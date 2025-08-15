Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гортензия
Гортензия
© flickr.com by Guilhem Vellut is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 16:12

Листья гортензии превратились в решето? Это не жара, а коварный ночной гость

Эксперт Болато объяснила, как определить вредителя по повреждениям листьев гортензии

Летняя жара — не единственное испытание, через которое приходится пройти вашим гортензиям. Если в конце июля или августе вы заметили, что вместо обычного увядания листья превращаются в "решето" с отверстиями, значит, речь может идти не о солнцепёке, а о нашествии вредителей. Опытные садоводы знают: чем раньше выявить причину повреждений, тем больше шансов спасти кусты и сохранить их декоративность.

С чего всё начинается

Гортензии известны своей неприхотливостью, но их сочные листья могут стать лакомством для множества насекомых и даже животных. Эксперт по гортензиям Лотарингия Болато отмечает, что тип вредителя часто зависит от условий выращивания — будь то влажная, сухая или прохладная среда, а также от сорта растения. На листве могут "отметиться" гусеницы, слизни, жуки, тля, а иногда и олени с кроликами. Некоторые насекомые, например листовые моли, сворачивают листья в трубочку, используя тонкие шелковые нити.

Как распознать виновника

Первый шаг в борьбе — определить, кто именно портит листья. Для этого Болато советует вооружиться ручной лупой и внимательно осмотреть нижнюю сторону листа, где чаще всего прячутся насекомые. В зависимости от повреждений можно довольно быстро сузить круг подозреваемых. Так, японские жуки оставляют ажурные дыры, гусеницы — характерные отверстия с мелкими тёмными фекалиями, а улитки выедают крупные участки, оставляя слизистые следы. Иногда можно заметить паутину — признак присутствия так называемых "ажурных червей".

Четыре главных вредителя гортензий

  • Японские жуки — едят всё, кроме "скелета" листа. Особенно любят сорта с крупной листвой, такие как Endless Summer.
  • Гусеницы — оставляют хаотичные отверстия и маленькие тёмные гранулы рядом с повреждениями.
  • Улитки — предпочитают молодые растения, выедают центр листа и оставляют характерные блестящие следы.
  • Ажурные черви — объедают листья, оставляя сетчатые остатки, и могут сплетать паутинку в зоне повреждений.

Что делать дальше

После выявления вредителя важно действовать быстро: удалить насекомых вручную, обработать растение подходящим препаратом или воспользоваться природными методами защиты. Иногда помогает ночной сбор улиток или установка ловушек. Также стоит укрепить иммунитет гортензии с помощью подкормок — это повысит её устойчивость к будущим атакам.

Три интересных факта о гортензиях и их защите

  • В Японии некоторые виды гортензии считают символом искренности и используют в традиционных чайных церемониях.
  • Гортензии меняют цвет со временем — это связано с уровнем кислотности почвы, а не с вредителями.
  • Слизни ориентируются на запах растений и особенно любят влажные тенистые места, поэтому мульчирование гравием может отпугнуть их.

Чтобы гортензии радовали глаз до осени, важно не только поливать и подкармливать их, но и внимательно следить за состоянием листвы. Регулярный осмотр поможет вовремя выявить проблему и спасти растение от вредителей. И помните: здоровая гортензия — лучший щит против насекомых.

Как горчица преображает почву: практический уход за землей после лука и чеснока сегодня в 15:29

Земля станет, как пух: этот простой способ поможет восстановить почву после лука и чеснока

Узнайте, как использовать горчицу белую для восстановления почвы после уборки лука и чеснока. Эксперты делятся секретами посева, сроками и альтернативными вариантами сидератов.

Читать полностью » Лаванда, мята и бархатцы помогают отпугнуть комаров в Калининградской области сегодня в 14:38

Слизни уползут, комары отступят: клумбы Калининградской области делают двойной удар

Цветы и травы создают "ароматный щит" от комаров. Жители Калининградской области узнают рабочие связки посадок и ошибки, из-за которых защита не срабатывает.

Читать полностью » Ржавчина - враг садовых инструментов: 3 простых шага для их очистки и защиты сегодня в 14:35

Забудьте о ржавчине на инструментах: вот гениальный способ, который сэкономит ваши деньги

Ржавчина портит ваши садовые инструменты? Узнайте простой и эффективный метод очистки и защиты от коррозии, который не требует больших затрат! Вам понадобится всего лишь песок и отработанное масло. Продлите срок службы инвентаря и наслаждайтесь работой в саду!

Читать полностью » Защита яблонь от монилиоза: сбалансированное питание и устойчивые сорта сегодня в 13:35

Сорта-крепости: какие яблони не боятся плодовой гнили – выбираем устойчивые виды для вашего сада

Монилиоз яблонь – опасное грибковое заболевание. Узнайте, как быстро спасти урожай, используя медьсодержащие препараты, правильную обрезку и устойчивые сорта.

Читать полностью » В Челябинской области ожоги листьев вызывают солнце, ветер и дефицит минералов сегодня в 13:29

Клумбы в опасности: жара и ветер сжигают листья — Челябинская область применяет редкий приём

Листья у цветов обгорают на солнце и ветру, а клумбы тускнеют. Жители Челябинской области узнают рабочий алгоритм, который спасает зелень без лишних трат.

Читать полностью » Забудьте о покупке укропа: простой способ вырастить его дома сегодня в 12:35

Аромат на весь дом: вот что нужно сделать с семенами укропа перед посадкой — раскроем секрет

Хотите круглый год свежий укроп на столе? Узнайте, как правильно подготовить семена, создать оптимальные условия для роста и ухаживать за зеленью дома. Секреты выращивания!

Читать полностью » Цитронелла эффективна против комаров, но несёт угрозу полезным насекомым сегодня в 12:18

Враг комаров — враг опылителей: чем опасна цитронелла для дачного участка

Цитронелла помогает забыть о комарах, но каков экологический след? Узнайте, как провести лето комфортно, не вредя природе.

Читать полностью » Августовская подкормка кабачков: главный секрет богатого урожая – нужен калий и фосфор сегодня в 11:35

Этот секрет спасет ваш урожай кабачков в августе: всего одна подкормка – и они прут как на дрожжах

Как правильно подкармливать кабачки в августе для улучшения урожая? Используйте калий, фосфор, золу и узнайте про неожиданную дрожжевую подкормку!

Читать полностью »

