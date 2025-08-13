Вредители атакуют гортензии: по следам дыр на листьях вычисляем врага

Жаркие летние дни в конце июля и августе могут негативно сказаться на гортензиях. Если помимо естественного увядания листьев вы заметили на них дыры, причина, вероятно, не только в палящем солнце. По словам специалиста по гортензиям Лоррейн Боллато, растения могут страдать от насекомых и животных, а иногда — от болезней или погодных факторов.

Эксперт пояснила, что выбор "вредителя" часто зависит от условий выращивания — влажности, температуры и разновидности кустарника. Листья гортензий нередко становятся лакомством для гусениц, слизней, жуков, тли и даже оленей с кроликами. Листовертки способны скручивать листья при помощи шелковистых нитей, а жуки-прогрызы оставляют характерные кружевные отверстия.

Чтобы понять, кто именно атакует растения, Боллато советует использовать ручную лупу и внимательно осматривать нижнюю сторону листьев. Разорванные края чаще говорят о повреждениях от животных, а аккуратные отверстия — о работе насекомых.

Основные вредители:

Японские жуки оставляют кружевные дыры, поедая все, кроме прожилок. Особенно уязвимы крупнолистные сорта вроде Endless Summer.

Гусеницы прогрызают отверстия и оставляют мелкий тёмный помёт.

Слизни выбирают молодые растения и выгрызают крупные дыры, питаясь от центра листа; рядом могут быть заметны их слизистые следы.

Паутинные черви образуют паутину возле повреждённых зон и скелетируют листья.

Тля и трипсы чили тянутся к молодым побегам, вызывая деформацию, а не дыры; чаще атакуют древовидные сорта вроде "Annabelle'.

Олени и кролики отрывают куски от листьев, оставляя рваные края.

Другие причины дыр:

Грибковые болезни (антракноз, церкоспороз, мучнистая роса, ботритис) разрушают ткань листа и оставляют отверстия с характерным ореолом.

Бактериальная пятнистость вызывает тёмные водянистые пятна, которые могут разрушать участки листа.

Ожог листьев от сильного солнца приводит к увяданию и образованию дыр на ослабленных участках.

Как защитить растения:

Боллато советует обеспечить гортензии оптимальные условия выращивания — это повысит их устойчивость. Важна регулярная проверка кустов, поскольку грибковые болезни могут распространяться ветром.

Для борьбы со слизнями подойдут барьерные методы, с гусеницами — переселение в другую часть сада. Японских жуков можно собирать вручную и использовать препарат с молочными спорами для снижения их численности в будущем.

Садоводам также рекомендуют диатомовую землю или соль против слизней, а гусениц, особенно опылителей, лучше не уничтожать полностью. Масло нима может быть полезно против тли и паутинного клеща, но не является главным решением для дырявых листьев.