Сентябрь — решающий месяц: как посадить гортензию, чтобы она зацвела весной
Гортензия уже давно стала любимицей садоводов: неприхотливое растение с яркими соцветиями украшает участок с весны до глубокой осени. Но чтобы куст прижился и радовал пышным цветением, важно правильно выбрать время и место для посадки.
Оптимальные сроки посадки
Высаживать гортензию в открытый грунт стоит за 2-3 недели до устойчивых заморозков.
-
Сибирь: лучше завершить посадку до середины сентября.
-
Более тёплые регионы: можно тянуть до конца месяца.
Если осень сухая, растению потребуется регулярный полив — пересыхание грунта гортензия переносит плохо. Перед зимой куст обязательно обрезают.
По лунному календарю садовода хорошие дни для посадки в сентябре: 11, 16 и 17 число. Неблагоприятные — 20 и 21 сентября.
Виды и сорта
Агроном Людмила Шубина, кандидат сельскохозяйственных наук, поясняет:
"У гортензии бывают два типа цветков: мелкие, собранные в соцветия, и крупные краевые — они красивы, но бесплодны".
Основные виды:
-
метельчатые (самые популярные),
-
древовидные,
-
крупнолистные.
Среди метельчатых эффектно смотрятся сорта "Ванилла Фрайз", "Фантом", "Грандифлора". Из древовидных выделяются "Аннабель", "Белла Анна", "Хайес Стерберс".
Крупнолистная гортензия может вырасти до 4 м и превратиться в огромный цветущий шар. Стоит обратить внимание на серии "Мэджикал" (разнообразие окраски) и "Файерворкс" (хорошо переносят зиму).
Как выбрать саженец
При покупке нужно внимательно смотреть на корень: он должен быть развитым, без гнили.
Где и как сажать
-
Гортензия любит солнце, но переносит и лёгкую полутень.
-
Растение плохо развивается на продуваемых местах.
-
Оптимальное расстояние между кустами — 1-1,5 м.
Техника посадки:
-
Выкопать яму глубиной 50-60 см.
-
На дно уложить дренаж (например, из шишек).
-
Засыпать смесь: перегной, торф, песок и садовую землю.
-
Добавить 15-20 г минерального удобрения с упором на калий и фосфор.
-
Корневую шейку оставить на уровне почвы (заглублять нельзя).
Важно: гортензия не переносит известь, поэтому почву раскислять не нужно. Лёгкая кислотность ей даже на пользу.
После посадки землю уплотняют, обильно поливают. На зиму кусты укрывают ветками или соломой.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru