От традиции к инновациям: что скрывается за новым гибридом T-Roc от Volkswagen

Volkswagen продолжает активно развивать концепцию электрификации автомобилей, но не спешит полностью отказаться от гибридных решений. Новый Volkswagen T-Roc 2026 года станет примером сочетания традиционного двигателестроения и передовых технологий гибридных силовых установок, которые будут востребованы на рынках Европы и Бразилии.

Этот кроссовер будет доступен в двух гибридных версиях, одна из которых будет мягким гибридом, а другая — полноценным. На данный момент точные сроки выхода модели пока не объявлены, но обещания производителя нацелены на использование передовых технологий, которые должны удовлетворить требования клиентов, ищущих экономию топлива и меньшие выбросы углекислого газа.

Основное отличие T-Roc нового поколения — это полная гибридизация. В будущем кроссовер не будет выпускаться с традиционными бензиновыми или дизельными двигателями, как это было у предыдущих моделей. Это решение должно значительно улучшить топливную экономичность, что особенно важно для стран Европы, где ужесточаются экологические требования и стандарты.

Мягкий гибрид: решение для повседневных нужд

Первая версия гибрида будет мягким гибридом, оснащённым 1.5-литровым двигателем TSI, который будет работать в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором. Эта технология позволяет снижать потребление топлива и уменьшать выбросы углекислого газа. При этом двигатель получит систему отключения цилиндров и турбину с изменяемой геометрией, что ещё больше повысит эффективность работы силового агрегата. Этот двигатель будет доступен в двух вариантах мощности: 131 л. с. и 150 л. с.

Мягкий гибрид — это идеальное решение для тех, кто хочет снизить расход топлива в условиях городских пробок и активной эксплуатации автомобиля, не прибегая к полной гибридизации. Система мягкого гибрида не требует подключения к внешнему источнику энергии, что делает её простым и удобным выбором для массового потребителя.

Полноценный гибрид: электрический привод без розетки

Полноценная гибридная версия будет использовать тот же двигатель 1.5 TSI, но с добавлением электромотора, встроенного в трансмиссию. Этот электродвигатель будет работать в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG. Одной из особенностей этой версии будет возможность движения исключительно на электротяге в некоторых режимах, что позволит значительно сэкономить топливо в условиях городского движения.

Благодаря такой системе, которая не требует внешней зарядки, автомобиль будет использовать рекуперацию энергии во время торможения и движения, что значительно увеличивает его автономность. В этой версии будут представлены два варианта мощности: 136 и 170 л. с. Такие показатели позволяют кроссоверу конкурировать с аналогичными гибридными моделями от других производителей.

Местное производство и новое будущее

Одной из интересных особенностей нового T-Roc 2026 года будет организация производства гибридных двигателей в Бразилии. Это решение направлено на локализацию производства для рынков Южной Америки и Европейского Союза. Использование местных мощностей поможет снизить затраты и ускорить процесс производства гибридных автомобилей, а также обеспечит спрос на экологически чистые транспортные средства.

Кроме того, новая платформа MQB Hybrid, на которой будет основан T-Roc нового поколения, откроет новые возможности для производства гибридных автомобилей на других рынках, таких как Бразилия и другие страны Южной Америки. Эта платформа будет служить основой для будущих моделей Volkswagen, что позволяет прогнозировать дальнейшую гибридизацию их модельного ряда.