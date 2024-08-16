На Камчатке запущен проект для снижения себестоимости выработки электроэнергии и уменьшения использования традиционных энергоресурсов

"Энелт Камчатка" установит гибридные энергокомплексы в удаленных селах Камчатки к 2026 году

Компания "Энелт Камчатка", резидент территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка", планирует установить автономные гибридные энергокомплексы в удаленных селах Оссора и Тиличики к 2026 году. Эти комплексы будут сочетать дизельные, ветровые и солнечные генерации с системами накопления и передачи электричества. Цель проекта — снизить себестоимость выработки электроэнергии и уменьшить использование традиционных энергоресурсов.

По оценкам, суммарная годовая выработка электроэнергии составит 26 миллионов киловатт-часов, что позволит полностью удовлетворить потребности этих населенных пунктов. В рамках проекта также рассматривается возможность установки солнечных панелей для замещения неэффективных энергосетей в других изолированных районах Камчатки, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Mostafameraji (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)