Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:22

Гибридный Renault Captur удивил сочетанием мощности и экономичности — мало кто ожидал

Новый Renault Captur получил двигатель 1.8 и стал экономичнее на 0,3 л/100 км

Французский компактный кроссовер, который уже несколько лет остаётся хитом продаж, снова удивляет. Renault Captur выходит на рынок с совершенно новым гибридным двигателем, и изменения оказались заметнее, чем можно было предположить на первый взгляд.

Новое поколение под капотом

После пяти лет службы первый гибрид Renault уступил место усовершенствованной версии. В сердце автомобиля теперь работает 1,8-литровый атмосферный мотор вместо прежнего 1,6. Он не только добавил 15 "лошадей", но и стал экономичнее благодаря работе по циклу Аткинсона и увеличенной батарее ёмкостью 1,4 кВт⋅ч.

Такой набор улучшений дал результат: Captur теперь расходует в среднем на 0,3 литра меньше топлива на 100 км и выбрасывает на 6 г/км меньше CO₂. При этом стоимость в базовой комплектации Evolution осталась прежней — 30 000 евро.

За рулём: динамика и комфорт

Главное впечатление от новинки — автомобиль стал заметно тише. Звук мотора теперь глубже и благороднее, а вождение комфортнее: коробка передач реже раскручивает двигатель до высоких оборотов. При этом тяга выросла — 172 Нм против прежних 148.

В реальных условиях Captur ускоряется с 80 до 120 км/ч примерно на полсекунды быстрее, чем раньше. Конечно, автоматическая коробка по-прежнему не спешит переключать передачи, но плавность хода в обычных режимах впечатляет.

Экономичность и реальность

В городе гибрид Captur демонстрирует результат ниже 4 л/100 км, а на трассе — около 6 л. Чуда не произошло, но для своего класса это один из лучших показателей.

Оснащение: от Evolution до Alpine

Даже базовая версия Evolution щедро укомплектована: светодиодная оптика, мультимедиа с 10,4-дюймовым экраном, камеры, система удержания в полосе и доступ без ключа.

Комплектация Techno за доплату предлагает больший набор технологий — от навигации Google и 18-дюймовых дисков до индукционной зарядки и премиальной отделки салона. А Esprit Alpine добавляет спортивные акценты: 19-дюймовые диски, адаптивный круиз-контроль и фирменные элементы дизайна.

Конкуренты и позиция на рынке

Гибридный Captur с мощностью 160 л. с. вписался в сегмент, где уже обосновались Honda HR-V, Hyundai Kona и Toyota Yaris Cross. Однако французы сделали ставку на баланс: более мощный двигатель, разумная цена и практичность.

