Зимняя рулетка для дачников: когда и чем накрывать растения, чтобы весной они ожили
С наступлением холодов садоводы начинают заботиться о сохранности своих растений. Особенно это важно для гортензий и винограда — культур, которые плохо переносят резкие перепады температуры и суровые морозы. Ошибки в подготовке к зиме могут привести к тому, что кусты погибнут или потеряют способность цвести и плодоносить. Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать определённые правила.
Гортензии: особенности подготовки
Гортензии чувствительны к морозам, особенно крупнолистные сорта. В средней полосе России они часто вымерзают, если их укрыть слишком поздно или, наоборот, слишком рано. Главный ориентир для садоводов — установление стабильной температуры около -5 градусов. Именно тогда растение готово к переходу в состояние покоя.
Перед укрытием нужно удалить все соцветия и сухие листья. Побеги аккуратно связывают в пучок и пригибают к земле. Для защиты используют лапник, сухую листву или специальный нетканый материал. Важно, чтобы укрытие не прилегало слишком плотно: воздухообмен должен сохраняться, иначе под плёнкой или тканью образуется конденсат.
Никогда нельзя применять полиэтилен. Он создаёт эффект парника и приводит к выпреванию. Правильное укрытие должно быть "воздушно-сухим", то есть обеспечивать теплоизоляцию и вентилирование одновременно.
Виноград: правила ухода
Виноград — культура более капризная. Даже устойчивые сорта в средней полосе требуют укрытия. Подготовка начинается с обрезки. Удаляются слабые и лишние побеги, затем лозы снимают со шпалер и укладывают на землю.
Очень важно, чтобы почва к этому моменту была сухой. Лозы нельзя укладывать на мокрую землю — это приводит к загниванию. Обычно садоводы подстилают слой досок или лапника, чтобы изолировать растение от влаги.
Сверху виноград накрывают плотным нетканым материалом, а затем дополнительно присыпают землёй или торфом. В регионах с суровыми зимами делают каркасные укрытия: лозу помещают под дуги и накрывают плёнкой, оставляя боковые отверстия для вентиляции.
Главное правило: не торопиться с укрытием. Если закрыть виноград раньше времени, он не успеет пройти закалку. И наоборот, при резком похолодании незащищённая лоза может погибнуть.
Общие ошибки садоводов
Часто садоводы допускают одинаковые промахи при работе и с гортензией, и с виноградом:
- Укрывают слишком рано.
- Используют полиэтиленовую плёнку без вентиляции.
- Оставляют растения на мокрой почве.
- Не проводят предварительную обрезку и уборку листвы.
Эти ошибки становятся причиной развития грибковых заболеваний и выпревания. В результате весной растения оказываются ослабленными или погибают полностью.
Как выбрать время
Ориентироваться стоит не на календарь, а на погоду. Для гортензий и винограда оптимальный момент укрытия наступает при стабильно отрицательных температурах около -5…-7 градусов. Земля должна слегка промёрзнуть, но ещё не покрыться глубоким слоем снега.
Укрытие в условиях города
Если растения растут на участке рядом с домом, проблем меньше: можно соорудить каркас, укрыть лутрасилом или агроволокном. В городских условиях, где климат мягче, достаточно лёгкого укрытия — например, лапника и мешковины. Важно лишь избегать чрезмерной влажности.
Грамотная подготовка и укрытие гортензий и винограда помогают сохранить растения здоровыми до весны. Эти культуры чувствительны к ошибкам, поэтому важна внимательность и соблюдение сроков. Только в этом случае садовод будет вознаграждён пышным цветением гортензий и богатым урожаем винограда.
Три интересных факта
- Виноград выращивают уже более 7000 лет — археологи находили косточки в поселениях Древнего Египта и Месопотамии.
- Первая гортензия появилась в Европе в XVIII веке и сразу стала символом аристократических садов.
- В Японии существует праздник гортензий — в июне устраивают фестивали в садах, посвящённые цветению этих растений.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru