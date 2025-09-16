Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гортензия
Гортензия
© creativecommons.org by Gaetano Cessati is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:03

Пересадили осенью — готовьтесь хоронить: почему многие гортензии не переживают зиму

Садоводы: обработка гортензий 3%-ной бордоской жидкостью осенью снижает риск грибковых болезней

Осень в саду — время, когда всё внимание смещается с яркого цветения к заботе о корнях и побегах. Именно в этот период закладываются основы будущей весны: чем тщательнее провести подготовительные работы, тем пышнее будут соцветия. Для гортензий это особенно актуально, ведь разные виды по-своему реагируют на холод и требуют индивидуального подхода.

Осенняя профилактика болезней и вредителей

Перед тем как укрыть кусты, важно очистить их от возможных источников инфекций. В опавшей листве и мульче часто зимуют грибки и личинки насекомых. Чтобы весной не пришлось бороться с мучнистой росой или тлёй, стоит заранее принять меры.

  • После опадания листьев обработайте кусты 3%-ной бордоской жидкостью. Это классический способ защиты от пятнистостей и гнили.
  • Листовой опад лучше сжечь, соблюдая меры безопасности.
  • Если летом растения страдали от тли или клеща, проведите обработку инсектицидами системного действия ("Актара", "Конфидор", "Алатар").

Пересадка: когда возможна

Перемещать гортензии лучше весной, но в регионах с мягкой осенью допускается пересадка древовидных и метельчатых сортов в сентябре. Главное — дать им время на укоренение. Крупнолистные гортензии осенью тревожить не стоит: они хуже переносят стресс.

Перед пересадкой куст обвязывают шпагатом, чтобы ветви не сломались. Выкапывают по периметру корневой зоны, стараясь сохранить как можно больше молодых корней. Посадочную яму готовят просторнее корневого кома и заполняют смесью листовой земли, перегноя, песка и верхового торфа. После посадки поливают 2-3 вёдрами воды и делают омолаживающую обрезку "под ноль" — так растение быстрее восстановится.

Размножение: деление, отводки и отпрыски

Осенью черенкование не проводят, но есть другие надёжные способы.

Деление куста

Подходит для взрослых растений старше 5 лет. Куст выкапывают, разделяют на части с почками возобновления и отдельными корнями. Срезы присыпают древесным углём и доращивают делёнки на временной грядке.

Отводки

Метод для низкорослых сортов. Однолетний побег пригибают в канавку, фиксируют и присыпают землёй, оставляя верхушку снаружи. Весной укоренившийся отводок отделяют.

Отпрыски

Если рядом с кустом выросли молодые побеги с корнями, их аккуратно отделяют и пересаживают. Важно не повредить материнское растение.

Подготовка к зиме: разные подходы

Главная задача осени — сохранить побеги и почки до весны. Здесь многое зависит от вида гортензии.

Крупнолистная

Этот сорт цветёт на побегах прошлого года, поэтому главное — не дать им вымерзнуть. В сентябре с куста убирают нижние листья, оставляя верхние для фотосинтеза. Подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, полностью исключая азот. Перед заморозками кусты аккуратно собирают, укладывают на подстилку из лапника или досок и накрывают спанбондом в два слоя. Сверху можно добавить сухую листву или лапник для тепла.

Древовидная

Менее требовательна. Цветёт на молодых побегах, поэтому даже при частичном подмерзании весной восстановится. Осенью удаляют крупные соцветия, обрезают невызревшие верхушки и слегка окучивают основание перегноем или торфом. В укрытии кусты нуждаются только в очень холодных регионах.

Метельчатая

Считается самой зимостойкой. Достаточно обрезать соцветия и замульчировать приствольный круг слоем торфа или перегноя. В укрытии не нуждается даже в суровых условиях.

Осень как начало нового сезона

Уход за гортензией в сентябре-ноябре — это не только работа на зиму, но и инвестиция в будущее цветение. Санитарная обработка, пересадка при необходимости, размножение и грамотное укрытие помогут куста сохранить силы и весной раскрыться во всей красе.

Плюсы и минусы ухода осенью

Плюсы Минусы
Защита от болезней и вредителей Требует времени и сил
Возможность пересадки и деления куста Риск неуспешной пересадки в холодных регионах
Повышение зимостойкости Нужны укрывные материалы
Гарантия цветения весной Ошибки могут привести к гибели побегов

Советы шаг за шагом

  1. Дождитесь полного листопада.

  2. Проведите обработку от грибков и вредителей.

  3. Сожгите листву и очистите приствольный круг.

  4. Если нужно пересадить — подготовьте яму и сделайте омолаживающую обрезку.

  5. При размножении выберите подходящий метод: деление, отводки или отпрыски.

  6. Внесите фосфорно-калийные удобрения.

  7. Замульчируйте корни.

  8. Накройте кусты в зависимости от вида.

Мифы и правда

  • Миф: все гортензии обязательно укрывают.
    Правда: укрытие нужно только крупнолистным.
  • Миф: пересадку можно делать в любое время.
    Правда: лучше весной, осенью — только для зимостойких видов.
  • Миф: обрезка осенью вредит кусту.
    Правда: санитарная обрезка и удаление соцветий помогают растению легче пережить зиму.

FAQ

Как выбрать укрывной материал?
Лучше всего использовать спанбонд плотностью 60 г/м², дополнительно утеплив лапником или сухой листвой.

Сколько стоит обработка бордоской жидкостью?
Средняя цена готового раствора или набора для приготовления — 150-250 рублей.

