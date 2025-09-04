Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:09

Renault и Geely придумали, как превратить чистый EV в гибрид без переделки

Renault и Geely разработали систему FHS для превращения электромобилей в гибриды

Рост популярности электромобилей в последние годы очевиден, однако реальность оказалась не такой радужной, как предполагали автопроизводители. Продажи увеличиваются, но темпы далеки от прогнозов. Главные причины — высокая стоимость моделей, скромный запас хода и недостаток зарядной инфраструктуры. Покупатели хотят доступности и удобства, а власти требуют снижения выбросов. В таких условиях внимание производителей переключается на гибридные технологии, которые становятся промежуточным звеном между ДВС и полной электрификацией.

Совместное предприятие Renault и Geely

На этом фоне в 2023 году появилось новое имя — Horse Powertrain. Это совместный проект французского концерна Renault и китайской корпорации Geely. Компания изначально была создана для разработки современных силовых установок, которые позволили бы брендам быстрее адаптироваться к изменяющимся запросам рынка. И уже сейчас Horse предложила систему Future Hybrid System (FHS) — модуль, способный буквально превратить готовый электромобиль в гибрид.

Идея выглядит простой, но крайне перспективной. Многие производители, делая ставку исключительно на EV, не закладывали возможность установки ДВС в свои платформы. Теперь же с помощью FHS можно без радикальной переделки адаптировать такие шасси, расширив линейку моделей.

Два варианта исполнения

FHS будет выпускаться в двух конфигурациях. Оба варианта строятся вокруг 1,5-литрового атмосферного двигателя, работающего напрямую на передние колёса и дополняемого электромоторами.

  1. Базовая версия получила название "ультракомпактная". Здесь используется один электродвигатель, расположенный между мотором и коробкой передач. Это решение рассчитано на массовые модели, где на первом месте стоят компактность и доступность.

  2. Второй вариант — "производительный". В нём применяются сразу два электромотора: один работает на выходе двигателя, другой — на выходе трансмиссии. Такое решение обещает ощутимую прибавку в динамике и ориентировано на автомобили более высокого класса.

Точные характеристики модулей пока не озвучены, но сама концепция даёт понять, что речь идёт не только об экономичности, но и о драйверских качествах.

