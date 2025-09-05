Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 19:11

Запрет ДВС в Европе может сорваться: автосаммит в Берлине готовит сюрприз

К 2035 году Евросоюз намерен полностью отказаться от автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания, включая гибриды. Но в Германии этот план встречает всё большее сопротивление. Для крупнейшего автопроизводителя Европы столь жёсткие ограничения стали вызовом, который не только тормозит развитие отрасли, но и ставит под угрозу её конкурентоспособность.

Немецкий автопром меняет стратегию

Немецкие бренды, изначально активно поддержавшие курс на электрификацию, в последнее время скорректировали свои планы. Продажи электромобилей растут не такими темпами, как ожидалось, а затраты на их производство остаются высокими. Проблему усугубляет зависимость от Китая, который доминирует на рынке батарей и редкоземельных металлов, а также новые торговые барьеры со стороны США.

Кроме того, инфраструктура зарядных станций в Европе развивается неравномерно: в крупных городах прогресс заметен, но в регионах водители до сих пор сталкиваются с нехваткой зарядных точек. Это снижает доверие покупателей и тормозит переход на электромобили.

Возвращение гибридов

На фоне этих трудностей в Германии всё громче звучат голоса в поддержку гибридных технологий. Особое внимание уделяется PHEV — подключаемым гибридам, которые сочетают возможности бензинового и электрического двигателя. Для многих экспертов это оптимальный компромисс: снижение выбросов CO₂ без полной зависимости от зарядной инфраструктуры.

Политические партии в Германии разделились. Консерваторы открыто требуют отмены запрета на ДВС и делают ставку именно на гибриды. Социал-демократы пока не пришли к единой позиции, но часть их представителей также поддерживает идею технологической гибкости.

Позиция профсоюзов и ассоциаций

Крупнейший профсоюз машиностроителей IG Metall и объединение автопроизводителей VDA считают, что ограничивать рынок только электромобилями неправильно. По их мнению, будущее должно строиться на широком наборе технологий — от гибридов до водородных двигателей.

"Достичь целевых показателей по выбросам без гибридов, водородных и других альтернативных технологий невозможно", — говорится в письме ассоциации автопроизводителей к главе Еврокомиссии.

Это обращение стало важным сигналом: крупнейшие игроки автомобильного рынка Европы открыто выступили против жёсткого курса Брюсселя.

Политика и автопром: единый фронт

В сентябре в Германии пройдёт автосаммит, на котором будет сформулирована общая стратегия страны по отношению к грядущему запрету. А уже 12 сентября состоится стратегический диалог между немецкими автопроизводителями и лидерами Евросоюза. От исхода этих переговоров зависит, останется ли решение о полном отказе от ДВС в силе или его смягчат.

Для Германии вопрос стоит особенно остро: автомобильная промышленность остаётся ключевой отраслью экономики, обеспечивая миллионы рабочих мест и формируя значительную часть экспорта. Слишком резкий отказ от гибридов и бензиновых машин может обернуться серьёзными экономическими потерями.