Что лучше для мульчирования — торф или перегной?
Оба варианта подходят, но торф лучше сохраняет кислотность почвы, а перегной дополнительно питает.

Исторический контекст

Гортензии в Европу завезли в XVIII веке из Японии. Вначале они выращивались только в ботанических садах, а позже стали популярным украшением парков и дач. Особенно ценились крупнолистные сорта, хотя именно они оказались самыми капризными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить листья на кусте.
    Последствие: риск грибковых болезней.
    Альтернатива: уборка и сжигание листвы.
  • Ошибка: перекормить азотом.
    Последствие: побеги не вызревают.
    Альтернатива: осенью использовать только калий и фосфор.
  • Ошибка: укрыть слишком поздно.
    Последствие: вымерзание почек.
    Альтернатива: укрывать до устойчивых морозов.

А что если…

Что если не укрывать крупнолистную гортензию вовсе? В тёплых регионах она может выжить, но без цветения. В средней полосе и севернее куст скорее всего погибнет.

Три интересных факта

  1. В Японии гортензию называют "адзисай", что переводится как "фиолетовое солнце".

  2. Цвет лепестков зависит от кислотности почвы: на кислой они синие, на щелочной — розовые.

  3. В викторианскую эпоху гортензия символизировала холодность и отказ, хотя сегодня считается символом искренности и благодарности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Садоводы предупредили, что переувлажнение почвы при прополке создаёт новые проблемы сегодня в 4:18

Одно движение сделает прополку в два раза легче: садовый трюк без затрат

Секрет легкого удаления сорняков с корнем раскрыт: правильный полив грядок за 2 часа до прополки размягчает почву. Узнайте, как 8–12 мм воды спасут спину и газон!

Читать полностью » Эксперт Елена Федянина-Степанова: первые плоды мандарина дома появляются через 3–5 лет сегодня в 3:57

20 ароматных плодов против безвкусных магазинных — что даёт домашнее дерево

Хотите свой мандарин? Узнайте о нюансах выращивания дома: освещение, полив, выбор сорта и ожидание первого урожая. Советы и секреты цитрусового сада на окне.

Читать полностью » Фермер Эрик Ниеусма рекомендует вносить биогумус в почву на глубину 5–10 см сегодня в 3:16

Черви работают лучше, чем трактор: ферма у вас под ногами

Узнайте, как биогумус от червей превращает почву в плодородный рай: 5 способов применения, рецепт вермичай, советы ученых Cornell и фермеров. Повышайте урожай без химии!

Читать полностью » Почему ежевику нельзя укрывать слишком рано и как избежать выпревания побегов сегодня в 2:56

Один неверный день — и побеги погибнут: правильные сроки зимнего укрытия ежевики

Неправильное укрытие ежевики может привести к гибели кустов и потере урожая. Узнайте, когда и как правильно утеплить ягоды, избегая самых распространенных ошибок. Защитите свою ежевику от морозов и грибка!

Читать полностью » В ноябре хосты рекомендуют укрывать слоем хвои или соломы для защиты корней сегодня в 2:09

Хосты готовят сюрприз садоводам: осенняя ошибка убивает кусты зимой

Секреты осеннего ухода за хостами: обрезка, мульчирование и защита от слизней. Как подготовить растения к зиме, сохранить декоративность и избежать ошибок с поливом. Советы по зимовке в горшках.

Читать полностью » Оптимальный слой мульчи для клубники осенью составляет 7–12 сантиметров сегодня в 1:57

Клубника уходит в спячку: ошибка осенью лишит вас урожая весной

Чтобы весной получить обильный урожай клубники, важно правильно ухаживать за растениями осенью. Узнайте, как организовать осенний уход, чтобы обеспечить здоровье кустов и увеличить урожай.

Читать полностью » Садовод Марина Иванова поделилась рецептом осенней побелки деревьев для защиты от морозов сегодня в 1:56

Садовый секрет Марины Ивановой: этот рецепт побелки защитит деревья от мороза и вредителей на всю зиму

Узнайте, почему осенняя побелка деревьев — это критически важный этап подготовки сада к зиме. Раскрыт проверенный рецепт с 8 ингредиентами, который защищает от мороза, ожогов, грибков и грызунов. Никаких больше вредителей и проблем с корой!

Читать полностью » Опасные соседи: лопух, жимолость и каштан – почему они не для вашего участка сегодня в 0:56

Садовая ловушка: 3 растения, за красотой которых скрывается опасность для вашего участка

Лопух, жимолость и конский каштан кажутся безобидными, но могут нанести непоправимый вред вашему саду. Узнайте, почему их стоит избегать, и какие коварные последствия они несут для урожая и других растений. Получите ценные советы, чтобы не допустить ошибок! Читайте прямо сейчас!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиотерапевты отметили пользу комплекса для растяжки плеч и улучшения осанки
Садоводство

Пестициды широкого спектра уничтожают вместе с вредителями и полезных опылителей
ДФО

Hyundai сменила стратегию в РФ и подала заявку на бренд в сфере услуг питания и гостиниц
Красота и здоровье

Офтальмолог Чурганова предупреждает о рисках неправильного использования контактных линз
Еда

Карбонат свиной на сковороде получается сочным при добавлении лука и специй
Красота и здоровье

Сергей Миронов: фельдшеры и акушерки должны получать как врачи при исполнении их обязанностей
Еда

Клубничное желе готовится из свежих ягод и желатина в сотейнике
Дом

Неправильная организация балкона зимой может испортить овощи и заготовки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet