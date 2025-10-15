Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Обрезка гортензии осенью
Обрезка гортензии осенью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:12

Эти гортензии нельзя трогать осенью — иначе весной вы увидите только листья

Осенняя обрезка допустима только для метельчатых и гладких гортензий

Осень — пора не только собирать урожай, но и приводить сад в порядок перед зимой. Одно из самых популярных осенних занятий — обрезка растений. Но с гортензиями всё не так просто: не каждое растение благодарно отреагирует на секатор. Некоторые виды гортензий категорически нельзя обрезать осенью, иначе весной вы просто не увидите цветов.

"Не все гортензии одинаково реагируют на обрезку. Ошибка осенью может стоить вам целого сезона цветения", — предупреждают специалисты по декоративному садоводству.

Какие гортензии можно обрезать осенью

Все виды гортензий делятся на две большие группы:

• те, что цветут на побегах прошлого года;
• и те, что цветут на новых побегах текущего сезона.

Обрезать осенью можно только вторую группу — те, которые цветут на новых ветках. Это:

  • метельчатая гортензия;

  • гладкая гортензия.

Эти растения формируют бутоны и соцветия в том же сезоне, поэтому осенняя обрезка не нарушает их цикл.

А какие нельзя?

Если у вас растут:

  • крупнолистная гортензия;

  • дуболистная гортензия -
    их нельзя обрезать осенью.

Эти сорта формируют бутоны на прошлогодних побегах. Если удалить ветки осенью, вы срежете будущие соцветия, и следующей весной растение не зацветёт. Для таких видов лучшее время для ухода — через 30-45 дней после окончания цветения, то есть летом.

Почему важно знать, где цветут бутоны

Гортензии, цветущие на новых побегах, — словно художники, создающие свою красоту заново каждый год. Бутоны формируются летом, и растение не теряет сил зимой. А вот виды, цветущие на старых ветках, зависят от тех побегов, что пережили зиму: любые повреждения или преждевременная обрезка уничтожают будущие цветы.

Когда обрезать метельчатые и гладкие гортензии

Обрезку таких сортов можно проводить:

  • осенью - для лёгкой корректировки формы;

  • в конце зимы или ранней весной - для полноценного формирования куста.

Осенью допустимо удалить сухие соцветия, поломанные или слабые побеги, а также укоротить слишком длинные ветви. Но сильную обрезку лучше делать весной, когда растение ещё спит, и раны заживают быстрее.

Как правильно обрезать

  1. Удалите отцветшие соцветия. Это придаст кусту аккуратный вид.

  2. Обрежьте повреждённые и сухие стебли. Так растение направит силы в здоровые побеги.

  3. Формируйте форму. Удалите старые ветви, чтобы куст не загущался.

  4. Срез делайте над толстой почкой. Именно там весной появятся новые побеги.

  5. Не переусердствуйте. Метельчатая и гладкая гортензии не требуют сильной обрезки — лишь лёгкой коррекции.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: обрезать крупнолистную или дуболистную гортензию осенью.
    Последствие: отсутствие цветов весной.
    Альтернатива: дождаться окончания цветения и подстричь только сухие соцветия.

  • Ошибка: слишком коротко обрезать метельчатую гортензию.
    Последствие: куст ослабнет и даст меньше побегов.
    Альтернатива: оставляйте хотя бы 3-4 почки на каждом побеге.

  • Ошибка: использовать тупой секатор.
    Последствие: рваные срезы и повышенный риск заражения.
    Альтернатива: чистый и острый инструмент, обработанный спиртом.

Советы по уходу после обрезки

  • Подкормите растения фосфорно-калийным удобрением — оно укрепит побеги перед зимой.

  • Замульчируйте почву корой или торфом.

  • В регионах с холодным климатом укройте основание куста агроволокном.

FAQ

Нужно ли обрезать соцветия у всех гортензий?
Да, но только отцветшие "шапки", не затрагивая побеги, где формируются почки.

Можно ли обрезать гортензию зимой?
Да, но только виды, цветущие на новых побегах. Делать это лучше в конце февраля — начале марта.

Что будет, если не обрезать гортензию вообще?
Куст загустеет, будет хуже цвести и чаще болеть из-за плохой вентиляции.

Мифы и правда

  • Миф: гортензии не нуждаются в обрезке.
    Правда: без обрезки цветение становится слабым, а куст теряет форму.

  • Миф: обрезка всегда улучшает цветение.
    Правда: у видов, цветущих на старых побегах, она, наоборот, мешает.

  • Миф: осенью можно сильно укорачивать куст.
    Правда: глубокая обрезка в холодный сезон ослабляет растение.

Три интересных факта

  • Гортензии получили имя от латинского Hydrangea, что означает "сосуд с водой" — они действительно обожают влагу.

  • В старину цветки гортензий использовали для создания натуральных красителей.

  • В Японии гортензии символизируют искренние чувства и прощение.

Правильная осенняя обрезка — залог здоровья и обильного цветения ваших гортензий в следующем сезоне. Главное — помнить: секатор берём в руки только для тех видов, которые готовы к обновлению.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Майк Гоуд: кизил при посадке в полутени даёт больше плодов и дольше живёт сегодня в 17:21
Кизил — рубиновое сердце сада: весной дышит цветом, осенью сияет ягодами — вот что ему для этого надо

Кизил — красивое и полезное дерево, которое украсит сад и даст урожай витаминов. Узнаем, как правильно посадить, ухаживать и выбрать место для него.

Читать полностью » Опавшие листья осенью используют как мульчу, компост и природное удобрение для сада сегодня в 17:18
Не мусор, а бесплатный сервис для почвы: зачем дачники собирают листья мешками обратно на грядки

Опавшие листья — не мусор, а природный ресурс. Узнайте, как превратить их в мульчу, компост, утеплитель и даже стильное украшение для дома.

Читать полностью » Хризантемы при регулярной прищипке и умеренном поливе цветут до поздней осени — Марина Власова сегодня в 16:18
Хризантема — не капризная дама, а надёжная подруга: цветёт долго, если её не трогать лишний раз

Хризантемы способны превратить даже самый скромный сад в цветущий уголок. Рассказываем, как посадить их правильно, ухаживать и сохранить до весны.

Читать полностью » Istock Garden Center: осенняя посадка помогает сирени укорениться и зацвести весной сегодня в 16:11
Сирень любит порядок: вот как выбрать место, почву и уход, чтобы куст стал гордостью участка

Осень — идеальное время для посадки сирени. Узнаем, где и как посадить куст, как ухаживать за ним и когда он начнёт радовать ароматными цветами.

Читать полностью » Укрытие роз на зиму проводят после заморозков при стабильной отрицательной температуре сегодня в 15:18
Розам тоже нужен пуховик: как помочь любимым цветам перезимовать без потерь

Когда и как укрывать розы на зиму, чтобы они не погибли от мороза и не выпрели: пошаговая инструкция, частые ошибки и проверенные способы утепления.

Читать полностью » Древесная зола с уксусом обеспечивает растения калием, фосфором и растворимым кальцием эффективно сегодня в 14:22
Дачники добавили уксус в золу — и получили чудо-средство: растения растут как на дрожжах

Опытные дачники знают: зола — универсальное удобрение, но не весь кальций в ней усваивается растениями. Рассказываем, как с помощью уксуса сделать её эффективнее.

Читать полностью » В Тверской области рекомендовали проверять тыкву каждые три недели, чтобы избежать гнили при хранении сегодня в 14:11
Тыква доживает до весны только у тех, кто знает этот приём — остальные теряют урожай к Новому году

Осень в Тверской области — время запасов. Рассказываем, как сохранить тыкву до весны без плесени и потерь: секреты, проверенные местными дачниками.

Читать полностью » Озимый лук и чеснок лучше растут после бобовых, огурцов и кабачков сегодня в 13:22
Чеснок — не турист, ему важен адрес: как выбрать правильную грядку для зимовки

Где нельзя сажать лук и чеснок осенью? Рассказываем, какие участки станут ловушкой для урожая, и как исправить ошибки с помощью простых приёмов.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо снимет фильм о Беле Лугоши для Universal Pictures
Туризм
Путешественники назвали самые необычные места мира — от Сингапура до Намибии
Питомцы
Регулярный груминг защищает собак от инфекций и стресса
Спорт и фитнес
Забег становится поворотным моментом даже для новичков — заявил параатлет Дмитрий Игнатов
Технологии
Apple сокращает запасы HomePod mini и Apple TV перед выпуском новых моделей — Марк Гурман
Дом
Летом повышается риск плесени и затхлости — эксперты
Красота и здоровье
Учёные: три киви в день помогают нормализовать стул и снизить симптомы запора
Дом
Летом повышается риск испарений химии — экологи советуют перейти на натуральные чистящие средства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet