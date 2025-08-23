Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:01

Новый внедорожник от Geely удивил даже скептиков: шесть мест и пробег 1500 км

Geely начала предзаказы гибридного внедорожника Galaxy M9 мощностью 880 л. с.

Китайский автопром продолжает удивлять: 23 августа стартовали предварительные продажи Geely Galaxy M9 — шестиместного внедорожника 2025 года, который сочетает в себе солидные размеры, передовые технологии и впечатляющую мощность в 880 лошадиных сил. При стартовой цене от 193 800 юаней (примерно 2,17 млн рублей) этот автомобиль сразу же оказался в центре внимания.

Дизайн с акцентом на детали

Geely Galaxy M9 позиционируется как крупный подключаемый гибридный SUV. Его габариты составляют 5205x1999x1800 мм при колесной базе 3030 мм, что делает модель немного короче премиального Lynk & Co 900.

Силуэт выполнен в строгом стиле, но с современными акцентами:

  • закрытая передняя панель с LED-ходовыми огнями,

  • трапециевидные воздухозаборники и активная решётка радиатора,

  • серебристые декоративные полосы на боковинах и массивные диски,

  • задняя часть со спойлером и объединёнными хромированной полосой крупными фонарями.

Отдельного внимания заслуживает лидар на крыше, подчеркивающий ориентацию модели на высокие технологии и автопилот.

Интерьер: комфорт и технологии

Салон M9 создавался с расчётом на простор и удобство. Внутри — два независимых кресла второго ряда, оборудованные вентиляцией, подогревом и функцией массажа. Пассажиры могут пользоваться потолочным дисплеем с разрешением 3K, а для водителя и переднего пассажира предусмотрены:

  • цифровая приборная панель диагональю 12,66 дюйма,

  • мультимедийный экран на 30 дюймов,

  • поддержка голосового управления,

  • интеграция с AI-ассистентом Agent.

Багажное отделение вмещает до 2171 литра при сложенных сиденьях — показатель, который оценят семьи и любители дальних путешествий.

Техническое превосходство

Главная особенность Galaxy M9 — гибридная система Thor EM-P AI 2.0. В её составе — четырёхцилиндровый двигатель и три электромотора, совокупная отдача которых достигает 649 кВт (около 880 л. с.).

Характеристики впечатляют:

  • разгон 0-100 км/ч всего за 4,5 секунды,

  • запас хода на электротяге — до 170 км,

  • комбинированный пробег превышает 1500 км,

  • средний расход топлива — около 4,8 л/100 км по циклу CLTC.

Умные системы

Geely оснастила модель фирменным комплексом помощи водителю Qianli Haohan H5. Среди возможностей — полностью автоматическая парковка в режиме D2D, которая позволяет занимать места без участия водителя.

