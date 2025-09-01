Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Машина
Машина
© www.freepik.com by pvproductions is licensed under Free More info
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:26

Два мира под капотом: почему владельцы PHEV всё чаще жалеют о покупке

JD Power зафиксировала высокий уровень поломок у подключаемых гибридов

Подключаемые гибриды должны были стать золотой серединой для автомобилистов. Немного электричества для города, полный бак бензина для дальних поездок — удобный вариант, который обещал свободу выбора. Но реальность оказалась сложнее: за яркой идеей скрывается множество технических проблем.

Хрупкий баланс двух миров

По данным исследования JD Power, проведённого в США, владельцы PHEV сталкиваются с 237 проблемами на каждые 100 машин в первые 90 дней эксплуатации. Для сравнения: у электромобилей показатель — 212 PP100, у бензиновых — 184, а у классических гибридов — 196. Именно PHEV оказались наименее надёжными, что разрушает миф о "разумном компромиссе".

Причина проста: под капотом фактически два автомобиля. С одной стороны, двигатель внутреннего сгорания с его механикой, а с другой — полноценная электрическая система с батареей и силовой электроникой. Чем сложнее конструкция, тем выше риск поломки.

Проблемы на все вкусы

Владельцы PHEV жалуются и на нестабильное переключение передач, и на капризы электроники, влияющие на зарядку и запас хода. В отличие от электромобилей, где вся система подчинена единой логике, у гибрида постоянно идёт конфликт двух технологий.

Интересно, что электрокары в этом году даже улучшили показатели, в основном благодаря Tesla, снизившей количество проблем на 62 PP100. В то же время диапазон у гибридов оказался пугающим: от 206 до 362 PP100 в зависимости от марки.

Эволюция бензина против революции электричества

Современные бензиновые автомобили десятилетиями доводились до надёжности. Если сегодня они и подводят, то чаще всего из-за того, что производители перегружают их электроникой ради соответствия экологическим нормам. Один двигатель в одной машине — меньше деталей и меньше поводов для отказа.

Подключаемые гибриды же зависят не только от инженеров, но и от владельцев. Система эффективна лишь при регулярной подзарядке. JD Power отмечает: у автопроизводителей нет доказательств, что водители в США действительно дисциплинированно "ставят на провод" свои PHEV. В противном случае автомобиль превращается в обычный бензиновый, только более тяжёлый и сложный.

Будущее компромиссов

Энтузиазм первых недель сменяется разочарованием, когда становится ясно: заряжать машину ежедневно — не привычка большинства. Идея объединить два мира выглядит красиво на бумаге, но пока слишком сложна на практике. Возможно, именно упрощение технологий и единый подход смогут со временем превратить PHEV в реальный компромисс, а не в источник головной боли.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Штрафы за ремонт автомобиля во дворе установлены по новым правилам МВД России вчера в 22:09

Авторемонт у дома: катастрофа, которую никто не ждёт, но все рискуют пережить

Можно ли ремонтировать авто во дворе без штрафа? Полиция разъясняет: когда штрафуют, а когда нет. Узнайте о рисках и как избежать наказания.

Читать полностью » Магнит в системе ГУР предотвращает преждевременный износ деталей автомобиля вчера в 22:03

Магнит вместо сервиса: как сэкономить на ГУР и забыть о ремонтах навсегда

Автомеханик поделился хитрым способом, как магнит помогает избежать засора в ГУР и продлить жизнь автомобиля. Узнайте, почему этот трюк работает лучше регламента.

Читать полностью » Суд обязал Zotye Auto демонтировать производственные линии в Чунцине вчера в 21:57

Zotye без конвейера: почему теперь марка выпускает только воспоминания

Судебное решение и многолетние убытки лишили компанию шансов на восстановление. Что стало причиной падения некогда популярного китайского бренда?

Читать полностью » Перегрев двигателя и АКПП осенью: механики назвали главные причины поломок вчера в 20:48

Перегрев осенью: почему мотор может заклинить, даже когда жара позади

Затянувшееся лето увеличивает риск перегрева двигателя и трансмиссии. Какие простые меры помогут защитить автомобиль от поломок?

Читать полностью » Эксперты вчера в 19:55

Подержанные кроссоверы рухнули в цене: этим летом рынок удивил всех

Цены на кроссоверы и внедорожники в России этим летом удивили автолюбителей. Эксперты назвали марки и модели, которые стали особенно доступными.

Читать полностью » Mercedes прекратит выпуск седана и кроссовера EQE к 2026 году — Autocar вчера в 18:54

EQE доживает последние годы: почему Mercedes решился на радикальный шаг

Mercedes-Benz готовится снять с производства EQE и заменить его новыми электроверсиями C-Class и GLC. Что получат покупатели взамен — читайте далее.

Читать полностью » вчера в 17:58

Склады дилеров худеют: куда исчезают сотни тысяч автомобилей

Российский авторынок подходит к осени с меньшими, но всё ещё внушительными запасами автомобилей. Как это повлияет на цены и предложения?

Читать полностью » Сергей Целиков: укрепление рубля увеличило спрос на автомобили по параллельному импорту вчера в 16:46

Сильный рубль оживил старые мечты: россияне снова тянутся к "запретным" авто

Россияне всё активнее обращаются к параллельному импорту автомобилей: привычные бренды возвращаются на рынок обходными путями.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Итан Хоук объяснил, почему отказался от роли в "Титанике"
Спорт и фитнес

Упражнения для пресса: специалисты рассказали о лучших способах разнообразить тренировку
Еда

Как приготовить черничный песочный пирог с сметанной заливкой
Питомцы

Ветеринары: кошкам нужен ежегодный осмотр, пожилым питомцам — чаще
Дом

Россияне в среднем закладывают 11% стоимости квартиры на ремонт
Спорт и фитнес

Кардионагрузка на велотренажёре помогает уменьшить висцеральный жир — данные Минздрава США
Садоводство

5 ошибок хранения лука, которые уничтожат ваш урожай – советы, которые помогут
Спорт и фитнес

"Скалолаз" в фитнесе: техника выполнения и основные ошибки новичков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet