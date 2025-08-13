Вредители атакуют гортензии: по следам дыр на листьях вычисляем врага
Жаркие летние дни в конце июля и августе могут негативно сказаться на гортензиях. Если помимо естественного увядания листьев вы заметили на них дыры, причина, вероятно, не только в палящем солнце. По словам специалиста по гортензиям Лоррейн Боллато, растения могут страдать от насекомых и животных, а иногда — от болезней или погодных факторов.
Эксперт пояснила, что выбор "вредителя" часто зависит от условий выращивания — влажности, температуры и разновидности кустарника. Листья гортензий нередко становятся лакомством для гусениц, слизней, жуков, тли и даже оленей с кроликами. Листовертки способны скручивать листья при помощи шелковистых нитей, а жуки-прогрызы оставляют характерные кружевные отверстия.
Чтобы понять, кто именно атакует растения, Боллато советует использовать ручную лупу и внимательно осматривать нижнюю сторону листьев. Разорванные края чаще говорят о повреждениях от животных, а аккуратные отверстия — о работе насекомых.
Основные вредители:
- Японские жуки оставляют кружевные дыры, поедая все, кроме прожилок. Особенно уязвимы крупнолистные сорта вроде Endless Summer.
- Гусеницы прогрызают отверстия и оставляют мелкий тёмный помёт.
- Слизни выбирают молодые растения и выгрызают крупные дыры, питаясь от центра листа; рядом могут быть заметны их слизистые следы.
- Паутинные черви образуют паутину возле повреждённых зон и скелетируют листья.
- Тля и трипсы чили тянутся к молодым побегам, вызывая деформацию, а не дыры; чаще атакуют древовидные сорта вроде "Annabelle'.
- Олени и кролики отрывают куски от листьев, оставляя рваные края.
Другие причины дыр:
- Грибковые болезни (антракноз, церкоспороз, мучнистая роса, ботритис) разрушают ткань листа и оставляют отверстия с характерным ореолом.
- Бактериальная пятнистость вызывает тёмные водянистые пятна, которые могут разрушать участки листа.
- Ожог листьев от сильного солнца приводит к увяданию и образованию дыр на ослабленных участках.
Как защитить растения:
Боллато советует обеспечить гортензии оптимальные условия выращивания — это повысит их устойчивость. Важна регулярная проверка кустов, поскольку грибковые болезни могут распространяться ветром.
Для борьбы со слизнями подойдут барьерные методы, с гусеницами — переселение в другую часть сада. Японских жуков можно собирать вручную и использовать препарат с молочными спорами для снижения их численности в будущем.
Садоводам также рекомендуют диатомовую землю или соль против слизней, а гусениц, особенно опылителей, лучше не уничтожать полностью. Масло нима может быть полезно против тли и паутинного клеща, но не является главным решением для дырявых листьев.
