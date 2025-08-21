Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Peugeot 208
Peugeot 208
© commons.wikimedia.org by M 93 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:03

Гибриды Peugeot обещают меньше тратить и дольше служить: в чём секрет установки

Peugeot 208 и 2008 получат гибридные версии с технологией Bio-Hybrid

Сентябрь обещает стать особенным месяцем для поклонников Peugeot в Бразилии. Именно тогда на рынок выйдут гибридные версии 208 и 2008 — и это будет не просто очередное обновление, а важный шаг в стратегии концерна Stellantis по электрификации региона.

Что делает новинки особенно интересными? Они получат установку Bio-Hybrid — систему, которая уже известна по Fiat Pulse и Fastback, но теперь впервые появится под французским брендом. Этот переход неслучаен: концерн явно демонстрирует намерение ускорить внедрение гибридных технологий на развивающихся рынках.

Технология Bio-Hybrid: что внутри?

В основе — компактный трехцилиндровый турбомотор 1.0 flex. Его особенность в том, что он работает не только на бензине, но и на этаноле, который широко распространён в Бразилии. Мощность установки достигает 130 л. с., а крутящий момент — 20,4 кг·м. В паре с мотором работает вариатор CVT, обеспечивающий плавное ускорение.

Главное отличие Bio-Hybrid от привычных решений — использование Belt Starter Generator (BSG). Этот агрегат заменяет классические стартер и генератор, а также помогает двигателю при разгоне. В результате снижается расход топлива и уменьшаются выбросы в атмосферу. Дополняет систему компактная литий-ионная батарея на 12 В, которая питает электромотор.

Кстати, подобные решения уже применяются в Европе и Азии, но именно в Латинской Америке акцент сделан на гибриды с возможностью работы на этаноле. Это отражает стратегию Stellantis — адаптировать технологии к особенностям местных рынков.

Что говорят в Stellantis

"Появление гибридных Peugeot подтверждает лидерство концерна в инновациях. Мы намерены расширять доступность электрифицированных технологий и одновременно поддерживать локализацию производства", — Эмануэле Каппеллано, президент Stellantis в Южной Америке.

Такой подход важен не только с точки зрения экологии, но и экономики: использование местных мощностей позволяет удерживать цены на конкурентном уровне, а значит — быстрее продвигать гибридные модели среди массовых покупателей.

Внешность и планы на рынок

По предварительным данным, дизайн автомобилей останется почти прежним. Узнать гибридную версию можно будет лишь по новому шильдику. Первым к дилерам поступит кроссовер 2008, а затем очередь дойдёт до обновлённого хэтчбека 208.

Любопытно, что Peugeot 208 уже несколько лет остаётся одной из самых продаваемых моделей в Бразилии. В 2022 году он входил в топ-5 самых популярных хэтчбеков страны, а в 2023-м укрепил позиции благодаря рестайлингу. Теперь же добавление гибридной модификации может дать модели новое дыхание.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гитарист Mastodon Брент Хиндс погиб в ДТП в возрасте 51 года сегодня в 2:37

Ослепительные огни сцены сменились светом фар: рок потерял своего титана

Трагическая гибель Брента Хиндса потрясла музыкальный мир. Как он основал Mastodon, почему покинул группу и чем запомнится фанатам?

Читать полностью » Таблица КВС: сколько заплатят за ОСАГО молодые и опытные водители сегодня в 2:16

Молодые водители в шоке: один показатель увеличивает цену ОСАГО больше всего

Коэффициент возраста и стажа (КВС) может как удвоить цену ОСАГО, так и сделать страховку дешевле. Разбираемся, как он рассчитывается и почему так важен.

Читать полностью » Мошенничество с документами: как избежать потери автомобиля вчера в 22:32

Неочевидные риски: что скрывают ваши автомобильные бумаги

Хранение документов на автомобиль в машине может привести к серьезным последствиям. Узнайте, как защитить свои данные и избежать неприятностей!

Читать полностью » УАЗ запустил обновлённую линию обработки мостов вчера в 21:59

Мосты УАЗа перестают быть слабым звеном: завод нашёл способ сделать их вечными

УАЗ обновил производство: модернизация картеров мостов "Спайсер" и новые решения для "Патриота" обещают заметный рост качества и надёжности.

Читать полностью » Aston Martin готовит первый электромобиль на базе технологий Lucid вчера в 20:58

Британская классика на батарейках: парадокс, который может покорить фанатов Aston Martin

Aston Martin готовит первый электрокар в своей истории: вдохновение от Hyundai, технологии Lucid и обещание сохранить фирменный драйверский характер.

Читать полностью » Автогонщик Александр Смоляр рассказал, как подготовить машину к зиме вчера в 19:55

Подготовка к осени, которая экономит жизнь и кошелёк: автомобилисты часто забывают об этом

Как осенью защитить машину от поломок и сэкономить себе нервы? Гонщик Смоляр делится практичными советами, о которых часто забывают даже опытные водители.

Читать полностью » Дептранс: в Москве за 15 лет число угонов автомобилей сократилось почти в 15 раз вчера в 18:54

Автомобили под охраной тысяч глаз: как Москва победила в войне с угонщиками

В Москве число угонов автомобилей сократилось почти в 15 раз: Ликсутов рассказал, как камеры и ИИ изменили безопасность на улицах, а угонщики выбрали новые цели.

Читать полностью » Китайские автодилеры потребовали от производителей прекратить ценовые войны вчера в 17:41

Китайский автопром трещит по швам: ценовые войны закрывают салоны один за другим

Ценовые войны на крупнейшем авторынке мира обернулись кризисом: китайские дилеры объявили бойкот автопроизводителям и требуют остановить скидочную гонку.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

HBO запустил VR-версию Большого зала Хогвартса для Apple Vision Pro
Красота и здоровье

Daily Mirror: врач назвал гормональные сбои и лишний вес частыми причинами увеличения груди у мужчин
Красота и здоровье

Men’s Health: эксперты назвали качества мужчин, которые привлекают зрелых женщин
Садоводство

Эксперты назвали идеи благоустройства двора без больших затрат
Спорт и фитнес

Стефани Рот-Голдберг: игнорирование сигналов организма снижает результаты тренировок
Еда

Программа ООН: ежегодно в мире выбрасывается 1,05 млрд тонн еды
Спорт и фитнес

Масштабирование нагрузки в гребле и лазании по канату: рекомендации тренера
Дом

Эксперты рассказали, как использовать ветки деревьев для мебели и декора
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru