Зимняя рулетка для дачников: когда и чем накрывать растения, чтобы весной они ожили

С наступлением холодов садоводы начинают заботиться о сохранности своих растений. Особенно это важно для гортензий и винограда — культур, которые плохо переносят резкие перепады температуры и суровые морозы. Ошибки в подготовке к зиме могут привести к тому, что кусты погибнут или потеряют способность цвести и плодоносить. Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать определённые правила.

Гортензии: особенности подготовки

Гортензии чувствительны к морозам, особенно крупнолистные сорта. В средней полосе России они часто вымерзают, если их укрыть слишком поздно или, наоборот, слишком рано. Главный ориентир для садоводов — установление стабильной температуры около -5 градусов. Именно тогда растение готово к переходу в состояние покоя.

Перед укрытием нужно удалить все соцветия и сухие листья. Побеги аккуратно связывают в пучок и пригибают к земле. Для защиты используют лапник, сухую листву или специальный нетканый материал. Важно, чтобы укрытие не прилегало слишком плотно: воздухообмен должен сохраняться, иначе под плёнкой или тканью образуется конденсат.

Никогда нельзя применять полиэтилен. Он создаёт эффект парника и приводит к выпреванию. Правильное укрытие должно быть "воздушно-сухим", то есть обеспечивать теплоизоляцию и вентилирование одновременно.

Виноград: правила ухода

Виноград — культура более капризная. Даже устойчивые сорта в средней полосе требуют укрытия. Подготовка начинается с обрезки. Удаляются слабые и лишние побеги, затем лозы снимают со шпалер и укладывают на землю.

Очень важно, чтобы почва к этому моменту была сухой. Лозы нельзя укладывать на мокрую землю — это приводит к загниванию. Обычно садоводы подстилают слой досок или лапника, чтобы изолировать растение от влаги.

Сверху виноград накрывают плотным нетканым материалом, а затем дополнительно присыпают землёй или торфом. В регионах с суровыми зимами делают каркасные укрытия: лозу помещают под дуги и накрывают плёнкой, оставляя боковые отверстия для вентиляции.

Главное правило: не торопиться с укрытием. Если закрыть виноград раньше времени, он не успеет пройти закалку. И наоборот, при резком похолодании незащищённая лоза может погибнуть.

Общие ошибки садоводов

Часто садоводы допускают одинаковые промахи при работе и с гортензией, и с виноградом:

Укрывают слишком рано.

Используют полиэтиленовую плёнку без вентиляции.

Оставляют растения на мокрой почве.

Не проводят предварительную обрезку и уборку листвы.

Эти ошибки становятся причиной развития грибковых заболеваний и выпревания. В результате весной растения оказываются ослабленными или погибают полностью.

Как выбрать время

Ориентироваться стоит не на календарь, а на погоду. Для гортензий и винограда оптимальный момент укрытия наступает при стабильно отрицательных температурах около -5…-7 градусов. Земля должна слегка промёрзнуть, но ещё не покрыться глубоким слоем снега.

Укрытие в условиях города

Если растения растут на участке рядом с домом, проблем меньше: можно соорудить каркас, укрыть лутрасилом или агроволокном. В городских условиях, где климат мягче, достаточно лёгкого укрытия — например, лапника и мешковины. Важно лишь избегать чрезмерной влажности.

Грамотная подготовка и укрытие гортензий и винограда помогают сохранить растения здоровыми до весны. Эти культуры чувствительны к ошибкам, поэтому важна внимательность и соблюдение сроков. Только в этом случае садовод будет вознаграждён пышным цветением гортензий и богатым урожаем винограда.

Три интересных факта