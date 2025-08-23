Новый внедорожник от Geely удивил даже скептиков: шесть мест и пробег 1500 км
Китайский автопром продолжает удивлять: 23 августа стартовали предварительные продажи Geely Galaxy M9 — шестиместного внедорожника 2025 года, который сочетает в себе солидные размеры, передовые технологии и впечатляющую мощность в 880 лошадиных сил. При стартовой цене от 193 800 юаней (примерно 2,17 млн рублей) этот автомобиль сразу же оказался в центре внимания.
Дизайн с акцентом на детали
Geely Galaxy M9 позиционируется как крупный подключаемый гибридный SUV. Его габариты составляют 5205x1999x1800 мм при колесной базе 3030 мм, что делает модель немного короче премиального Lynk & Co 900.
Силуэт выполнен в строгом стиле, но с современными акцентами:
-
закрытая передняя панель с LED-ходовыми огнями,
-
трапециевидные воздухозаборники и активная решётка радиатора,
-
серебристые декоративные полосы на боковинах и массивные диски,
-
задняя часть со спойлером и объединёнными хромированной полосой крупными фонарями.
Отдельного внимания заслуживает лидар на крыше, подчеркивающий ориентацию модели на высокие технологии и автопилот.
Интерьер: комфорт и технологии
Салон M9 создавался с расчётом на простор и удобство. Внутри — два независимых кресла второго ряда, оборудованные вентиляцией, подогревом и функцией массажа. Пассажиры могут пользоваться потолочным дисплеем с разрешением 3K, а для водителя и переднего пассажира предусмотрены:
-
цифровая приборная панель диагональю 12,66 дюйма,
-
мультимедийный экран на 30 дюймов,
-
поддержка голосового управления,
-
интеграция с AI-ассистентом Agent.
Багажное отделение вмещает до 2171 литра при сложенных сиденьях — показатель, который оценят семьи и любители дальних путешествий.
Техническое превосходство
Главная особенность Galaxy M9 — гибридная система Thor EM-P AI 2.0. В её составе — четырёхцилиндровый двигатель и три электромотора, совокупная отдача которых достигает 649 кВт (около 880 л. с.).
Характеристики впечатляют:
-
разгон 0-100 км/ч всего за 4,5 секунды,
-
запас хода на электротяге — до 170 км,
-
комбинированный пробег превышает 1500 км,
-
средний расход топлива — около 4,8 л/100 км по циклу CLTC.
Умные системы
Geely оснастила модель фирменным комплексом помощи водителю Qianli Haohan H5. Среди возможностей — полностью автоматическая парковка в режиме D2D, которая позволяет занимать места без участия водителя.
