрямую зависит цветение в следующем году. Нередко неопытные садоводы совершают ошибки, из-за которых кусты лишаются бутонов и приходится ждать два года, пока растения восстановятся. Чтобы этого избежать, важно учитывать разновидность гортензии и правильно выбирать схему обрезки.

Какие бывают виды гортензий

У каждой группы гортензий свои особенности цветения. Одни образуют соцветия только на прошлогодних побегах. К ним относятся:

  • крупнолистная;
  • дуболистная;
  • шершавая (Саржента);
  • пильчатая;
  • черешковая.

Если осенью сильно укоротить новые побеги этих сортов, на следующий год кусты останутся без цветов. Зацветут они лишь после того, как свежие ветви перезимуют.

Другая группа — древовидные, метельчатые и гималайская (Бретшнейдера). Эти разновидности закладывают соцветия на побегах текущего года. Поэтому их можно смело подрезать даже радикально, что позволяет формировать аккуратный куст и омолаживать старые растения.

Есть ещё ремонтантные крупнолистные сорта ("Эндлесс Саммер", "Форевер энд Эвер", "Ю энд Ми"). Они способны цвести и на побегах прошлого сезона, и на новых, но повторное цветение приходится на осень. В средней полосе такие сорта встречаются редко, чаще их выращивают на юге.

Нужно ли обрезать гортензию осенью

Часто садоводы сомневаются, стоит ли вообще браться за секатор до зимы. Молодые древовидные и метельчатые гортензии иногда оставляют до весны нетронутыми. Но старые кусты лучше прореживать и укорачивать ещё осенью. Так они станут компактнее, не будут ломаться под тяжестью снега и меньше пострадают от болезней.

Для сортов, цветущих на прошлогодних ветках, обязательна хотя бы лёгкая обрезка. Обычно ограничиваются удалением сухих соцветий и санитарной чисткой.

Когда проводить обрезку

Сроки зависят от региона и сорта. У крупнолистных и других гортензий с цветением на прошлогодних побегах обрезка проводится сразу после цветения — в августе или начале сентября. Формирующую обрезку часто переносят на весну.

Метельчатые и древовидные кусты лучше подрезать, когда сокодвижение закончилось. В разных зонах это время различается:

  • Подмосковье и центр России — начало ноября;
  • Северо-Запад, Урал, Сибирь — середина сентября — начало октября;
  • Дальний Восток — октябрь;
  • Юг — ноябрь — начало декабря.

Главный ориентир — когда листья опали и куст вошёл в фазу покоя.

Как правильно обрезать гортензию

Санитарная обработка

Этот этап обязателен для всех сортов. Удаляются:

  1. засохшие побеги;

  2. сломанные или треснувшие;

  3. слабые и тонкие;

  4. заражённые болезнями.

Также срезают сухие соцветия. Они утяжеляют ветви под снегом и могут привести к поломкам.

Формирующая и омолаживающая обрезка

Самый простой уход нужен метельчатым и древовидным гортензиям. Их можно обрезать и коротко, и высоко. Кусты легко переносят радикальное вмешательство и быстро отрастают. Раз в 7-10 лет их советуют обновлять почти "под корень", оставляя лишь несколько нижних почек.

Схема для этих сортов:

  1. провести санитарную обрезку;

  2. вырезать тонкие молодые побеги;

  3. оставить сильные ветви замещения;

  4. проредить середину куста;

  5. укоротить оставшиеся побеги на треть или четверть.

Важно: чем короче обрезка, тем позже начнётся цветение, но сами соцветия будут крупнее.

Крупнолистные и другие сорта, цветущие на прошлогодних побегах, сильно осенью не режут. Достаточно убрать соцветия до первой пары почек и немного подправить форму, удалив торчащие или лежащие на земле ветви. Более серьёзную работу переносят на весну, когда станет видно, какие побеги подмёрзли.

Ошибки при осенней обрезке

Часто садоводы теряют цветение из-за невнимательности. Основные промахи:

  • сильная обрезка крупнолистных сортов — уничтожаются цветочные почки;
  • ежегодное сильное укорачивание всех побегов — кусты загущаются и теряют декоративность;
  • обрезка в тёплое время (август — начало сентября) — стимулируется нежелательный рост;
  • сохранение слабых и старых ветвей — повышается риск болезней;
  • работа тупым инструментом — повреждённые срезы хуже заживают.

