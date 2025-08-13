Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гортензия
Гортензия
© Own work by Dominicus Johannes Bergsma is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 8:13

Вредители атакуют гортензии: по следам дыр на листьях вычисляем врага

Дырявые листья гортензии: что это значит и как вернуть красоту кустам

Жаркие летние дни в конце июля и августе могут негативно сказаться на гортензиях. Если помимо естественного увядания листьев вы заметили на них дыры, причина, вероятно, не только в палящем солнце. По словам специалиста по гортензиям Лоррейн Боллато, растения могут страдать от насекомых и животных, а иногда — от болезней или погодных факторов.

Эксперт пояснила, что выбор "вредителя" часто зависит от условий выращивания — влажности, температуры и разновидности кустарника. Листья гортензий нередко становятся лакомством для гусениц, слизней, жуков, тли и даже оленей с кроликами. Листовертки способны скручивать листья при помощи шелковистых нитей, а жуки-прогрызы оставляют характерные кружевные отверстия.

Чтобы понять, кто именно атакует растения, Боллато советует использовать ручную лупу и внимательно осматривать нижнюю сторону листьев. Разорванные края чаще говорят о повреждениях от животных, а аккуратные отверстия — о работе насекомых.

Основные вредители:

  • Японские жуки оставляют кружевные дыры, поедая все, кроме прожилок. Особенно уязвимы крупнолистные сорта вроде Endless Summer.
  • Гусеницы прогрызают отверстия и оставляют мелкий тёмный помёт.
  • Слизни выбирают молодые растения и выгрызают крупные дыры, питаясь от центра листа; рядом могут быть заметны их слизистые следы.
  • Паутинные черви образуют паутину возле повреждённых зон и скелетируют листья.
  • Тля и трипсы чили тянутся к молодым побегам, вызывая деформацию, а не дыры; чаще атакуют древовидные сорта вроде "Annabelle'.
  • Олени и кролики отрывают куски от листьев, оставляя рваные края.

Другие причины дыр:

  • Грибковые болезни (антракноз, церкоспороз, мучнистая роса, ботритис) разрушают ткань листа и оставляют отверстия с характерным ореолом.
  • Бактериальная пятнистость вызывает тёмные водянистые пятна, которые могут разрушать участки листа.
  • Ожог листьев от сильного солнца приводит к увяданию и образованию дыр на ослабленных участках.

Как защитить растения:
Боллато советует обеспечить гортензии оптимальные условия выращивания — это повысит их устойчивость. Важна регулярная проверка кустов, поскольку грибковые болезни могут распространяться ветром.

Для борьбы со слизнями подойдут барьерные методы, с гусеницами — переселение в другую часть сада. Японских жуков можно собирать вручную и использовать препарат с молочными спорами для снижения их численности в будущем.

Садоводам также рекомендуют диатомовую землю или соль против слизней, а гусениц, особенно опылителей, лучше не уничтожать полностью. Масло нима может быть полезно против тли и паутинного клеща, но не является главным решением для дырявых листьев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как улучшить глинистую почву на участке: 4 простых, но эффективных шага сегодня в 4:34

Больше не болото: 4 способа победить глинистую почву на участке

Глинистая почва – проблема? Эксперты раскрыли 4 шага по улучшению дренажа! Коррекция, грядки, органика и растения – ваш сад вздохнет свободно.

Читать полностью » Убираем лук правильно: сроки сбора и как подготовить к длительному хранению – советы агронома сегодня в 3:32

Золотые правила сбора лука: всего 3 шага к богатому урожаю – каждый садовод должен знать

Когда копать лук? Узнайте 3 признака созревания и секреты правильной сушки для долгого хранения вашего урожая. Советы опытных садоводов.

Читать полностью » Болезни и вредители атакуют циннии: 6 способов защитить и восстановить цветы сегодня в 2:28

Циннии угасают на глазах: 6 причин и способы спасти любимые цветы

Циннии теряют свою красоту? Узнайте о 6 основных причинах увядания, болезнях и вредителях. Экспертные советы по спасению любимых цветов и профилактике.

Читать полностью » Как избавиться от японских жуков: эффективные методы без вреда для урожая сегодня в 1:24

Сорняки как щит: коварный план против японских жуков – ваш сад скажет спасибо

Японские жуки уничтожают сад? Узнайте об эффективных и экологичных способах защиты растений. 8 простых методов помогут спасти урожай без химии!

Читать полностью » 6 шагов к идеальной контрастной клумбе в условиях Хакасии сегодня в 0:06

Эффектное цветовое решение: как создать контрастную клумбу в Хакасии

Узнайте, как сделать ваш двор ярким с помощью контрастной клумбы. 6 шагов, включая выбор морозостойких растений и секреты компоновки!

Читать полностью » Учёный Кондратенок: в августе у клубники формируются почки будущего урожая вчера в 23:16

Клубника уже спит? А вы опоздали: август решает судьбу следующего урожая

Август — решающая точка в жизни клубники. Как правильно обрезать, чем подкормить и чем защитить кусты, чтобы не остаться без ягод в следующем сезоне?

Читать полностью » Садоводам напомнили три причины, почему гортензия не цветёт на участке вчера в 22:11

Гортензия не цветёт? Ошибка может быть в секаторе, а не в погоде

Почему гортензия не цветёт, даже если всё вроде бы правильно? Разбираем три самые частые ошибки, которые мешают кусту раскрыть свою пышную красоту.

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему не стоит выбрасывать растительные остатки с грядок вчера в 21:17

Осень на грядке без копки и без мусора: почему ботву лучше оставить

Зачем опытные дачники оставляют ботву на грядках и как это помогает почве восстанавливаться без перекопки и покупных удобрений? Ответ — в самой природе.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Кэт Виерсум рассказала, как повторить тренировку на реформере без оборудования
Красота и здоровье

Суп против простуды: врачи объяснили, почему это блюдо – лучший друг иммунитета зимой
Культура и шоу-бизнес

Анджелина Джоли выставила на продажу особняк в Лос-Анджелесе за 38 миллионов долларов
Авто и мото

В Аргентине продажи импортных машин превысили местные впервые за последние годы
Дом

Mesh или репитер: как я распределил Wi-Fi по всей квартире
Садоводство

Крупа как органическое удобрение: раскрываем секрет богатого урожая
Туризм

Парк вулканов Гавайских островов: открыт маршрут через лес после извержения
Наука и технологии

Телефонный разговор под прицелом: вибрации выдают ваши секреты – новая технология
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru