Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:14

Volkswagen повторил хитрость Golf — но теперь с обновлённым T-Roc

Новый Volkswagen T-Roc получит двигатель 1.5 TSI evo2 и гибридную систему

Казалось бы, знаменитая хитрость Golf осталась в прошлом. Но Volkswagen снова использует этот приём — теперь уже в новом поколении T-Roc. Кроссовер, который в Европе давно стал бестселлером, выходит на рынок исключительно с гибридными установками и задаёт тон будущим моделям марки.

От Golf GTE к T-Roc

История повторяется: ещё в седьмом поколении Golf GTE компания показала, как компактный мотор может работать в паре с электродвигателем. Тогда схема включала 1,4-литровый турбированный двигатель и встроенный в 6-ступенчатый "робот" электромотор. Такая комбинация позволяла преодолевать до 50 километров только на электротяге — серьёзное достижение для своего времени.

Теперь схожая логика применена и в T-Roc, но на новом технологическом уровне.

Новая силовая архитектура

Вместо старого турбомотора здесь установлен свежий 1.5 TSI evo2. Он работает в связке с модулем, где объединены электродвигатель, 7-ступенчатая DSG и электрический компрессор кондиционера. Инженеры разместили аккумулятор под задним рядом сидений, но ёмкость батареи пока держат в секрете.

Покупателям предложат два варианта мощности — 136 и 170 лошадиных сил, а крутящий момент составит 31,2 кг·м. Полного электрического режима, как у plug-in гибридов, здесь нет, однако система позволяет сэкономить до 15% топлива и частично перемещать автомобиль на одной электротяге в городских режимах.

Европейский старт и глобальные планы

Выход новинки на рынок Европы намечен на 2026 год. Но Volkswagen не ограничивается только Старым Светом: для Южной Америки рассматривается локальное производство T-Roc, где моторы могут получить гибридную адаптацию под этанол (FlexFuel). Такой шаг сделает модель более доступной и экологичной для регионов, где этанольное топливо активно используется.

Влияние на линейку бренда

По мнению экспертов, компания готовится унифицировать архитектуру T-Roc с платформами Nivus и T-Cross. Если прогнозы верны, вскоре можно ожидать переход этих моделей на модульную систему MQB Hybrid. Это решение позволит удешевить производство и расширить гибридную гамму марки.

