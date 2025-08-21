Гибриды Peugeot обещают меньше тратить и дольше служить: в чём секрет установки

Сентябрь обещает стать особенным месяцем для поклонников Peugeot в Бразилии. Именно тогда на рынок выйдут гибридные версии 208 и 2008 — и это будет не просто очередное обновление, а важный шаг в стратегии концерна Stellantis по электрификации региона.

Что делает новинки особенно интересными? Они получат установку Bio-Hybrid — систему, которая уже известна по Fiat Pulse и Fastback, но теперь впервые появится под французским брендом. Этот переход неслучаен: концерн явно демонстрирует намерение ускорить внедрение гибридных технологий на развивающихся рынках.

Технология Bio-Hybrid: что внутри?

В основе — компактный трехцилиндровый турбомотор 1.0 flex. Его особенность в том, что он работает не только на бензине, но и на этаноле, который широко распространён в Бразилии. Мощность установки достигает 130 л. с., а крутящий момент — 20,4 кг·м. В паре с мотором работает вариатор CVT, обеспечивающий плавное ускорение.

Главное отличие Bio-Hybrid от привычных решений — использование Belt Starter Generator (BSG). Этот агрегат заменяет классические стартер и генератор, а также помогает двигателю при разгоне. В результате снижается расход топлива и уменьшаются выбросы в атмосферу. Дополняет систему компактная литий-ионная батарея на 12 В, которая питает электромотор.

Кстати, подобные решения уже применяются в Европе и Азии, но именно в Латинской Америке акцент сделан на гибриды с возможностью работы на этаноле. Это отражает стратегию Stellantis — адаптировать технологии к особенностям местных рынков.

Что говорят в Stellantis

"Появление гибридных Peugeot подтверждает лидерство концерна в инновациях. Мы намерены расширять доступность электрифицированных технологий и одновременно поддерживать локализацию производства", — Эмануэле Каппеллано, президент Stellantis в Южной Америке.

Такой подход важен не только с точки зрения экологии, но и экономики: использование местных мощностей позволяет удерживать цены на конкурентном уровне, а значит — быстрее продвигать гибридные модели среди массовых покупателей.

Внешность и планы на рынок

По предварительным данным, дизайн автомобилей останется почти прежним. Узнать гибридную версию можно будет лишь по новому шильдику. Первым к дилерам поступит кроссовер 2008, а затем очередь дойдёт до обновлённого хэтчбека 208.

Любопытно, что Peugeot 208 уже несколько лет остаётся одной из самых продаваемых моделей в Бразилии. В 2022 году он входил в топ-5 самых популярных хэтчбеков страны, а в 2023-м укрепил позиции благодаря рестайлингу. Теперь же добавление гибридной модификации может дать модели новое дыхание.