© commons.wikimedia.org by Takashi Hososhima from Tokyo, Japan is licensed under CC BY-SA 2.0
Садоводство
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:56

Сентябрь — решающий месяц: как посадить гортензию, чтобы она зацвела весной

Агроном Шубина рассказала, какие сорта гортензии лучше всего подходят для российских садов

Гортензия уже давно стала любимицей садоводов: неприхотливое растение с яркими соцветиями украшает участок с весны до глубокой осени. Но чтобы куст прижился и радовал пышным цветением, важно правильно выбрать время и место для посадки.

Оптимальные сроки посадки

Высаживать гортензию в открытый грунт стоит за 2-3 недели до устойчивых заморозков.

  • Сибирь: лучше завершить посадку до середины сентября.

  • Более тёплые регионы: можно тянуть до конца месяца.

Если осень сухая, растению потребуется регулярный полив — пересыхание грунта гортензия переносит плохо. Перед зимой куст обязательно обрезают.

По лунному календарю садовода хорошие дни для посадки в сентябре: 11, 16 и 17 число. Неблагоприятные — 20 и 21 сентября.

Виды и сорта

Агроном Людмила Шубина, кандидат сельскохозяйственных наук, поясняет:

"У гортензии бывают два типа цветков: мелкие, собранные в соцветия, и крупные краевые — они красивы, но бесплодны".

Основные виды:

  • метельчатые (самые популярные),

  • древовидные,

  • крупнолистные.

Среди метельчатых эффектно смотрятся сорта "Ванилла Фрайз", "Фантом", "Грандифлора". Из древовидных выделяются "Аннабель", "Белла Анна", "Хайес Стерберс".

Крупнолистная гортензия может вырасти до 4 м и превратиться в огромный цветущий шар. Стоит обратить внимание на серии "Мэджикал" (разнообразие окраски) и "Файерворкс" (хорошо переносят зиму).

Как выбрать саженец

При покупке нужно внимательно смотреть на корень: он должен быть развитым, без гнили.

Где и как сажать

  • Гортензия любит солнце, но переносит и лёгкую полутень.

  • Растение плохо развивается на продуваемых местах.

  • Оптимальное расстояние между кустами — 1-1,5 м.

Техника посадки:

  1. Выкопать яму глубиной 50-60 см.

  2. На дно уложить дренаж (например, из шишек).

  3. Засыпать смесь: перегной, торф, песок и садовую землю.

  4. Добавить 15-20 г минерального удобрения с упором на калий и фосфор.

  5. Корневую шейку оставить на уровне почвы (заглублять нельзя).

Важно: гортензия не переносит известь, поэтому почву раскислять не нужно. Лёгкая кислотность ей даже на пользу.

После посадки землю уплотняют, обильно поливают. На зиму кусты укрывают ветками или соломой.

