Пересадили осенью — готовьтесь хоронить: почему многие гортензии не переживают зиму

Осень в саду — время, когда всё внимание смещается с яркого цветения к заботе о корнях и побегах. Именно в этот период закладываются основы будущей весны: чем тщательнее провести подготовительные работы, тем пышнее будут соцветия. Для гортензий это особенно актуально, ведь разные виды по-своему реагируют на холод и требуют индивидуального подхода.

Осенняя профилактика болезней и вредителей

Перед тем как укрыть кусты, важно очистить их от возможных источников инфекций. В опавшей листве и мульче часто зимуют грибки и личинки насекомых. Чтобы весной не пришлось бороться с мучнистой росой или тлёй, стоит заранее принять меры.

После опадания листьев обработайте кусты 3%-ной бордоской жидкостью. Это классический способ защиты от пятнистостей и гнили.

Листовой опад лучше сжечь, соблюдая меры безопасности.

Если летом растения страдали от тли или клеща, проведите обработку инсектицидами системного действия ("Актара", "Конфидор", "Алатар").

Пересадка: когда возможна

Перемещать гортензии лучше весной, но в регионах с мягкой осенью допускается пересадка древовидных и метельчатых сортов в сентябре. Главное — дать им время на укоренение. Крупнолистные гортензии осенью тревожить не стоит: они хуже переносят стресс.

Перед пересадкой куст обвязывают шпагатом, чтобы ветви не сломались. Выкапывают по периметру корневой зоны, стараясь сохранить как можно больше молодых корней. Посадочную яму готовят просторнее корневого кома и заполняют смесью листовой земли, перегноя, песка и верхового торфа. После посадки поливают 2-3 вёдрами воды и делают омолаживающую обрезку "под ноль" — так растение быстрее восстановится.

Размножение: деление, отводки и отпрыски

Осенью черенкование не проводят, но есть другие надёжные способы.

Деление куста

Подходит для взрослых растений старше 5 лет. Куст выкапывают, разделяют на части с почками возобновления и отдельными корнями. Срезы присыпают древесным углём и доращивают делёнки на временной грядке.

Отводки

Метод для низкорослых сортов. Однолетний побег пригибают в канавку, фиксируют и присыпают землёй, оставляя верхушку снаружи. Весной укоренившийся отводок отделяют.

Отпрыски

Если рядом с кустом выросли молодые побеги с корнями, их аккуратно отделяют и пересаживают. Важно не повредить материнское растение.

Подготовка к зиме: разные подходы

Главная задача осени — сохранить побеги и почки до весны. Здесь многое зависит от вида гортензии.

Крупнолистная

Этот сорт цветёт на побегах прошлого года, поэтому главное — не дать им вымерзнуть. В сентябре с куста убирают нижние листья, оставляя верхние для фотосинтеза. Подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, полностью исключая азот. Перед заморозками кусты аккуратно собирают, укладывают на подстилку из лапника или досок и накрывают спанбондом в два слоя. Сверху можно добавить сухую листву или лапник для тепла.

Древовидная

Менее требовательна. Цветёт на молодых побегах, поэтому даже при частичном подмерзании весной восстановится. Осенью удаляют крупные соцветия, обрезают невызревшие верхушки и слегка окучивают основание перегноем или торфом. В укрытии кусты нуждаются только в очень холодных регионах.

Метельчатая

Считается самой зимостойкой. Достаточно обрезать соцветия и замульчировать приствольный круг слоем торфа или перегноя. В укрытии не нуждается даже в суровых условиях.

Осень как начало нового сезона

Уход за гортензией в сентябре-ноябре — это не только работа на зиму, но и инвестиция в будущее цветение. Санитарная обработка, пересадка при необходимости, размножение и грамотное укрытие помогут куста сохранить силы и весной раскрыться во всей красе.

Плюсы и минусы ухода осенью