Чтобы кусты радовали пышными шапками цветов, этих ошибок стоит избегать.

Уход после обрезки

Обрезка — лишь часть подготовки к зиме. Осенью гортензии важно подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Это помогает завершить формирование почек, укрепить побеги и повысить зимостойкость. В укрытии нуждаются в основном крупнолистные сорта. Их побеги аккуратно пригибают и защищают лапником, нетканым материалом или специальными каркасами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Энтомолог Трент Фрейзер: паутинные клещи почти невидимы невооружённым глазом сегодня в 4:23

Листья будто припорошены инеем? Это сигнал смертельной опасности для цветов

Паутинные клещи угрожают вашим любимым комнатным растениям! Узнайте, как распознать, предотвратить и эффективно бороться с этим невидимым врагом, сохранив здоровье ваших зелёных любимцев.

Читать полностью » Долгоносик атакует клубнику: как распознать вредителя и защитить свой урожай – 3 шага сегодня в 3:35

Клубника в опасности: увидели это на бутонах – действуйте немедленно, иначе урожая не будет

Клубничный долгоносик уничтожает урожай! Узнайте, как вовремя распознать вредителя, защитить клубнику и спасти будущий урожай ягод от гибели.

Читать полностью » Хризантемы хорошо комбинируются с рудбекией, виолой и декоративной капустой сегодня в 3:19

Осенний сад не будет прежним: какие соседи делают хризантемы роскошнее

Откройте секреты успешного сочетания хризантем с компаньонами. Узнайте, какие растения подчеркнут красоту вашего цветника этой осенью!

Читать полностью » Розмарин – натуральный щит от тли и мух: как вырастить здоровый урожай без химии сегодня в 2:35

Забудьте про инсектициды: этот душистый куст станет вашим главным помощником в борьбе за урожай

Узнайте, как розмарин помогает защитить огород от тли, мух и моли! Это натуральный репеллент, который отпугивает вредителей без химии

Читать полностью » Ошибки при обработке деревянного забора снижают срок его службы сегодня в 2:14

Один промах — и забор сгниёт за сезон: ошибки, которых стоит избегать

Обработка деревянного забора может стать кошмаром, если забыть о трёх критических ошибках. Узнайте, как защитить свой труд и продлить жизнь забору.

Читать полностью » Урожай без химии: простые рецепты от вредителей, которые спасут ваш огород сегодня в 1:35

Забудьте про химикаты: эти народные методы — настоящий кошмар для огородных вредителей

Узнайте, как защитить свой огород от вредителей без использования химических препаратов. Эффективные народные методы борьбы с тлей, слизнями и колорадским жуком.

Читать полностью » Какие комнатные растения двигают листья днём и ночью: маранта, калатея, оксалис и строманта сегодня в 1:12

Цветы, которые шепчутся по ночам: мистический акцент для дома

Этой осенью сделайте свой дом более уютным с помощью 5 уникальных растений, которые движутся в зависимости от времени суток! Узнайте их секреты.

Читать полностью » Вредители испугаются: готовим настой из бархатцев – капуста будет здоровой сегодня в 0:35

Цветочный секрет богатого урожая: высаживаю бархатцы рядом с капустой – и вот что происходит

Узнайте, как защитить капусту от вредителей с помощью бархатцев. Экологичный способ, отпугивающий гусениц и привлекающий полезных насекомых. Схема посадки и рецепт натурального инсектицида.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Стивен Блэр: у пловцов ниже риск преждевременной смерти по сравнению с бегунами
Питомцы

Кошки сопровождают человека в туалет из-за любопытства, чувства безопасности и стресса
Авто и мото

Номера АМР не дают официальных привилегий на дороге — разъяснение автоэкспертов
Культура и шоу-бизнес

Пользователи сравнили Бруклина Бекхэма с Меган Маркл за рецепт клубничного джема
Еда

Треугольники из лаваша с ветчиной и сыром нужно подавать горячими
Садоводство

Симбиоз с деревьями делает невозможным выращивание боровиков и лисичек в огороде
Еда

Орехи добавят форшмаку хруст и пикантность
Красота и здоровье

Главный офтальмолог Минска Татьяна Воронович: каждый четвёртый ребёнок имеет проблемы со зрением
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet