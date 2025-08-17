Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гортензия
Гортензия
© commons.wikimedia.org by Gaetano Cessati is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 5:45

Коричневые края: что эти признаки говорят о ваших гортензиях

Как избыточное удобрение портит гортензию: 5 тревожных признаков и их последствия

Даже опытные цветоводы иногда допускают ошибку, пытаясь ускорить рост или добиться более пышных цветков гортензий. Однако чрезмерное внесение удобрений способно нанести корням непоправимый вред. Специалисты отмечают, что первый тревожный сигнал — коричневые или обожжённые края листьев при нормальном поливе. Это указывает на то, что соли из удобрений начали вытягивать влагу из растения, а не снабжать его.

При стрессе корни становятся бурого или почти чёрного цвета, теряют упругость, а нижние листья желтеют и вянут. Рост заметно замедляется или останавливается. Эксперты предупреждают: даже если вы хорошо знаете, как ухаживать за гортензиями, одно неверное движение с дозировкой удобрений может свести к нулю месяцы усилий.

Признаки и причины

По словам агрономов, избыток питательных веществ проявляется прежде всего на листве. Старые листья желтеют и опадают, новые теряют упругость. Даже дополнительный полив не помогает — повреждённые корни уже не способны восстанавливать тургор.

Ещё один заметный признак — белый коркообразный налёт на поверхности почвы, который оставляют соли. Особенно опасен переизбыток азота: он увеличивает концентрацию солей, обезвоживает корни и провоцирует их гниение. В такой ситуации растение перестаёт усваивать воду и питательные вещества, а его защитные силы падают, что повышает риск грибковых болезней, например антракноза, поражающего листья и соцветия.

План спасения

Первый шаг — вымыть излишки солей. Для этого применяют медленный и глубокий полив, стараясь не допустить переувлажнения, которое может спровоцировать корневую гниль. На этапе восстановления гортензиям нужна постоянная умеренная влажность, лучше использовать шланг для замачивания или капельный полив.

Удобрения можно вернуть в уход лишь после начала активного восстановления, начиная с весны и ранней осени. Специалисты рекомендуют выбирать сбалансированные составы NPK или смеси с повышенным содержанием фосфора, например костную муку. При обрезке удаляют только самые повреждённые листья и соцветия. Срезы делают на 1,5-2,5 см выше почки, под углом 45°, убирая мёртвые одревесневшие стебли.

Долгий путь к здоровью

Агрономы подчёркивают: восстановление гортензии после сильного повреждения корней может занять весь вегетационный сезон. До тех пор, пока появляется новая листва, растение находится на пути к выздоровлению. Главный секрет успеха — умеренность и систематический уход.

