Гортензия
Гортензия
Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:27

Хотели помочь гортензии, а лишили её сил: главная садовая ловушка осени

Исследования НИИСХ: переизбыток азота уменьшает зимостойкость гортензий на 25 %

Осенняя забота о гортензиях — это не только обрезка и укрытие на зиму, но и правильные подкормки. Многие садоводы уверены: чем больше удобрений, тем лучше. Но в случае с этими кустами всё не так просто. Осенью потребности растения сильно отличаются от летних, и ошибки в питании могут свести на нет усилия целого сезона. Вместо пышного цветения весной вы получите слабые побеги или редкие соцветия.

Почему азот вредит осенью

Весной и в начале лета азотные удобрения необходимы: они помогают кустам наращивать листву и быстро восстанавливаться после обрезки. Но к августу роль азота снижается, а к осени его избыток становится опасным. Кусты, получившие слишком много азота, начинают активно расти тогда, когда им пора готовиться к зиме. В результате задерживается вызревание побегов, смещаются сроки цветения, а почки на следующий год формируются слабо. Особенно вредны нитратные формы азота, например кальциевая селитра, которая действует слишком быстро.

Азот в небольших количествах всё же нужен для обменных процессов, но вносить его стоит только на бедных почвах и в составе комплексных удобрений с преобладанием фосфора и калия. Хороший вариант — смеси с формулой 3:10:15, дополненные кальцием, магнием и микроэлементами.

Когда и как подкармливать

Главная ошибка садоводов — слишком поздние подкормки. Осенью многие вносят фосфор или калий уже после обрезки, а иногда и перед укрытием на зиму. Но при низких температурах корни уже не работают, и удобрения остаются в земле до весны. Толку от этого мало, а часть питательных веществ может вымыться.

Осенние подкормки нужно проводить, пока почва ещё тёплая — не ниже +10 °C. С этого момента и до устойчивого похолодания у растения остаётся несколько недель, чтобы использовать полученные элементы. Особенно важно внести питание в августе и начале сентября: именно тогда идёт вызревание побегов, формирование почек и накопление запасов.

Чем опасен перебор

Гортензии действительно любят плодородную почву, но перекорм вреднее нехватки. В осенний период избыток удобрений обжигает корни, снижает устойчивость к морозам и мешает усвоению нужных элементов. Например, избыток азота блокирует кальций и магний, а переизбыток фосфора мешает железу и марганцу. В результате кусты становятся слабее и чаще болеют.

Чтобы этого избежать, осенью нельзя смешивать все удобрения подряд и подкармливать "на глаз". Важно учитывать кислотность и структуру почвы, а также равномерно распределять составы по приствольному кругу.

Ошибки в способах внесения

Даже самое качественное удобрение можно испортить неправильным применением. Рассыпанные по сухой земле гранулы или подкормки без полива почти не работают. Корни усваивают элементы только в растворе, поэтому перед внесением почву нужно хорошо увлажнить.

Нельзя также сыпать удобрение под самый стебель. Активные корни находятся ближе к краю кроны, и именно туда стоит направлять подкормку. Ещё одна ошибка — внесение в одну точку. Так питание получает лишь малая часть корневой системы, и куст не успевает подготовиться к зиме.

Простая схема для осени

Для метельчатых и древовидных гортензий достаточно трёх подкормок:

  1. В середине августа — жидкое комплексное удобрение с преобладанием калия и фосфора.

  2. В конце августа — повтор той же подкормки.

  3. В начале сентября — гранулы пролонгированного действия, которые будут работать до конца сезона.

На лёгких песчаных почвах можно ограничиться пролонгированным удобрением, которое удерживает элементы и отдаёт их постепенно.

