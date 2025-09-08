Они клонируют чужаков: шокирующий секрет муравьиных королев для укрепления империи

Мир муравьёв устроен куда сложнее, чем может показаться. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что королевы иберийских муравьёв-жнецов (Messor ibericus) используют поразительно хитрый приём: они способны создавать гибридных рабочих, используя сперму самцов другого вида — Messor structor.

Как королевы создают гибридов

Учёные выяснили, что при таком процессе королевы сохраняют собственную митохондриальную ДНК, а ядро клеток рабочих содержит гены другого вида. В результате появляются гибридные рабочие — "чужаки" внутри колонии, выполняющие все рутинные задачи.

Сначала биологи скептически отнеслись к этой гипотезе.

"Сначала это казалось шуткой! Как королевы могут производить два разных вида? Нет, это смешно", — объяснил Джонатан Ромигье, эволюционный биолог из Университета Монпелье.

Только после анализа геномов и наблюдений за 65 лабораторными колониями стало ясно: это реальный биологический механизм.

Внутренняя политика колонии

Интересно, что гибридные рабочие воспринимаются обычными M. structor как враги и уничтожаются. Причина в химических метках: по феромонам они "пахнут" как потомство M. ibericus, а не доноров. Это доказывает, насколько тонко королева управляет процессом — только её собственная колония принимает гибридов как своих.

M. ibericus и M. structor разделились эволюционно более пяти миллионов лет назад — сопоставимо с расхождением линий человека и шимпанзе. То, что королевы способны сочетать их генетический материал для пользы колонии, стало сенсацией.

Почему это важно

"Это фантастическая, странная история о системе, которая позволяет происходить событиям, кажущимся почти немыслимыми. Королева клонирует особей, но только более совершенных, чтобы улучшить колонию", — отметил Якобус Бумсма, биолог из Копенгагена.

"Это открытие проливает свет на гибридизацию как источник биологической новизны и напоминает, что природа способна на неожиданные решения", — добавила Джессика Перселл из Калифорнийского университета в Риверсайде.

По словам Ромигье, открытие разрушает привычные представления о том, что такое "вид". Колонии M. ibericus создают особей не только разных каст и полов, но и разного видового происхождения. Это даёт им колоссальные преимущества: гибридизация расширяет генетическое разнообразие, повышает устойчивость и позволяет более гибко распределять ресурсы.

Три интересных факта