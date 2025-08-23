Новый Cherokee вырос во всех направлениях: больше, мощнее, экономичнее

Можно ли совместить легендарный внедорожный дух Jeep с современными экологичными технологиями? Ответом стал новый Jeep Cherokee 2025, который концерн Stellantis недавно представил официально. В Китае модель известна под названием Free Light и занимает промежуточное положение между Guide и Grand Cherokee, фактически формируя сегмент среднеразмерных кроссоверов.

Гибридная силовая установка и запас хода

Главное новшество — гибридный двигатель, сочетающий четырёхцилиндровый ДВС и электромотор. Совокупная мощность достигает 210 л. с., а запас хода превышает 800 километров. Это серьёзный показатель для кроссовера такого класса и весомый аргумент для покупателей, которым важна универсальность и экономичность.

Дизайн с узнаваемыми чертами

Jeep сохранил свою фирменную черту — семидольчатую решётку радиатора, но при этом обновил светотехнику. Фары получили трёхсекционные светодиодные дневные ходовые огни, а в переднем бампере разместились круглые противотуманки. Широкие крылья с чёрными накладками усиливают ощущение массивности. В зависимости от версии автомобиль оснащается колёсами диаметром от 17 до 20 дюймов. На топовой версии с 20-дюймовыми дисками дополнительно установлены двухпоршневые суппорты.

Габариты и внедорожный потенциал

По сравнению с предшественниками, Cherokee стал значительно крупнее: длина увеличилась на 119 мм, ширина — на 25 мм, высота — на 50 мм. Колёсная база прибавила целых 163 мм, что обеспечивает больше пространства внутри салона. Угол въезда составляет 19,6 градуса, а угол съезда — 29,4. Эти параметры подтверждают, что даже в гибридной версии Jeep остаётся верен внедорожным традициям.

Задняя часть и стильные детали

Задняя часть автомобиля выполнена в современном ключе. Здесь появился компактный спойлер на крыше со встроенным стоп-сигналом и стеклоочистителем, а также прямоугольные фонари. Дополнительный акцент создают контрастные вставки на крышке багажника и элементы, окрашенные в другой цвет, чем основной кузов. Всё это делает модель визуально яркой и привлекательной.